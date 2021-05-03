Решение МИД Швеции вызвать посла России в Стокгольме из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к произошедшему 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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»В Швеции, видимо, не знают, что у посла десять выходных в начале мая. Ему на это пофиг», — считает Ольга С.

Многие пользователи считают, что реакция Швеции выглядит смешно, ведь именно страны ЕС первые решили дипломатически атаковать Россию. Люди убеждены, что в Стокгольме забыли страницы истории и что этой стране не стоит конфликтовать с нашей.

«Шведов вместе с немцами надо вызвать на Чудское озеро, чтобы вспомнили былые времена», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Russiancouncil.ru Россия и Евросоюз

Некоторые комментаторы убеждены, что Швеция пребывает во фрустрации, ведь она не ожидала, что Россия пойдёт на ответные меры против граждан Европейского союза.

«Не понравились ответные меры? Привыкли только свои вводить, и всё? Наша страна на понятном им языке ответила, и теперь, судя по всему, они не знают, что с этим всем делать», — подозревает Марат З.

Часть людей указала на то, что сложившееся положение, в котором оказалась Россия, и необходимость отвечать на недружественные действия европейских стран берёт свои корни из нежелания отказываться от дружбы с Соединёнными Штатами. Насильно любим не будешь, отметили граждане.

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«Сколько же надо было терпеть шашни европейских чиновников? Не пытались бы мы угодить Штатам, то не сложилась бы подобная ситуация. А теперь — увы. Имеем что имеем», — написал Мирослав С.

Ряд пользователей оказались убеждены, что такие страны, как Швеция, по уши погрязли в собственном вранье, целью которого является найти любую причину, чтобы оправдать свои нападки на Россию в угоду Соединённым Штатам.

«Этим двуличным тяфкунам их высылка «из солидарности» — это не выражение политических мотивов. Для них всё в их шизофреническом бреде юридически ясно? Омерзение, только безграничное омерзение вызывают те, для кого собственное враньё уже стало настолько обыденным, что у них даже хватает наглости его отстаивать», — отметил Ник В.

Нашлись и те, которые считают, что дальше будет только хуже и Россия разорвёт любые отношения с теми странами, которые не смогут отказаться от своей русофобской внешней политики.

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«Следующий этап, как и предупреждал Лавров, — разрыв всех отношений с Евросоюзом и обсуждение продолжения этих отношений с отдельно взятым европейским государством. А санкции против членов Европарламента — это ответ на угрозы сырьевого эмбарго и отключения от SWIFT. Что Европа хотела, то и получила. За языком надо следить», — указал Александр Д.

Напомним, 1 мая издание «Франс Пресс» опубликовало информацию со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсона, что посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС.