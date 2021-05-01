После воспоминаний об исчезнувших рельефах роздольского замка Возницкий явно загрустил, и я его прекрасно понимал. Для музейщика «упустить» итальянский мрамор Позднего Возрождения — это, считай, личная обида. Особенно, когда осознаешь, что он ушел обычному спекулянту землей. Я тоже чувствовал обиду. Как гражданин Украины, а значит, член того самого «народа», который является носителем власти в стране, я не давал своего хозяйского разрешения продавать даже за 100 000 долларов средневековые мраморные рельефы. Хотя давно ясно, что с нашими, народа, «слугами» что-то не так. Но существовал один вопрос, от которого Возницкий всегда загорался.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Борис Возницкий

Андрей Ганжа: Борис Григорьевич, я слышал, что за годы своей работы, а это без малого полвека, Вы собрали музейные коллекции, оцениваемые в семь миллиардов долларов. Это правда?

Борис Возницкий: Семнадцать миллиардов.

Андрей Ганжа: Ух ты! Ахметов и Гейтс нервно курят в сторонке!

Борис Возницкий: Да. В следующем году будет уже пятьдесят лет, как я директор. А галерее в следующем году 106 лет. Получается, почти полгалереи. Я окончил ленинградскую академию, смотрел, как в России сохраняются дворцы. А в Украине всё это уничтожалось. При коммунистах на Украине было уничтожено 80% национальных сокровищ. С лица земли слетело пятнадцать тысяч церквей. А ведь в каждой церкви был иконостас. Значит, погубили полмиллиона икон. В Украине нет сейчас ни одной иконы старше 18-го века. Всё уничтожено. У нас, на западе Украины, это меньше уничтожалось. Не успевали, ведь мы были под советской властью, можно сказать, с сорок пятого года, после войны. Но и здесь была тут же дана команда: всё уничтожать. Только во Львовской области после войны было закрыто более пятисот католических костелов и 800 церквей. Везде делались складские помещения, и каждый кладовщик имел задание: выбросить всё имущество из здания. Сжечь. Всё валялось в грязи, под кустами, гнило.

Андрей Ганжа ИА REGNUM

Андрей Ганжа: А Вам мешали собирать?

Борис Возницкий: Вы знаете, нет. Не всегда. Иногда даже помогали. Помню, мне даже помогал один секретарь обкома. Машину дал.

Андрей Ганжа: Как фамилия секретаря?

Борис Возницкий: Добрик. Секретарь Днепропетровского обкома. И вот тогда, в 60−70-х годах, мы просто ездили по сёлам и собирали то, что выбрасывали из церквей. Два дня дома, пять дней — по сёлам. По две машины в неделю привозили во Львов. Тогда мы привезли около трехсот тысяч вещей. Только стародруков 15 тысяч книг.

Андрей Ганжа: Фантастика!!! Борис Григорьевич, Вы за полвека создали грандиозную музейную экспозицию и фонды. А скажите, как Вы относитесь к проблеме коллекционирования. Ведь музейное хранение — это не гарантия сохранности вещи. Вон скульптуры из Роздола исчезли, хотя и хранились в Одесском археологическом музее. А скандалы с музейными кражами, где замешаны высшие чиновники, возникают постоянно.

Борис Возницкий: К коллекционерам я отношусь двояко. Во-первых, все музеи создавались на коллекциях. Ханенко в Киеве, Третьяковы в Москве и так далее. Но одно дело, если коллекции, картины покупают, другое дело — археологические вещи. К «черным» раскопкам я отношусь плохо. Какой-то дядько копает триполье у себя на огороде, а потом везет на базар в Киев продавать. Коллекционеры покупают. Но то добре, что есть коллекционеры, которые покупают для своих собраний, а так ведь находки расходятся и за границу, и вообще исчезают. Такая находка не имеет документа: откуда она, как найдена, что было рядом. Она перестает быть частью истории. Вот сейчас я был на раскопках возле подгорецкого замка, там копают Плесненск, древнерусское городище. Там, где родилась княгиня Ольга. Там в этом году было найдено место, где лежали обгорелые черепа, отрезанные человеческие головы. Значит, там что-то произошло, это документ истории нашей земли. А если бы какой-то «черный археолог» это выкопал, то он забрал бы вещи — и всё. Об этом кусочке нашей истории мы бы ничего не узнали.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Борис Возницкий

Андрей Ганжа: Но, с другой стороны, как музейщик, Вы знаете, что в музейных фондах очень много вещей гибнет из-за ненадлежащих условий хранения. А вот если коллекционер приобретет вещь, то он будет трястись над ней — чистить, реставрировать, закреплять. Холить, одним словом.

Борис Возницкий: Когда человек создает свою коллекцию, это хорошо. Но ведь есть и другие. Которые покупают ради того, чтобы продать. Это спекулянты. Я думаю, что коллекции надо регистрировать, чтобы там было соответствующее хранение, соответствующая документация, доступ ученых и так далее. А то ведь даже между учеными обмен не налажен. Вот поляки из Краковского музея копали у нас Плесненск, могилы викингов. Так я не могу получить у них копии вещей, тридцать тысяч надо…

Андрей Ганжа: Я не понял. Вы, человек, принесший Украине 17 миллиардов, выклянчиваете у государства 30 000 и не можете их найти?

Борис Возницкий: Да откуда…

Андрей Ганжа: Обалдеть… Тогда скажите, а здесь, во Львове, условия хранения коллекций отвечают Вашим представлениям о надлежащих условиях?

Борис Возницкий: Отвечают. За годы своего директорства я сделал 16 музеев. До 80-х годов я собирал вещи. А в 80-х годах уже государство заговорило об охране памятников, хотя охранять особо было уже нечего. Тогда я стал создавать музеи из того материала, который я привез. Ну, Музей украинского искусства 14−18-го веков в Олеськом замке, например. Или из привезенных стародруков делаем сейчас во Львове Музей книги. Делаем музей в Золочевском замке. Делаем музей Маркиана Шашкевича. Это еще Олесь Гончар предложил сделать, когда во Львов приезжал. Сейчас я еще ищу могилу гетмана Ивана Выговского, труп которого, после расстрела, привезли сюда. Точнее, я уже знаю, где она, но не знаю, что с ней делать.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Дворец Потоцких

Андрей Ганжа: Часовню поставить, что ли?

Борис Возницкий: Да часовня там уже есть. Я другое имею в виду. Когда-то я был несколько раз в комитете культуры и духовности при президенте, и мы говорили о том, что надо создавать пантеон. А где его создавать? Вот, например, Александр Довженко. Он похоронен в Москве, на Новодевичьем, хотя очень хотел быть похороненным у себя на родине.

Андрей Ганжа: А это где?

Борис Возницкий: Во Вьюнищи, в его село везти? Или в Киев, на Байковое кладбище?

Андрей Ганжа: Вы предлагаете создать пантеон великих украинцев?

Борис Возницкий: Да-да. Но сейчас время такое, не до пантеонов. Поэтому я и не выкапываю Выговского. Но музей сделаю.

Андрей Ганжа: Скажите, а государство Вам помогает?

Борис Возницкий: Ничего не помогает. Не дали денег ни на один памятник. В прошлом году просил у Юлии — ничего не дала. В этом году тоже ничего не было. На следующий год тоже ничего не предвидится. Говорят, нет денег.

Андрей Ганжа: Дурят. Борис Григорьевич, большое спасибо, было всё безумно интересно. И рассказ, похожий на новогоднюю сказку. Вот так, раз — и взявшаяся из ниоткуда коллекция античной скульптуры. Наверно, Бог всё-таки есть и Он за Украину. Может быть, Вы хотите сказать еще что-нибудь, о чем я не спросил?

Борис Возницкий:(Возницкий засмеялся) А еще я знаю, где закопана машина Николая Кузнецова. Того самого — разведчика. А сейчас я Вас отведу в музей посмотреть на скульптуры. Иначе не попадете, сегодня выходной.

Я сразу заметил, что Борис Григорьевич, начав подводить итоги, мгновенно перешел к описанию планов. Но останавливать его почему-то абсолютно не хотелось. И всю дорогу — от дворца Лозинского (там находится галерея) до дворца Потоцкого (там — музей) — Возницкий рассказывал о том, каким будет Музей Иоанна Пинзеля, каким — Музей древнейших памятников Львова. Как восстановят самую большую картину 17-го века, «Победу Яна Собесского над турками под Веной» Мартина Альтомонте, и как ему помогли поляки (не Украина, черт возьми) ста двадцатью тысячами евро на раму этой картины. Как ему помогают люди, среди которых депутат-регионал Петр Писарчук, «отваливший» на музеи 12 миллионов. По мнению львовских таксистов и парикмахеров (а это честный источник информации), «даже приличный человек».

А потом мы столкнулись с тщеславием. Римским и своим… Потому что мало кто может похвастаться, что его водил по залам своего музея САМ Возницкий. А мы ходили там полтора часа, выслушивая истории Бориса Григорьевича: об искусстве, о находках, о происхождении украинцев и даже об ином течении времени в горных гуцульских поселках.

Андрей Ганжа ИА REGNUM

Для справки — император Франц Иосиф I умер 86 лет отроду, в 1916 году.

А пока мы рассуждали о времени, на нас надвигался «Марс». Я потом нашел старую, 1933 года, фотографию этой статуи, когда она еще была цела.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Марс-Каракалла

Гордый воин, в сапогах-кампагиях, парадном чешуйчатом панцире и плаще-палудаменте. Галльский императорский шлем без нащечников: что бы лучше была видна борода. Может быть, это и Марс, но почему-то вспомнилось:

Император с профилем орлиным,С черною, курчавой бородой,О, каким бы стал ты властелином,Если б не был ты самим собой!

Эти строки Николай Гумилев посвятил императору Септимию Бассиану, оставшемуся в истории под именем Каракалла. Я внимательно рассматривал статую и по некоторым деталям (для специалистов: наличие перевязи, три ряда лопастей птерикса, палудамент, застегнутый на левом плече) убедил себя, что это изображение императора-триумфатора конца 2-го — начала 3-го века новой эры. А с такой бородой им мог быть только Каракалла.

Время и история роздольского замка оказались беспощадными к императору. Сброшенный с постамента, обезглавленный, лишенный рук — он годами валялся в крапиве. А наш климат и наша крапива — это уже слишком для нежного малоазийского мрамора. Ведь это всего лишь известняк, и он начал «вымываться». Но даже то, что осталось от Марса-Каракаллы, дышит величием НАСТОЯЩЕЙ РИМСКОЙ СТАТУИ. Не портит это ощущение даже музейная розовая этикетка, не совсем целомудренно примостившаяся между колен бога-императора.

Остальным статуям повезло больше. Они были закрыты известковой маскировкой графа-контрабандиста, поэтому «Приносящая Жертву» лишилась только головы, а бюст знатной римлянки — носа.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Бюст знатной римлянки

Андрей Ганжа ИА REGNUM Бюст знатной римлянки

Андрей Ганжа ИА REGNUM Бюст знатной римлянки

Андрей Ганжа ИА REGNUM Бюст знатной римлянки

Голова осталась только у «Оратора», да и то — не своя. Борис Григорьевич особенно обратил наше внимание на этот пример римского материнского тщеславия. Статуя оратора изображала мужчину в плаще-гиматии с протянутой в изящном жесте левой рукой. Она была изготовлена в 4−3-м веке до н. э. Но уже в римскую эпоху у нее была отбита голова и на ее место поставлена голова римского мальчика. Картина просто стоит перед глазами: тщеславная римская маман отшибает голову статуи, например, Демосфена и на ее место водружает своего отпрыска. С веками ничего не изменилось: все мы, мальчишки, в детстве подклеивали свою фотку к торсу Гойко Митича. А девицы — к декольте Мишель Мерсье в роли Анжелики.

Андрей Ганжа ИА REGNUM «Оратор»

Андрей Ганжа ИА REGNUM «Оратор»

В зале, посвященном эпохе Возрождения, можно стоять очень долго. Мы и стояли — перед «Крылатым Мальчиком» Верроккьо. Мальчик некрасив, толст, да и дельфин у него в руках явно задыхается. Но он завораживает. Хотя бы осознанием того, что к этой бронзе могли прикасаться руки Андре́а дель Верро́ккьо и Леонардо да Винчи. Или Пьетро Перуджино и Сандро Боттичелли — других гениев Возрождения, которые тоже растирали краски в ученичестве у Верроккьо. Поэтому я тоже, втихаря от Возницкого, прикоснулся к плавнику дельфина. Что поделаешь — тщеславие.

Андрей Ганжа ИА REGNUM Марс-Каракалла

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И мы долго попрощались с Борисом Григорьевичем у ворот дворца Потоцких. Он развернулся и как-то по-мальчишески, вприпрыжку, не обращая внимания на декабрьский лед, зашагал на работу. В свой забитый книгами кабинет во дворце Лозинских. Мы тоже пошли запить удовольствие этой встречи чашечкой львовского кофею. В тот момент на душе царило лето…