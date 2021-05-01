Война: Прикамье 1941—1945
Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940—1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.
Промышленность в годы войны
К концу октября 1941 года Пермская область была уже загружена эвакуированными предприятиями, учреждениями, детьми Украины и Москвы. Во время Великой Отечественной войны в областной центр были направлены коллективы 64 предприятий.
В конце декабря 1941 года из Владимира в Пермь прибыли коллектив патефонного завода (1614 человек) и эшелоны с производственным оборудованием. В марте 1942 года завод уже давал фронту боевую продукцию. Ленинградский электротехнический завод ровно через месяц после прибытия в Пермь начал выпускать телефонные аппараты для фронта. Эвакуированный химический завод через месяц вошел в строй и стал выполнять задания Государственного комитета обороны (ГКО). На базе эвакуированного оборудования в Молотове организовали типографию, а также табачную, тетрадную и пуговичную фабрики.
За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом вдвое увеличили выпуск продукции.
Многие пермские предприятия, которые выпускали различную продукцию для гражданских нужд, в годы Великой Отечественной войны стали работать для фронта.
Крупное машиностроительное предприятие — завод им. Ф. Э. Дзержинского — стало номерным (завод №10) и освоило производство боеприпасов. Пермский завод им. С. Орджоникидзе вместо удобрений выпускал химические средства борьбы с техникой (особую горючую смесь). Судостроительный завод «Кама» перешел к выпуску боевых кораблей — бронекатеров. Моряки-десантники прозвали их речными танками, они участвовали в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, Белграда.
Огромный вклад в Великую Победу внесли Мотовилихинские заводы. Почти 50 тысяч артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии, применявшейся Красной армией, было сделано именно здесь. Первый выстрел по Германии 2 августа 1944 года был сделан из пермской пушки-гаубицы МЛ-20.
В военные годы многие города были разрушены, заводы уничтожены. В стране осталось одно предприятие, где делались солдатские каски, — Лысьвенский металлургический завод. В период войны объём производства касок составил 10 миллионов.
Эвакогоспитали
С началом войны Пермская область, расположенная на пересечении железнодорожных магистралей Москва — Владивосток, Ленинград — Свердловск и Волжско-Камского водного пути, приобрела важное значение в лечебно-эвакуационном обслуживании войск фронтов северо-западного и центрального направлений. Организация госпиталей потребовала огромного напряжения. Выделялось все самое лучшее: помещения, оборудование, инвентарь, медицинские кадры. Учреждения здравоохранения передали эвакогоспиталям 31 рентгеновскую установку, 400 различных физиотерапевтических аппаратов, 67 микроскопов, различный инструментарий, твердый и мягкий инвентарь. Что касается кадров, то только одна Пермь направила для работы в эвакогоспиталях 13 профессоров, семь докторов медицинских наук, 377 врачей, около 1000 медсестер, более 1000 санитаров.
К концу октября 1941 года сформировано 93 эвакогоспиталя на 32 234 койко-места: 72 — на базе местных медицинских учреждений, 21 — с использованием оборудования и личного состава эвакуированных в область госпиталей. Всего за годы войны в Пермской области было создано 149 эвакогоспиталей.
Открытия пермских ученых в различных отраслях медицины спасли жизнь тысячам людей. В 1941—1943 гг. начальником госпиталя, развернутого в Перми на базе 1-й клинической больницы, был профессор Пермского мединститута Василий Модестов, подлинный ученый-новатор.
В годы Великой Отечественной войны им были разработаны и внедрены в практику методики применения для лечения раненых и больных натуральных минеральных вод, солей, продуктов нефти местного происхождения. Профессор внедрил ряд рационализаторских новшеств, имеющих большое практическое и оборонное значение. Так, широкое применение на фронте и в госпиталях получили предложенные Модестовым антисептические индивидуальные перевязочные пакеты и марлевые тампоны, пропитанные бромйодной водой, асфальтеновые повязки.
Во всех госпиталях и больницах области с успехом заменяли вату целлюлозой, использовали турбинное масло в качестве основы для мазей. Испытывались и получили признание другие предложения Модестова, в том числе химические стельки и носки из особой бумаги для профилактики обморожений, комбинированный порошок «М» дезинсекционного действия, мыло из глины.
Забота о раненых и больных воинах проявлялась во всем. Многочисленные дружины общества Красного Креста и Красного Полумесяца помогали разгружать военно-санитарные поезда, проводить санобработку раненых, студенческие бригады участвовали в приеме раненых, их разгрузке из санитарных поездов, ухаживали за ними. В свободное от основных занятий время молодежь, женщины, дети шли в госпитали ухаживать за тяжелобольными, писать письма их родным, убирать в палатах, создавать в них уют.
Культура в эвакуации
В годы Великой Отечественной войны в Молотов эвакуировали фонд Русского музея — 10 тысяч экспонатов. Часть из них разместили в Художественной галерее, часть — в Троицком соборе Соликамска. Эвакуацию в Перми пережили знаменитый Мариинский театр и Ленинградское хореографическое училище. Они стали той стартовой базой, на основе которой после войны пермский балет становится одним из лучших в стране.
В эвакуации продолжали творить Валентин Каверин, Вера Панова, Юрий Тынянов, Аркадий Первенцев. Вера Панова за произведения «Спутники» и «Кружилиха» была удостоена Сталинских премий. У художников в центре внимания была работа над оборонными плакатами, агитвитринами. Пермское отделение Союза художников выпустило 190 плакатов общим тиражом 200 тыс. экземпляров.
Плодотворным в годы войны было творчество уральских композиторов. Маркиан Фролов написал военно-патриотические песни, посвященные героям-уральцам («Уральцы бьются здорово», «Клятва уральцев», «Идут орлы уральские»). Создавались и крупные произведения: опера «Гроза», симфоническая поэма «Капитан Гастелло» Виктора Трамбицкого, балет «Каменный цветок» и «Триумфальная симфония» Александра Фридлендера. Для популяризации музыкальной культуры на базе областной филармонии организовывали музыкальные лектории. Большой популярностью пользовались тематические концерты-лекции: «Музыка в дни Отечественной войны», «Композиторы, запрещенные фашизмом», «Красная армия в творчестве советских композиторов и писателей» и другие.
Помимо стационарной деятельности, организовывались выезды на предприятия, в клубы, госпитали. С 23 июня по 23 августа 1943 года в Перми работала выставка произведений ленинградских художников «Ленинград в дни блокады»; за эти два месяца выставку посетило свыше 30 тыс. человек.
Пермяки на фронте
В годы Великой Отечественной войны с территории Пермской области было призвано на фронт 500 тыс. человек. Основными военными подразделениями, сформированными в регионе в период Великой Отечественной войны, являлись 159-я стрелковая дивизия, преобразованная в январе 1943 года в 61-ю гвардейскую стрелковую дивизию; 231-я стрелковая дивизия; 359-я стрелковая дивизия; 243-я Молотовская танковая бригада, преобразованная в октябре 1943 г. в 62-ю гвардейскую Молотовскую танковую бригаду; 58-я мотострелковая бригада, преобразованная в сентябре 1943 года в 28-ю гвардейскую мотострелковую бригаду; 299-й гвардейский минометный полк; 26-й отдельный дивизион бронепоездов; 44-й отдельный дивизион бронепоездов.
В январе 1943 года возникла идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Он стал единственным в мире танковым соединением, полностью созданным на средства, добровольно собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Пермской. Государство не потратило на вооружение и оснащение этого корпуса ни одного рубля. Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, после окончания основного рабочего дня.
Желание служить в танковой дивизии изъявили 115 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Пермской областей, но взяли в корпус только 9660 человек. Только от одного названия Уральского добровольческого танкового корпуса фашисты приходили в ужас и трепетали. Среди противника бытовало иное название знаменитого танкового корпуса из добровольцев — «дивизия чёрных ножей».
Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса и были сделаны для каждого танкиста — от рядового до генерала. Опять же на взносы трудящихся холодное оружие было изготовлено с чёрной рукояткой из эбонита. О ножах ходили легенды, где оружию придавали уникальные сверхсвойства.
Первое боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии получил летом 1943 года в сражении на Курской дуге. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части, оснащенные «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Но они смогли отбросить противника на 150 км и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода. За проявление массового героизма бригады в составе танкового корпуса получили звание гвардейских, 1962 уральца-добровольца отмечены правительственными наградами, а командир корпуса генерал Григорий Родин награжден орденом Красного Знамени. 30-й танковый корпус стал именоваться 10-м гвардейским Уральским добровольческим. Уральские добровольцы отличились в ряде других операций, приняли участие и в штурме Берлина. А на рассвете 10 мая части 10-го танкового корпуса ворвались в Прагу. В память о дне освобождения Праги танк №23 установили на Уездной площади столицы Чехии.
На фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 200 тыс. представителей Пермской области.
Почетного звания Героя Советского Союза были удостоены 217 пермяков, званием полного кавалера ордена Славы отмечены 40 пермяков. Большинство Героев (более 90%) дала Великая Отечественная война. В июне 1942 года звания Героя Советского Союза был удостоен летчик Иван Золин, повторивший подвиг Николая Гастелло. В феврале — марте 1943 года Героями стали руководитель партизанского соединения Михаил Наумов, сбивший множество вражеских самолетов, и протаранивший один из них летчик Борис Пирожков, отличившийся в ожесточённом бою под Сталинградом Николай Сергеев. При форсировании Днепра осенью 1943 года отличились и получили Золотые Звезды десятки жителей Пермской области.
2 июля 2020 года указом президента РоссииВладимира Путина Пермь в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Оригинал Война: Прикамье 1941−1945 гг создан