Снежный апрель

Lenobl.ru Александр Дрозденко с жителями Гатчины

Одной из самых обсуждаемых тем недели стал неожиданный снег в конце апреля. Сначала всем жителям региона надоела затяжная морозная зима, затем пришла поздняя весна, которая решила преподнести неприятный сюрприз в виде заморозков и снега. Это сразу же резко осложнило обстановку на дорогах, увеличило число ДТП. Пока сотрудники дорожных служб обрабатывали обледеневшие трассы реагентами, многие автомобилисты пришли в социальные сети, чтобы обсудить, когда же следует «переобувать» свои автомобили с учётом капризов погоды.

«Переобуваться надо в мае всегда, запомните», — призвал пользователь Сергей А. В ответ на это он получил от ряда пользователей шуточные советы. Так, Сергей С. заметил, что «чтобы наверняка, тогда уж в июле». Дмитрий К. предложил вообще кардинальную меру: «Лучше вообще не переобуваться. Всегда будет фактор «а вдруг». В ответ ему напомнили, что с 2022 года за такую забывчивость будет действовать штраф.

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Тем временем синоптики и сотрудники МЧС предупредили о новом погодном сюрпризе: в ночь на 1 мая в некоторых районах Ленинградской области похолодает аж до минус семи градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС

В ДТП погибли четверо молодых людей

Утром 28 апреля на 419-м км автодороги А-114 («Вологда — Тихвин — трасса «Кола») около деревни Дыми 60-летний водитель автобуса ПАЗ-4234−05 при выезде со второстепенной дороги по неизвестной причине не предоставил преимущество легковому автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 22-летнего мужчины. В результате иномарка столкнулась с автобусом.

В ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров — двое 21-летних мужчин и 32-летняя женщина — от полученных травм погибли на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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Полиция задержала предполагаемого виновника автокатастрофы — водителя автобуса ПАЗ, который, по предварительной версии, не уступил дорогу легковому автомобилю.

Сотни пользователей соцсетей выразили соболезнования родным и близким погибших. Некоторые очевидцы, которые видели место ДТП, поспешили выразить свое мнение насчет причин случившегося.

«Его размотало так, как будто он столкнулся не с ПАЗом, а с карьерным МАЗом», — отметил Андрей М.

«В том месте ограничение 40. Судя по повреждениям — «Лансер» явно летел быстрее своего ангела», — заметила Елена Л.

«Да 60 там ограничение. Водила ПАЗика должен был видеть его, со стороны Питера при выезде на перекресток там хорошая обзорность. А на «Лансере» явно поддал газку и уже по встречке хотел обойти спешащий наперерез автобус. Вот и встретились», — предположил Александр Т.

«Там справа крутой поворот и сразу под горку. Видимость не ахти. ПАЗ выехал, видимо, сбоку, а «Лансер» летел, поди, под сотню. Я сам там притормаживаю, стрёмное место. С другой стороны обзор хороший, а отсюда фиг. Жаль людей…, — подытожил Павел Ч.

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Добавим, что на этой же неделе полиция возбудила уголовное дело после другого смертельного ДТП на федеральной трассе «Кола», в котором погиб двухлетний ребенок, а трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.

ИА REGNUM Гатчина — столица Ленинградской области

Правительственный квартал

В центре новоиспечённой столицы Ленинградской области — городе Гатчина — планируется создать так называемый правительственный квартал. Для этого деревянные исторические дома на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса полностью отреставрируют. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко у себя в блоге в Instagram.

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Многочисленные подписчики губернатора и жители Гатчины в целом поддержали идею главы региона.

«Я думал это Ваш губернаторский троллинг такой… Не поверил сразу. Но однозначно солидарность полная! Идея крутая», — снабдив многочисленными улыбающимися смайликами написал пользователь morerossa.

«Браво!!! Великолепная идея! Вот так бы со всеми заброшенными усадьбами! И правда, сердце кровью обливается, глядя, как безвозвратно уходят великолепные образцы архитектуры… свидетели истории. Прекрасная идея! Спасибо!» — поблагодарила пользовательница соцсети marina_polish.

«Очень круто, такого ещё, пожалуй, ни в одном регионе нет. Спасибо Вам, очень хорошее и интересное решение», — подчеркнула eyeshh912.

«Сохраните исторический облик, пожалуйста, главное, без железных дверей и пластиковых окон, сайдинга и т. д.», — попросил пользователь dimacitizen.

«Это прекрасно, что хоть переезд правительства мотивировал что-то делать с исторической застройкой. А то ведь многие люди не понимают всей ценности этих домов и их важности для последующего развития района. Хотелось бы, чтобы ваша риторика и месседж были услышаны всеми руководителями всех районов, чтобы Ленинградская область не продолжала славное дело Ростова и других городов, которые сносят и уничтожают учётное и неучётное культурное наследие», — обратился к главе региона gavrilovdmitry.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Но нашлись и те, кто решил спросить Александра Дрозденко, что будет с нынешними жителями этих домов. В ответ комитет по строительству региона разъяснил, что в 2017 году дома были признаны аварийными и подлежат расселению. Для нынешних жильцов начали строиться новые дома в пределах Гатчины.

«До конца года жители переедут в новый дом, который сейчас строится в Гатчине, — отметили в ведомстве. — Граждане, которые жили в аварийных домах, будут обеспечены безопасным комфортным новым жильём. Все граждане в рамках программы переселения подписывают согласие на переезд в новые жилые помещения».

На что жители соседних домов, которые не попали в правительственный квартал Гатчины, поспешили обратиться к губернатору с просьбой помочь и им переехать из аварийного жилья, которое в центре города представлено в основном коммунальными квартирами без ванных комнат.