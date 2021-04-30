Столица Дагестана Махачкала вошла в десятку лучших российских городов для жизни по итогам 2021 года. Такой вывод сделали аналитики сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob на основании опроса населения.

Suleymannabiev Махачкала

В период с 11 января по 8 апреля 2021 года было опрошено по тысяче жителей 36 крупных городов страны из числа экономически активного населения. На основании опросов Махачкала набрала 82% голосов респондентов, ответивших, что им нравится жить в столице Дагестана. В целом самый населенный город республики занял седьмое место среди 36 городов России.

При этом по ряду параметров, в частности по оценкам доброжелательности жителей и их готовности к взаимопомощи, Махачкала заняла первое место. Кроме того, оценивались развитие инфраструктуры развлекательных учреждений и предприятий общепита, доступность товаров и услуг, городское благоустройство, развитие дошкольного и школьного образования, состояние дорог и другие аспекты.

Suleymannabiev Махачкала

Такая высокая оценка Махачкалы в рейтинге российских городов вызвала самые разнообразные чувства у жителей Дагестана. Комментируя новость в региональном сегменте соцсетей, одни называли высокий уровень жизни в Махачкале бредом, другие не верили исследователям, третьи смеялись.

«Просто сказочная чушь!» — высказал свое мнение STICH.

«Что за бред! Ни воды, ни дорог, ни медицины, ни жилья нормального, все постройки зданий левые, коррупция», — высказалась khadizhat5752.

«Ещё недавно был пост, что Махачкала вошла в десятку худших городов по работе и по жизненным условиям. Быстро «переобуваются», — удивился prostai1.

«Лучший город, где зарплаты в 12−15 тысяч и где действуют ночные клубы и букмекерские конторы», — согласился с ним A.

«И за то, что Махачкала самая лучшая, в год покидают республику десятки тысяч людей», — усомнилась SS.

Ряд читателей страницы «ЧП\Дагестана» в Instagram напомнили о проблемах Махачкалы, которые не могут решить местные власти уже многие годы.

«На первом месте по взяткам, банкетным залам, ресторанам, магазинам», — назвал Муртуз С. самые слабые, по его мнению, места.

(сс) АбуУбайда Махачкала

«Вы издеваетесь? Как эта помойка вошла в рейтинг?» — удивилась София.

«То воды нет, нет света, город утопает в мусоре», — перечислила основные проблемы Раисат1.

«Что, уже забыли, как в мусоре утопали месяц назад?» — напомнил про раздражающий всех факт еще один горожанин.

«Это с учетом прогуливающихся коров по городу?» — поинтересовался M_begovich.

«Вы забыли написать, что, когда дождь идёт, в Махачкале можно по улицам на лодках плавать, как в Венеции», — напомнил еще один комментатор.

Многие недоверчивые жители столицы Дагестана усомнились в правдивости рейтинга.

«Если Махачкала — лучший город, я даже боюсь услышать, что творится в других городах», — возмутился Абдулла.

«Было бы смешно, если не было бы так обидно», — подытожил Раджаб М.