В центре Киева 28 апреля поклонники дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели «Марш вышиванок» в честь соединения, созданного нацистской Германией в 1943 году. Сопровождаемые немногочисленными полицейскими участники кричали нацистские лозунги и речевки. Были и те, кто «отличился» вскидыванием руки в нацистском приветствии.

Украинские эсэсовцы отправляются на обучение в Германию. Львов. 1944

Глава украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович на своей странице в социальной сети Facebook, с одной стороны, назвал прославление войск СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «недопустимым для европейской страны явлением», с другой — призвал изучать историю, дабы ответить на вопрос, почему появились нацистские подразделения и «чего хотели люди, которые там служили», а ответив на эти вопросы, по его словам, «можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств», считает Дробович. Чиновник несколько размыто выразил свою «осуждающую позицию».

Листовка с призывом о вступлении украинскую дивизии СС «Галичина». 1943

«Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чём там ходили любители фюреров. Прославление войск СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев… Очевидно черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться», — написал чиновник в социальной сети Facebook.

Реакцию чиновника на состоявшийся в украинской столице нацистский марш люди выразили не только в комментариях под записью Антона Дробовича, но также реакцию главы УИНП прокомментировали читатели телеграм-каналов VESTI и Klymenko Time. Комментирующие запись главы института национальной памяти в социальной сети Facebook разделились на тех, кто осудил шествие, а также на тех, кто пытался «доказать» чиновнику, что украинское нацистское соединение якобы боролось «за независимость» страны и с нацистами, и с коммунистами. Также были и те, кто считает, что вчерашнее шествие в Киеве является «своевременной картинкой» для российских средств массовой информации. Читатели указанных выше телеграм-каналов в целом осудили мероприятие и указали на то, что позиция Дробовича была обнародована только для того, чтоб что-то выразить.

Украинские эсэсовцы во время подавления восстания в Варшавском гетто. 1943

«Да? А зачем же проводили? Ну, пусть бы себе на Галичине и бродили, причём тут Киев? Или я что-то пропустила и Киев — это Галичина?» — задалась вопросом I want it so.

«Там массовка была человек 50. А раздули в пропагандистских целях так, что как будто маршировали тысячи», — написал Anton G.

«Это всё бы ладно, но я от слова «совсем» не поняла, зачем класс (2-й), в котором учится мой ребенок (в одесской школе), попросили сегодня прийти в вышиванках!» — задалась вопросом Танита И.

«В общем, власти выразили озабоченность. «Ну надо же, что творится!» Всё с ними понятно», — пишет Andrey.

«Я буду здесь, видимо, единственным, кто скажет: слова Дробовича… — это и есть симптом смены позиции власти в отношении подобных маршей. Того, что Зеленский — это отнюдь не Петя. Вот почему трудно отметить хоть что-то позитивное, язык не поворачивается сказать что-то хорошее насчёт Украины? Ведь при последнем тот же [бывший глава института национальной памяти Владимир] Вятрович наверняка сказал бы что-нибудь ободряющее, а то и сам присоединился бы к маршу…» — считает Igor D.

«Арестовывать всех причастных к организации надо было, еще до начала этого шабаша, а не слова рассказывать…» — ответил Serge на реплику Igor D.

«Засранцы убогие. Шли б зиговать под Броды. Числа 13−22 июля (13—22 июля 1944 года состоялась битва за Броды. — О.П.)», — добавил Alex.

«Слова — это всего лишь слова. А что происходит в реальности, все прекрасно видят. Зеля от Пети ничем не отличается», — добавил другой читатель.

«Дробовичу не за что сказать спасибо в его позиции по вчерашнему маршу эсэсовцев. Они его просто в угол загнали, заставили как-то реагировать, иначе он молчал бы вечно… Вот это слабое его блеяние — это позиция? Это активность УИНП? Да [бывший глава украинского института национальной памяти Владимир] Вятрович двери в свой кабинет открывал с большим эффектом на его месте», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Свое мнение относительно состоявшегося марша выразил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«А почему все так удивляются маршу поклонников СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по центру Киева? По сути, именно эти эсэсовцы в вышиванках действительно являются героями с точки зрения современного украинского государства. Ведь они боролись как раз за такую страну, которой стала Украина: сателлит мощной западной державы, неисчерпаемый источник хлеба, металла и дешёвой рабочей силы. Наша с вами страна погибла в 2014-м. Та, за которую воевал мой дед, — вообще в 1991-м. А тут теперь будет так. И не надейтесь, что европейцы и американцы «узнают, что в Украине процветает нацизм, и сделают им всем атата». Они всё прекрасно знают и одобряют. Это удобная идеология для управления колониями, и именно поэтому она будет доминировать», — написал одесский журналист в своем телеграм-канале.

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер во время смотра украинской дивизии СС «Галичина». 1944

Марш нацистов в Киеве также осудила депутат Рады Ольга Василевская.

«Насчет митингов сторонников СС Галичина (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могу сказать следующее. Никогда не думала, что в Киеве станет опасно, в страшном сне представить не могла, что увижу в центре зигующих личностей… Осуждаю разрешение администрации Киева и мэра Кличко на это «мероприятие». Уроки истории наше общество не усвоило. К сожалению», — написала политик на своей странице в социальной сети Facebook.

