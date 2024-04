Корпорация «Рэнд» (the RAND Corporation) и Институт политических исследований Асан (the Asan Institute for Policy Studies) из Южной Кореи в апреле 2021 года опубликовали совместный доклад на 119 страниц под названием «Противодействие рискам со стороны ядерного оружия Северной Кореи». Сам документ был подготовлен в 2020 году на основании открытых источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

В докладе описан нынешний и перспективный (на 2027 год) характер угрозы от ядерного оружия Северной Кореи, а также предложены меры, которые могли бы предпринять Республика Корея и Соединённые Штаты для противодействия этой угрозе.

Приведём ряд фактов из данного документа и сделаем краткий анализ.

По приведённой оценке, максимальная мощность ядерного боезаряда, который был изготовлен Северной Кореей, составляет 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Данные получены на основании анализа сейсмической активности в результате самого мощного испытания ядерного оружия, проведённого Пхеньяном в сентябре 2017 года.

Государственные СМИ КНДР, освещая данное событие, сообщили, что боеприпас был термоядерным, и на заднем фоне показали межконтинентальную баллистическую ракету, похожую на Hwasong-14. Применение боеголовки такой мощности по Нью-Йорку приведёт к смерти и тяжёлым травмам 2,9 млн человек, а по Сеулу — к смерти и тяжёлым травмам 3,2 млн человек.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Авторы доклада полагают, что по состоянию на 2020 год Северная Корея имела от 67 до 116 ядерных боезарядов. К 2027 году она будет иметь от 151 до 242 боезарядов.

КНДР располагает разнообразным арсеналом баллистических ракет, как на твёрдом, так и на жидком топливе. И это ракеты всех классов: тактические, оперативно-тактические, меньшей дальности, средней дальности и межконтинентальные. Почти все из них могут нести ядерную боевую часть.

Приведём характеристики некоторых из них, которые представляют наибольшую угрозу для США и их союзников в регионе — Южной Кореи и Японии.

В докладе говорится, что с 2019 года северокорейцы проводят испытания новой ракеты, имеющей маркировку КН-23, которая внешне похожа на российскую ракету «Искандер», но имеет большие размеры. Её дальность полёта достигает 700 километров, она способна маневрировать в полёте и преодолевать систему противоракетной обороны. На самоходной пусковой установке размещаются две такие ракеты.

Можно добавить к изложенному в документе, что КНДР 25 марта 2021 года провела два испытательных пуска варианта модернизированной квазибаллистической ракеты нового типа, которая является продолжением линейки KN-23. Были поражены цели на дальности в 600 километров. Масса боеголовки ракеты достигает 2,5 тонны, она может быть как в обычном, так и термоядерном оснащении.

Ракета, которую северокорейцы называют Hwasong-12, имеет дальность 4500 километров. Hwasong-14 способна поразить цель на дальности более 10 тысяч километров. Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15 имеет дальность полёта около 12 тысяч километров и может нанести удар по любой точке Западного побережья Соединённых Штатов или дальше.

Cmglee Радиус действия северокорейских ракет

В докладе также говорится об усовершенствованной версии ракеты Hwasong-15, которую показали на военном параде в Пхеньяне в октябре 2020 года. Эксперты считают, что данная МБР имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения.

В других источниках сообщается, что указанная выше ракета способна поразить цели на всей континентальной части США. Надо также понимать, что наличие нескольких боевых блоков многократно повышает нагрузку на систему противоракетной обороны. Для транспортировки и запуска данной МБР используется 11-осный тягач. Масса боевой части этой ракеты в пределах 2−3,5 тонны.

Располагает КНДР и баллистическими ракетами подводного базирования марок Poguksong-1 и Poguksong-3. Они способны поражать цели на всей территории Южной Кореи и Японии. Следует заметить, что на территории Южной Кореи находится американский воинский контингент в количестве 28,5 тысячи человек, а на территории Японии — в количестве 55 тысяч человек.

Кстати, в докладе описан один интересный потенциальный способ применения ядерного оружия со стороны Северной Кореи. Носителем ядерного боезаряда может выступить «невинно выглядящий рыболовный траулер или грузовое судно, по виду напоминающее ржавое ведро», на котором размещается примитивное ядерное устройство.

Затем это судно направляется в порт Пусан в Южной Корее, или в Токийский залив в Японии, или в гавань в Лонг-Бич в Калифорнии, или в порт Норфолк в Вирджинии. Подрыв ядерного боеприпаса происходит, как только «носитель» входит в порт. Такая атака одним ударом может привести к гибели десятков тысяч людей. Тем более что северокорейцы очень умело и многократно меняют флаги своих судов в ходе контрабандных операций по всему миру.

lwy Пусан. Южная Корея

В общем и целом от доклада «Противодействие рискам со стороны ядерного оружия Северной Кореи» веет безысходностью. Переговоры о денуклеаризации КНДР являлись основной стратегией Южной Кореи и США и потерпели неудачу.

Констатируется, что ядерный арсенал Северной Кореи быстро растёт количественно и качественно и к 2027 году достигнет очень внушительных размеров. Разрыв между ядерным потенциалом КНДР и возможностями Южной Кореи и США его нейтрализовать увеличивается.

В то же время у Северной Кореи на случай войны есть конкретные оперативные планы, которые предполагают захват Сеула на третий день с начала боевых действий на Корейском полуострове, а захват всей Южной Кореи — в течение семи дней. При этом применение ядерного оружия КНДР будет непременным условием.

Возникает вопрос. А как же ядерный зонтик США? Как с защитой союзника в лице Южной Кореи с применением американского ядерного оружия? Есть большие сомнения. Внимательное изучение доклада не даёт «железобетонного» ответа на этот вопрос. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что США всё-таки не будут разменивать Нью-Йорк или Лос-Анжелес на Сеул. Япония также останется в стороне при угрозе применения северокорейцами ядерного оружия по её территории.

Есть даже основания полагать, что доклад специально был написан для того, чтобы привлечь внимание военно-политического руководства США и получить от него надёжные гарантии, что Вашингтон пойдёт на всё, в том числе и на использование стратегических ядерных сил, для защиты Южной Кореи. Однако вряд ли американский истеблишмент позволит поставить себя под ядерный удар из-за каких-то там южных корейцев.

Такова суровая правда жизни, и незавидная участь союзников и партнёров США. Как говорится в известной русской поговорке, своя рубашка ближе к телу.