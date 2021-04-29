В последние недели мы наблюдаем целый ряд последовательных и громких антироссийских шагов со стороны целого ряда стран Восточной и Центральной Европы. Начиная от новых обвинений в адрес вездесущих Петрова и Боширова, которые только и делают, что катаются по Европе и «взрывают-убивают» все, что им попадется под руку (в последние дни в США начали ходить устойчивые слухи, что, мол, и не Клинтон это был вовсе с Моникой Левински, а наши бравые ребята), и заканчивая провокациями в отношении российских дипломатов и даже флага России на чемпионате мира по шашкам в Польше. Тоже вопрос — почему спортсменка не дала по рукам зарвавшемуся польскому спортивному функционеру?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Не видеть в этом тенденции нельзя. Нас настойчиво вытесняют из Европы, формируя новый железный занавес уже возле границ России. Интересно, что по этому поводу думает инициатор перестройки «свет очей наших» Михаил Сергеевич Горбачев, разваливший со товарищи СССР. Неужели не было понятно, что закончится именно этим? Что мы отдадим свою сферу влияния, и никто нам за это спасибо не скажет, а, наоборот, будут пытаться говорить с еще большей угрозой в голосе?

То, что делают восточноевропейские лимитрофы, называется провокацией. Выходит мальчик из подворотни и подходит к дяде за папироской, прекрасно зная, что за углом стоит банда, которой только дай повод. Да, высылка дипломатов этих стран — правильный и необходимый шаг. Тем не менее необходимо понимать, что они целят не в дипломатов, а в основные российские товарные группы, которые мы поставляем в Европу — газ и нефть.

Им нужен повод, чтобы объявить эти товарные группы тоталитарными и без «молекул свободы», после чего запретить их поставки на европейские рынки. Одновременно заменив на американские или на российские, но под американским или любым другим флагом, как это делает сейчас та же Польша, Литва или Британия. То есть в этом сценарии американцы еще и процент будут снимать.

Понятно, что запрет поставок на российский рынок чешских или польских товарных групп — пива, станков, мебели и так далее — не отвечает нашим интересам, так как мы имеем профицитную торговлю с этими странами и ломать приток нефте‑ и газодолларов — это бить по своему собственному карману. Но отвечать надо. И не только высылкой дипломатов.

Как это делать — должны знать те же сотрудники российских посольств в Чехии, Польше и так далее. Они же там не зря получают приличную по российским меркам зарплату. Они знают свои страны пребывания и тем более знают лучше любых экспертов, каким должен быть ответ. Мы верим в наших дипломатов и в то, что у них есть секретное оружие, которое поставит зарвавшихся лимитрофов на место.

Это если говорить на тактическом уровне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдача

Если говорить на уровне стратегии, то понятно, что Вашингтон хочет устроить для России новую версию холодной войны, только в гораздо худших для нас условиях: СЭВ и Варшавского договора — нет (спасибо, Горбачев со товарищи), СССР — нет. А Европой как нашим основным рынком сбыта Вашингтон готов пожертвовать.

Все эти действия — запрет на поставку углеводородов на западные рынки, возможное исключение России из системы SWIFT, запрет на покупку российского госдолга и другие меры финансового воздействия, говорят о том, что Вашингтон действует системно и целенаправленно.

Тем не менее асимметричные ходы есть. И немало. И мы уверены, что в российском МИД соответствующие прогностические сценарии с оценками тех или иных шагов, их рисков и последствий давно уже сделаны и готовы к реализации.