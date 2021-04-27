Сегодня стала очевидной не только инфляция документов об образовании, когда сертификат WorldSkills подчас ценится работодателем выше, чем полноценный диплом, но и падение престижа профессии учителя, который перестал быть единственным источником знаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Такую мысль высказал профессор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Вадим Чеха на круглом столе «Государственные задачи и инициативы в системе образования», организованном Институтом «Эврика» с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова 26 апреля 2021 года.

Вадим Чеха считает, что гибридизация образовательных отношений, соединение очной формы с виртуальной и дистанционной формами обучения «рождает совершенно новый конгломерат». По его мнению, на этом фоне происходит устаревание образовательных организаций как институтов, переход их в виртуальную форму; отсюда появляются концепции виртуального юридического лица. Он наблюдает вторжение цифровых платформ в образовательные отношения, когда обучающийся вступает практически в образовательные отношения с платформой, а не с образовательной организацией.

Доклад профессора МПГУ Вадима Чеха на круглом столе «Государственные задачи и инициативы в системе образования»

В этом отношении МПГУ, от лица которого выступает Вадим Чеха, предлагает Министерству просвещения создать такую нейросеть образовательных организаций, в рамках которой федеральные инновационные площадки могут выполнять функции основных структурных узлов и кластеров, что позволит поддержать эффективность управления образованием.

Также МПГУ предсказывает реформирование трудовых отношений, когда возникнет проблема учёта рабочего времени учителя, осуществляющего образовательный процесс в дистанционной форме. Вадим Чеха предлагает создать цифровой рубль в сфере платных образовательных услуг, что позволит существенно расширить экспортные возможности русской школы за рубежом.

Один из основных инструментов будущей системы образования, по версии МПГУ, — это придание цифровой образовательной платформе статуса субъектности в образовательных отношениях, что предполагает соединение цифровой платформы с искусственным интеллектом. В этой связи университет предлагает такой подход, при котором цифровая платформа в будущем позволит выполнять функции работодателя в отношении педагогических работников, например: осуществлять подбор педагогических работников, определять статус и исследовать документы, устанавливающие трудовые отношения.

МПГУ предлагает министерству узаконить такие взаимоотношения между обучающимся и цифровой платформой, как простое технологическое подсоединение обучающегося к цифровой образовательной платформе и прекращение этого технологического подключения как основание для прекращения образовательных отношений. При этом важная роль отводится соединению цифровой платформы с образовательной программой, когда цифровая платформа, по сути, становится образовательной программой.

Слайд из презентации профессора МПГУ Вадима Чеха

В рамках федеральных инновационных площадок Вадим Чеха предложил министру просвещения следующие темы для разработки:

правовое регулирование цифровых платформ на уровне школы;

локальное регулирование отношений, связанное с цифровизацией на уровне школы;

легализация новой субъектности учителя, выступающего вместе с образовательной платформой в условиях цифровизации;

оценка соблюдения конституционных прав обучающихся на доступное и бесплатное образование вследствие внедрения цифровизации.

«Эти предложения интересны, их нужно обсуждать», — прокомментировал доклад профессора МПГУ Сергей Кравцов.