26 апреля немецкий канцлер Ангела Меркель на брифинге заявила, что закупка российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» станет возможна только после регистрации препарата в Европейском союзе.

Иван Шилов ИА REGNUM «Спутник V»

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Заявление канцлера Германии в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале обсудили зрители украинского канала «Первый независимый». Многие указали на то, что вопрос российской вакцины от коронавируса на Украине полонизирован, и в вопросе «Спутника V» Киев зависит от решения Вашингтона. Комментирующие новость подчеркнули, что Меркель, в отличие от украинской власти, печется о здоровье населения, и ей не нужно ни перед кем «выслуживаться».

»Ей глубоко наплевать, кто делает эту вакцину. Она переживает за свой народ. А нашему клоуну (Владимиру Зеленскому. — М.Р.) дедушка Байден не разрешает, и ему глубоко наплевать на людей», — отметил Валерий Р.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«У человека должен быть выбор, а у власти — спасти как можно больше людей!» — добавила Vera I.

«Зрадааааа (предательство. — М.Р.)!!!» — отметил Игорь Игорь, намекая на то, что Киев ранее под политическими предлогами отказался от российской вакцины.

«Но нам [российская вакцина] не подходит», — добавил Aleks S.

«А нас… хотят отравой вакцинировать», — считает Саша С.

«А наши… против вакцины «Спутник»! Пускай народ умирает. Это геноцид!» — написала Любовь А.

«Ей (Меркель — М.Р.) не надо ни перед кем выслуживаться», — резюмировал один из читателей.

«Вот…как делают настоящие страноуправленцы, а наша тряпка только соплю жевать горазд», — отметил ГеркГерыч

«Могли же сами производить и ПРОДАВАТЬ», — отметил consulbk.

Rospotrebnadzor.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Напомним, в январе 2021 года министерство здравоохранения Украины отказалось регистрировать российскую вакцину «Спутник V». Украина имеет в Харькове мощности, на которых можно было бы производить российскую вакцину и обеспечить вакцинацию от коронавируса собственных граждан.

Отметим, на Украине 24 февраля началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране девять человек получили прививку второй дозой препарата и завершили вакцинацию. Всего в стране более чем за два месяца вакцинировались 539 126 человек.