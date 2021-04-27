Белый дом и Кремль активно обсуждают потенциальную встречу на высшем уровне между президентом РоссииВладимиром Путиным и его американским коллегойДжо Байденом, причем наиболее подходящим временем для личной встречи кажется лето. Об этом сообщил официальный представитель КремляДмитрий Песков, который отметил, что точная дата и место еще не определены.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, после телефонного разговора между американским и российским лидерами стало известно, что Белый дом предложил провести официальную встречу в «третьей стране», а наиболее вероятным временем проведения наблюдатели назвали июнь.

«Действительно, предложения были озвучены. Пока никаких договоренностей по датам нет. Дата не определена, еще предстоит проанализировать много разных фактов», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Среди возможных мест проведения саммита фигурирует Вена, где в 1961 году прошла встреча между американским президентом Джоном Кеннеди и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, а также Финляндия.

«А что Путин планирует обсуждать? Как помешать США выйти из уже подписанных соглашений? США так и не уничтожили свои запасы химического оружия по соглашению, которое Россия выполнила уже 5 или 10 лет назад», — отметил читатель DumpTheHackingTroll.

«США нарушают все договоренности. Не верьте им!» — согласился с ним Innocuous.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

В свою очередь пользователь с ником Wrong direction отметил, что из-за позиции США, которые «не перестанут требовать больше», никаких значительных изменений ожидать не стоит.

«Американские гадюки не остановятся, пока Россия не капитулирует. Раз за разом Россия подвергалась санкциям, и ей отказывали в ее законном месте. Махните рукой на этих бездельников и остановите все контакты, пока они не изменят свое поведение», — указал Brianno.

«В таком саммите никакого смысла, если саммит не будет транслироваться в реальном времени. Таким образом всем станет понятно, что Байден — маразматическая марионетка. Не думаю, что в Госдепартаменте остались какие-то государственные деятели, а минобороны слишком много вложило в антироссийскую позицию», — обратил внимание Clark Reynolds.

При этом саммита может вообще не состояться, как считает читатель Jazz, Байден с высокой долей вероятности найдет способ отвертеться от встречи с российским лидером.

О некоторой склонности 79-летнего американского президента забываться напомнила и Kathy, по словам которой, кому-нибудь придется снабжать Байдена «карточками 3 на 5, иначе всю встречу он не высидит».

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В свою очередь часть читателей обратила внимание на то, что перед встречей с главой Кремля американскому президенту следовало бы пригласить в Белый дом украинское руководство.

Наконец, ряд пользователей сети отметили лицемерие СМИ, которые самым решительным образом критиковали бывшего американского президента Дональда Трампа за стремление встретиться с Путиным.

«Я думал, вы и CNN последние 4 года говорили нам, что разговаривать с Путиным — это измена и преступление, наказуемое импичментом. Это всё еще правда?» — обратился к американской журналистке Наташе Бертран под соответствующей публикацией в Twitter читатель Think Twice.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

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«Забавно, что, когда Трамп пытался поговорить с Путиным, помойные корпоративные псевдосми на протяжении четырёх лет тряслись как в припадке, но когда сделать то же самое предлагает Байден, наступает оглушительная тишина, которая, если это произойдет, сменится малодушным подхалимством. По крайней мере, чудовищное лицемерие наконец-то стало очевидным для американцев, так что, возможно, они наконец начнут осознавать, насколько лживы их помойные средства массовой информации», — указал Shadow1369.