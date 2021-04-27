«С маразматической марионеткой?»: в сети не видят смысла в саммите США и РФ
Белый дом и Кремль активно обсуждают потенциальную встречу на высшем уровне между президентом РоссииВладимиром Путиным и его американским коллегойДжо Байденом, причем наиболее подходящим временем для личной встречи кажется лето. Об этом сообщил официальный представитель КремляДмитрий Песков, который отметил, что точная дата и место еще не определены.
Так, после телефонного разговора между американским и российским лидерами стало известно, что Белый дом предложил провести официальную встречу в «третьей стране», а наиболее вероятным временем проведения наблюдатели назвали июнь.
Среди возможных мест проведения саммита фигурирует Вена, где в 1961 году прошла встреча между американским президентом Джоном Кеннеди и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, а также Финляндия.
В свою очередь пользователь с ником Wrong direction отметил, что из-за позиции США, которые «не перестанут требовать больше», никаких значительных изменений ожидать не стоит.
При этом саммита может вообще не состояться, как считает читатель Jazz, Байден с высокой долей вероятности найдет способ отвертеться от встречи с российским лидером.
О некоторой склонности 79-летнего американского президента забываться напомнила и Kathy, по словам которой, кому-нибудь придется снабжать Байдена «карточками 3 на 5, иначе всю встречу он не высидит».
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В свою очередь часть читателей обратила внимание на то, что перед встречей с главой Кремля американскому президенту следовало бы пригласить в Белый дом украинское руководство.
Наконец, ряд пользователей сети отметили лицемерие СМИ, которые самым решительным образом критиковали бывшего американского президента Дональда Трампа за стремление встретиться с Путиным.
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