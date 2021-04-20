В южной части Оренбурга население решительно настроено против строительства 18-этажного дома. Жители называют такой дом небоскрёбом для местности, где преимущественно расположен частный сектор, а самый высокий дом имеет девять этажей.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Оренбуржцы бьют тревогу. Когда возле Центра детского творчества начали вырубать деревья, местные жители запаниковали, опасаясь, что здание собираются сносить. Впоследствии появилась информация о точечной застройке. Однако это не принесло радости людям. Они категорически против такого мероприятия по соседству с ЦДЮТ и собирают подписи против этого строительства, а также записываются на приемы к чиновникам разных мастей. Об этом информирует паблик в соцсети «ВКонтакте» «Южный нам нужен».

«Есть нормы градостроительства и совести», — отмечают возмущенные подписчики.

«Когда же они захлебнутся своей ненасытностью?» — недоумевает жительница Южного.

«В Европе люди решают, где и что будут строить», — подчеркнул другой подписчик. По его словам, в случае с грядущим строительством в Южном решение принимается не населением, а партией власти и чиновниками, которые не проживают в муниципальном образовании. «Что же в Ростошах в парке Ивушка не построить свечку и пару торговых центров?» — вопрошает он.

Активисты считают, что из-за строительства небоскреба, как карточный домик, может сложиться ближайший частный сектор, а коммуникации — не выдержать нагрузки и дать серьезный сбой.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Между тем в мэрии заявили, что на территории планируемого строительства располагается муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» на правах аренды. Здание и земельный участок принадлежат ООО «Оренбургагрострой».

Начальник городского департамента градостроительства и земельных отношений Михаил Корбан проинформировал, что, согласно генеральному плану города, территория относится к зоне жилой многоэтажной застройки. Собственнику земельного участка пока отказано в согласовании из-за замечаний, в том числе и по этажности строящегося жилого дома. «Учитывая, что окружающие жилые дома — это стандартные пяти‑ и девятиэтажки, собственнику рекомендовано уменьшить предусмотренную проектом высоту в 17 этажей», — сказал он, сообщает телеграм-канал «Оренбург.Официально».

Строительство дома исключит возможность проведения культурно-массовых мероприятий для жителей микрорайона непосредственно на данной территории, но образовательную деятельность в помещениях учреждения Центр не прекращает. Договор аренды здания действует до 31 декабря 2021 года. Планируется его продление на 2022 год. В целях безопасности детей и родителей в здании центра будет использоваться запасной выход с противоположной стороны от стройки.

Orenburg.ru Начальник департамента градостроительства и земельных отношений Корбан Михаил Сергеевич

Активист ОНФ Дмитрий Болдырев считает, что сегодня всё складывается так, что у собственника есть возможность шантажировать администрацию детьми.

«Абсурд всей ситуации в том, что в своё время муниципальное имущество передано в частные руки, а потом муниципалитет арендовал это же имущество на протяжении длительного времени. Жители правильно заметили, что за это время и те деньги, которые были потрачены бюджетом на аренду, можно было построить новое современное здание, в котором бы дети могли заниматься в кружках», — написал общественник в своем телеграм-канале, отметив, что получил коллективное обращение от жителей Южного с просьбой помочь отстоять детский центр на Центральной, 13 и не допустить точечной застройки в районе.