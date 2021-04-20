«Когда они захлебнутся ненасытностью?» — о точечной застройке в Оренбурге
В южной части Оренбурга население решительно настроено против строительства 18-этажного дома. Жители называют такой дом небоскрёбом для местности, где преимущественно расположен частный сектор, а самый высокий дом имеет девять этажей.
Оренбуржцы бьют тревогу. Когда возле Центра детского творчества начали вырубать деревья, местные жители запаниковали, опасаясь, что здание собираются сносить. Впоследствии появилась информация о точечной застройке. Однако это не принесло радости людям. Они категорически против такого мероприятия по соседству с ЦДЮТ и собирают подписи против этого строительства, а также записываются на приемы к чиновникам разных мастей. Об этом информирует паблик в соцсети «ВКонтакте» «Южный нам нужен».
«Есть нормы градостроительства и совести», — отмечают возмущенные подписчики.
«Когда же они захлебнутся своей ненасытностью?» — недоумевает жительница Южного.
«В Европе люди решают, где и что будут строить», — подчеркнул другой подписчик. По его словам, в случае с грядущим строительством в Южном решение принимается не населением, а партией власти и чиновниками, которые не проживают в муниципальном образовании. «Что же в Ростошах в парке Ивушка не построить свечку и пару торговых центров?» — вопрошает он.
Активисты считают, что из-за строительства небоскреба, как карточный домик, может сложиться ближайший частный сектор, а коммуникации — не выдержать нагрузки и дать серьезный сбой.
Между тем в мэрии заявили, что на территории планируемого строительства располагается муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» на правах аренды. Здание и земельный участок принадлежат ООО «Оренбургагрострой».
Начальник городского департамента градостроительства и земельных отношений Михаил Корбан проинформировал, что, согласно генеральному плану города, территория относится к зоне жилой многоэтажной застройки. Собственнику земельного участка пока отказано в согласовании из-за замечаний, в том числе и по этажности строящегося жилого дома. «Учитывая, что окружающие жилые дома — это стандартные пяти‑ и девятиэтажки, собственнику рекомендовано уменьшить предусмотренную проектом высоту в 17 этажей», — сказал он, сообщает телеграм-канал «Оренбург.Официально».
Строительство дома исключит возможность проведения культурно-массовых мероприятий для жителей микрорайона непосредственно на данной территории, но образовательную деятельность в помещениях учреждения Центр не прекращает. Договор аренды здания действует до 31 декабря 2021 года. Планируется его продление на 2022 год. В целях безопасности детей и родителей в здании центра будет использоваться запасной выход с противоположной стороны от стройки.
Активист ОНФ Дмитрий Болдырев считает, что сегодня всё складывается так, что у собственника есть возможность шантажировать администрацию детьми.
«Абсурд всей ситуации в том, что в своё время муниципальное имущество передано в частные руки, а потом муниципалитет арендовал это же имущество на протяжении длительного времени. Жители правильно заметили, что за это время и те деньги, которые были потрачены бюджетом на аренду, можно было построить новое современное здание, в котором бы дети могли заниматься в кружках», — написал общественник в своем телеграм-канале, отметив, что получил коллективное обращение от жителей Южного с просьбой помочь отстоять детский центр на Центральной, 13 и не допустить точечной застройки в районе.