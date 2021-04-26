Наблюдения за действиями Джо Байдена и его команды во внутренней политике США приводят к выводу о том, что Джо Байден возглавляет похоронную команду, цель которой — осуществить начальную стадию уничтожения американского проекта в том виде, в котором он был сформулирован отцами-основателями.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Что позволяет говорить об их действиях именно в таком контексте? Многое. Если начать с главного, с кадрового состава, то есть тех людей, которые осуществляют «старый-новый» курс, то в команде Байдена мы не увидим новых лиц и имен. Все его нынешние генералы и полковники — остатки старой, еще обамовско-клинтоновской команды — Керри, Блинкен и так далее.

Мировоззрение этих людей остались прежним, и все, что они могут, и их действия говорят ровно об этом — это воспроизводить прежние геополитические и имперские подходы США. Но нельзя войти в одну реку дважды — изменился не только мир, изменились сами США. Они не представляют собой ныне того «града на Холме», миф о котором успешно эксплуатировали много десятилетий подряд.

Яркая окраска слезла, и все, что мы видим, это зловещий образ грязного, ужасного, тоталитарного Мордора, который пытается восстановить свое влияние.

Последние президентские выборы показали, что США больше не являются демократическим государством. Тотальные фальсификации голосования привели к тому, что во главе США стал человек, которого не избирал американский народ. Власть захватили посредством грязных манипуляций. Но для чего это было сделано?

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

Давайте посмотрим, что происходит. Под различными предлогами (например, смерть наркомана Джорджа Флойда) происходит уничтожение белой Америки, того костяка, который сформировал эту страну. На смену приходят идеи ЛГБТ, БЛМ, в результате чего утрачиваются цементирующие нацию духовно-цивилизационные и культурные скрепы.

Сторонники этих идей уже захватили в некоторых городах США целые кварталы, где живут на субсидии демократического руководства этих штатов, которое просто изымает деньги из других федеральных программ и направляют своим идеологическим сторонникам. Так можно жить, когда есть откуда («из тумбочки») брать деньги. Но как тогда будут жить эти города, когда в «тумбочке» станет пусто?

Эти кварталы и сегодня являются рассадниками наркомании, проституции и погромов. Внутри уже появилась своя «полиция» — боевики, которые облагают налогом магазины и фирмы. Действие законов США в этих кварталах прекратилось. Люди из таких городов начинают массово переезжать в другие города, которые находятся под контролем республиканцев.

Внутри США закладывается бомба нового гражданского противостояния — между белыми и цветными, и у белых нет надежды на то, что их интересы защитит государство. США — уже расколотое внутри себя государство. О какой внешней экспансии можно говорить на таком фоне?

Еще два-три громких случая убийства белыми полицейскими вооруженных негров или наоборот, и можно будет говорить о том, что раскол произошел и в полиции, и в вооруженных силах США. А такое состояние силовых структур открывает их для работы других центров силы.

Одновременно с процессом уничтожения белого большинства идет процесс уничтожения гендерной и сексуальной идентичности. Какое в результате всех этих процессов общество будет в США через 10−15 лет? Это будет реальный Мордор, где власть на местах будет принадлежать либо правительственным боевикам, либо бандитам.

Распад единой политической и социальной ткани коренным образом переформатирует Америку, которая станет главным в мире источником распространения нестабильности и кризиса. Особенно учитывая их роль в мировой финансовой системе. А это многим мировым игрокам не понравится.

Не может страна фактически с сатанинской идеологией уничтожения человеческой цивилизации навязывать свои ценности, нормы морали и поведения другим странам мира. Соответственно, с ростом кризисных явлений внутри себя США столкнутся с ростом сопротивления их международным планам.

При таких вводных единственным сценарием, в котором США могут сохранить себя как государство, является только установление фашистской цифровой диктатуры. Но это сценарий создания Мордора, который человечество уже проходило в середине прошлого века.

Defense.gov Кибербезопасность США

Тем не менее, так как зачинщики той войны так и не понесли наказания и, судя по всему, за последние 70 лет предприняли все усилия, чтоб захватить власть в США, это им удалось. Симбиоз немецких и англосаксонских нацистов под покровом «глубинного государства», начиная с убийства Кеннеди и заканчивая воровством победы у Трампа, все-таки смог захватить власть в США. Однако силы оказались растрачены, а мир все-таки серьезно изменился для того, чтобы Вашингтон мог легко навязывать свою волю другим мировым игрокам.

Поэтому, конечно, Байден может продолжать пыжиться и изображать из себя Властелина колец. Реально же США уже идут в сценарии, где есть только три ответвления: фашистская диктатура, гражданская война с неясным концом и распад страны по цвету кожи. Какой из них реализуется — покажет время.

С учетом того, как они поступили с нашей родиной и какие планы имеют в отношении России, в их отношении мы должны руководствоваться только одной максимой. В свое время ее изложил Фридрих Ницше: «Падающего — толкни».