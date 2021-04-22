Происходящие в мировой политике процессы сложнее и серьезнее, чем катастрофические последствия пандемии коронавируса и потрясений, которые она вызвала для экономики большинства стран. Как выглядят и чем осложняются происходящие перестроения, пишет греческий политик и ученый Андреас Андрианопулос, занимавший руководящие посты в различных министерствах, в т. ч. министерствах науки (1980), торговли (1989), энергетики (1991), государства (1992). Ниже — перевод его статьи «Глобальная политическая архитектура» в издании To Vima.

Уинслоу Хомер. Большая перемена. 1873

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Перед нами разворачивается новая глобальная политическая архитектура. И нам необходимо ее понимать, чтобы правильно позиционировать себя.

В эпоху практически глобальных изменений и нестабильности весь мир потрясен динамикой событий в области энергетики, изменением климата и конфликтным соперничеством между странами. Начинает формироваться новая карта давлений между геополитической напряженностью и развитием энергетики.

Новаторская технология гидроразрыва пласта для добычи нефти и газа привела к так называемой сланцевой революции, которая почти мгновенно превратила Соединенные Штаты в крупнейшую энергетическую державу Земли. Примерно в то же время серьезные, хотя и далеко идущие опасения по поводу изменения климата заставляют людей искать источники энергии с низким содержанием углерода.

Братья Люмьер. Цветная фотография их семьи с помощью технологии Автохром, запатентованной ии в 1903 г

Но международные отношения также претерпевают радикальные изменения по мере того, как между Соединенными Штатами и Китаем складывается новый климат «холодной войны», параллельно с которым уплотняется и атмосфера соперничества с Россией, которое толкает ее дальше на Восток. С началом президентского срока Байдена правительство США, похоже, поощрило Украину выступать за членство в НАТО — это приводит в ярость Россию, которая начала военно-морские учения на Черном море.

В то же время Владимир Путин и Си Цзиньпин, похоже, приближаются друг к другу в политическом плане — как в энергетическом секторе, так и в своем решении помешать Соединенным Штатам доминировать в мире. В то же самое время Китай продвигает свою мощь и влияние во всех направлениях, особенно в Южно-Китайском море, которое является самым важным морским торговым маршрутом в мире, где США и Китай могут напрямую столкнуться.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

Наконец, карта Ближнего Востока, сформированная после Первой мировой войны — в основном Великобританией и Францией, — теперь открыто оспаривается джихадистами, приверженцами экстремистского ислама, революционного Ирана и различных этнических и религиозных конфликтов. Среди них, конечно же, Турция, которая как крупная контролирующая держава оспаривает сухопутные и морские границы почти со всеми своими соседями (за исключением России, которой опасается).

Ближний Восток также был серьезно потрясен относительно недавним падением цен на нефть и осознает проблемы, которые создаст сомнительное будущее нефти в этом столетии.

Всё это стало сложнее и серьезнее, чем катастрофические последствия пандемии коронавируса и потрясений, которые она вызвала для экономики большинства стран. Мир сейчас сложен и нестабилен. Ориентация по нему требует особой внимательности и бдительности.