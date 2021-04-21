Вслед за Евросоюзом, США и Китаем Австралия проявляет неподдельный интерес к зеленому финансированию, следуя примеру своих старших товарищей. Эксперты по финансам и устойчивому развитию из крупнейших компаний Австралии собрались во вторник в Сиднее, чтобы послушать доклад исполнительного директора Climate Bonds Initiative (CBI) Шона Кидни. Об этом сообщает австралийский портал Thefifthestate.com.au 20 апреля 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

В мероприятии приняли участие представители крупных банков Австралии, KPMG, Varna Capital, QBE, Sunsuper, Macquarie Capital и Банка Китая, а также французского коммунального гиганта Veolia и австралийской сети супермаркетов Woolworths.

Шон Кидни, представитель Инициативы по климатическим облигациям (CBI) более чем в 30 странах, член нескольких советов по устойчивому финансированию, выступающий за развитие рынков зеленых облигаций, заявил о том, что COVID-19 не охладил интерес к зеленым инвестициям, а, наоборот, побудил мировых лидеров воспользоваться возможностью «настроиться на будущее».

"Строить лучше, чем было» — стало теперь лозунгом Европейской комиссии… лозунгом администрации Байдена, а также лозунгом правительства Китая », — сказал Кидни.

Кроме того, глобальные цели по сокращению выбросов вынуждают правительства, компании и инвесторов задуматься о том, что будет означать переход к более экологичному будущему для их активов после 2050 года. Стремление к использованию такого финансового инструмента, как зеленые облигации, способствует не только поддержанию репутации правительства и корпоративных лидеров, но и новой репутации устойчивых активов, которые стоят больше денег, чем их аналоги, загрязняющие окружающую среду.

«Речь идет об управлении рисками, заглядывая далеко вперед, а не о сиюминутных настроениях, — сказал Кидни. — Многие банки, если они делают основной акцент на портфели инвестиций в бизнес, имеющий отношение к ископаемым видам топлива или даже на портфели инвестиций автомобильных компаний, находятся под огромным риском, даже при наличии у инвестируемых компаний хорошего кредитного рейтинга».

Цитата из видео на YouTube Директор Climate Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни

CBI оценивает стоимость зеленых облигаций, выпущенных на данный момент во всем мире, в $1,185 трлн и ожидает выпуска дополнительно примерно $400 млрд в течение этого года по сравнению с примерно $250 млрд годом ранее.

По словам Кидни, правительственные учреждения в Европе и США все больше отдают предпочтение «зеленым» инвестициям и активно ищут новые активы для добавления их в свои портфели «зеленых» облигаций.

Центральные банки многих стран становятся все более заинтересованными в данном виде ценных бумаг, включая Народный банк Китая (НБК), в котором Кидни выступал в качестве советника по зеленым облигациям в 2015 году.

« С изменившимся отношением к зелёным облигациям со стороны центрального банка мы фактически стали свидетелями изменений на вершине интеллектуальной горы экономики , — сказал Кидни. — Сейчас кому-либо из экономистов или бизнесменов очень трудно утверждать, что зеленая репутация — это несущественно, когда у вас так много центральных банков по всему миру, которые говорят, что это существенно ».

При этом определение того, что является зеленой облигацией, а что нет, также становится все более чётким, поэтому Кидни выступает за то, чтобы правительства разработали ряд устойчивых уровней или «оттенков зеленого», которые превышают минимальный порог.

« Определить, что заложено внутри произведенного товара или услуги, помимо желаемой энергии солнца и ветра, может быть довольно сложной задачей. Нам нужны специальные знания », — сказал Кидни.

Ветряк

В настоящее время в Австралии существует довольно расплывчатое определение того, что представляет собой зеленая облигация. Это определение дано в форме добровольных руководящих принципов, которые создают возможности для компаний, которые могут «озеленить» свои облигации. Это не всегда влечет за собой окрашивание полностью коричневого актива в зеленый цвет, но может включать финансирование проектов по сокращению выбросов, которые не соответствуют требованиям.

В Европе и Азии разрабатываются жесткие таксономии, чтобы определить, что представляет собой «зеленая» ценная бумага, в этом отношении Австралия отстает, но, по-видимому, движется к рыночному решению.

В идеале устойчивость облигаций должна быть сбалансирована с осязаемыми климатическими целями и основана на научном моделировании, которое затем можно было бы количественно оценить в руководствах для различных секторов.

Кидни добавил, что это означает принятие во внимание новых технологий, которые помогут обратить вспять ущерб, нанесенный атмосфере.

« Единственный способ стабилизировать мировой климат — это начать в ближайшие десять лет внедрять крупномасштабный прямой захват углерода , — сказал он. — Это будут машины, которые будут сидеть в пустыне, высасывать CO2 из атмосферы и использовать его или захоранивать. Так что по этой причине давайте поддерживать прямой захват углерода до тех пор, пока мы не выйдем из кризиса, который, вероятно, наступит в 2100 году ».

В марте 2021 года австралийская компания-гигант по продаже недвижимости Lendlease выпустил 10-летнюю зеленую облигацию с фиксированной ставкой на $300 млн после успеха своей первой зеленой облигации на $500 млн в октябре 2020 года.

Марк Тодд из Национального банка Китая сообщил, что заявки на второй выпуск составили сумму более $1 млрд менее чем за 48 часов.

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«В настоящее время Lendlease является крупнейшим на сегодняшний день небанковским эмитентом зеленых облигаций, котирующимся на ASX (Австралийской фондовой бирже), — сказал исполняющий обязанности финансового директора группы Фрэнк Криле, подчеркнув растущий спрос со стороны инвестиционного сообщества на возможности поддержки проектов с положительной репутацией в области устойчивого развития.

Как указал Кидни, спрос есть, и поэтому следующим шагом будет создание еще большего количества зеленых активов для инвестирования: