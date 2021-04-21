Япония перешла в нападение? Китайцы оскорблены переводом «ядерных стрелок»
В ответ на заявления Японии о том, что в Китае и Южной Корее стандарты очистки загрязненной воды от атомных электростанций ниже, чем в Японии, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил 20 апреля, что загрязненная вода в результате аварии на атомной электростанции на Фукусиме в Японии существенно отличается от обычных сточных вод с атомных электростанций.
Китайские пользователи сети продолжают бурно обсуждать ситуацию с намерениями Японии сбросить в океан зараженную радиацией воду с АЭС «Фукусима», сделав вид, будто бы это обычные канализационные отходы. Тысячи разгневанных комментариев по поводу желания некоторых людей «отмазать» Японию появились под соответствующей новостью газеты «Жэньминь жибао» в социальной сети Sina Weibo.
Кто-то заметил, что японская зараженная вода — это очень уникальное явление, поэтому Японии стоит хранить ее у себя и беречь как зеницу ока, а не сливать в океан понапрасну.
Комментатор Flora заметила, что в дренажной системе обычной АЭС нет и не может быть радиоактивных веществ, а в сточных водах «Фукусимы» они есть. А поскольку Япония совершенно не смогла справиться с аварией на АЭС, реакция в ядре продолжается, а вода, попадающая в него, заражается, становясь радиоактивной. И говорить после этого, что стандарты очистки воды в Японии более требовательные, чем в Китае, — это хамство и лицемерие.
Комментатор deepoceandaybreak согласился с таким видением ситуации и отметил, что если реакция в ядре будет продолжаться десятилетиями, то радиоактивная вода будет накапливаться десятилетиями, поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на ее сброс в океан никогда.
Все комментаторы согласились, что нельзя сравнивать сточные воды с обычной АЭС и зараженную воду «Фукусимы», а Япония продолжает наращивать конфронтацию с остальным миром, эгоистично перекладывая свои проблемы на всех остальных из недобрых побуждений, подогреваемых США.