«На 46-м месте в мире по главному признаку — по признаку инноваций — находится сегодня Россия. Хотя по потенциалу мы точно в двадцатке мировых держав», — заявил в своем докладе на открывшемся в Москве Общем собрании РАН ее глава Александр Сергеев.

Диего Ривера. Наука (Провозвестник). 1924

В 1996 году, по его сообщению, была утверждена Доктрина развития российской науки. Вскоре появился закон, который содержал серьезные планы. В нем было сформулировано целевое указание о необходимости доведения расходов на науку до 4% ВВП. Позже этого пункта в законе не стало. Появилась Стратегия развития РФ, где значились более скромные цифры — 3% ВВП к 2020 году, и четверть предприятий должны осуществлять выпуск инновационной продукции. Но и этим планам не суждено было сбыться.

В 2013 году был принят закон о Российской академии наук, в который в 2017 году были внесены коррективы, касающиеся выборов президента РАН. В 2016 году была принята Стратегия научно-технологического развития, где значится семь вызовов, отметил президент РАН.

«В соответствии с ними выстраивается стратегия развития науки. В стратегии сказано, что фундаментальная наука — системообразующий институт развития нации, ответственность за который принимает на себя государство», — подчеркнул он.

Присутствие в числе 10 ведущих стран по науке — такая задача поставлена в Стратегии научно-технологического развития. Важным также является объявление этого года Годом науки и инноваций президентом Путиным. Создана комиссия по научно-технологическому развитию. Ею будут приниматься решения по важным научно-технологическим проектам и программам полного инновационного цикла. Создается важная правительственная структура, которая будет выполнять тот функционал, который раньше выполнял ГКНТ.

Советский плакат Наука

«Тревожит то, — сообщил глава РАН, — что мы находимся в спадающем тренде по кадрам. Доля занятых в экономике, связанной с наукой, сократилась с 3-х до 1%. Сейчас 350 тысяч ученых. Много или мало? По полному числу исследователей Россия на 6-м месте после таких стран, как Япония, США, Германия, Франция и Корея. Но она отстает раза в три от наиболее научно-ориентированных стран».

Средний возраст исследователей составляет 46 лет. Уменьшается численность 30-летних. У нас около 25 000 докторов наук и 75 000 кандидатов наук. Острым остается вопрос с аспирантурой. В свое время была ликвидирована научная аспирантура. Она была определена как «ступень высшего образования», а защита диссертации стала не обязательной. Сейчас позитив есть — хоть аспирантура осталась ступенью обучения, но приобрела существенные признаки научной аспирантуры, поскольку вернулась обязательная защита диссертации. Кроме того, появился грантовый фонд.

«Решение это, хоть и неплохое, но половинчатое», — считает академик Сергеев и добавляет, что «в законе о науке тоже должны появиться слова об аспирантуре». Тем более, что доля молодых ученых имеет тенденцию к явному сокращению: в 2010 было 157 000 молодых ученых, в 2019 — 84 000. Вывод такой — срочно менять ситуацию с аспирантурой, чтобы не остаться без научной смены.

Херлуф Бидструп. Человек и бюрократия

«Есть необходимость изменения качественного состава научных кадров, — заявил глава РАН. — Существует множество карьерных траекторий, которые дают более быстрый, менее затратный и более монетизированный способ карьерного роста».

Ну, а если искать причины такого положения, считает академик, то проблема — недостаточное финансирование науки и полная незаинтересованность бизнеса в этом деле.

«У нас участие бизнеса остается на стабильно низком уровне. Причина — излишняя забюрократизированность отчетности, нестабильность экономической обстановки. Но чтобы в несколько раз поднять финансирование науки, нужен бизнес. Мы говорим об этом 15−20 лет, но ничего не меняется».

Александр Сергеев особо подчеркнул, что речь фактически идет о разработке новой инновационной системы, фронтальной стратегии, которая сегодня прорабатывается правительством.