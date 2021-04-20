Заявление министра промышленности республики Карела Гавличека о том, что Росатом исключат из числа претендентов на строительство АЭС «Дукованы» после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё? Умерли все либеральные ценности у них и рыночные правила? Показали своё реальное рыло? А нас учили дела вести. Лицемеры. Нам уроки надо извлекать и вести себя жёстко на мировой арене», — считает Виктор С.

Многие пользователи оказались возмущены решением чешского правительства. Граждане уверены, что исключение российской компании носит чисто политический характер и руководство страны, тем самым, плюёт на интересы собственного населения.

«Только АЭС — это энергия людям и деньги в казну государства. Больше напоминает выстрел себе в ногу. Посмотрим, кто больше потеряет. Чешские политики плюнули на людей ради своих господ из США», — поделился своим мнением Oleg R.

Cez.cz АЭС «Дукованы»

Некоторые комментаторы предположили, что данное решение готовилось уже давно. Просто чешские власти не могли найти веский повод, чтобы дать отворот-поворот стремлению России построить в стране атомную электростанцию.

«Они в любом случае бы исключили, но нужен был повод. Вот они и нашли его. Мог бы быть совершенно другой, но выбрали именно такой», — предположил Валерий С.

«Нужно было убедительное оправдание перед инвесторами. Видимо, Россия слишком выгодные условия предлагала, исходя из условий рынка, чтобы просто так дать ей отказ на участие в тендере», — указал Глеб Н.

Часть людей считает, что Чехия совершает огромную ошибка, идя на поводу у американских интересов. Люди считают, что после такого предательства по отношению к Москве со стороны Праги Вашингтон не предложит этой стране ничего хорошего.

«Глупцы! Гадя России, вы гадите своему суверенитету и своим гражданам. Американские подстилки, США вам не друг. Это зло и враг. Плохо, когда мозг атрофирован, и европейские политики не задумываются о будущем», — отметил Дмитрий К.

Irfc.eu Карел Гавличек

Нашлись и те, кто считает, что Чехия в принципе не сможет построить АЭС на своей территории. Люди уверены, что предложение Росатома было крайне выгодно на фоне его конкурентов, а большее данная страна оплатить просто неспособна.

«И кто же им всё строить-то будет АЭС? Поди, поторгуются, да и разойдутся ни с чем», — пишет Олег Г.

Напомним, 19 апреля министр промышленности республики Карел Гавличек заявил в интервью газете «Право», что компанию Росатом исключат из числа претендентов на строительство АЭС «Дукованы» после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.