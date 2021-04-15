Европейская комиссия планирует отложить решение о том, следует ли считать инвестиции в атомные и газовые электростанции устойчивыми в соответствии с правилами зеленого финансирования, которые должны быть опубликованы на следующей неделе. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 16 апреля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Исполнительная власть ЕС должна опубликовать 21 апреля 2021 года первый раздел своей «таксономии устойчивого финансирования» — длинный список видов экономической деятельности, а также конкретные правила, которым они должны соответствовать, чтобы их можно было назвать «зелеными» инвестициями.

Правила, изложенные в Законе «О делегировании полномочий в области таксономии», устанавливают подробные критерии зеленого финансирования для бесспорных низкоуглеродных технологий, к которым относятся возобновляемые источники энергии, но не природный газ и ядерная энергетика.

Газ и атомная энергия оказались наиболее спорными вопросами в дебатах о зеленом финансировании, поскольку страны Восточной и Южной Европы угрожают наложить вето на проект закона, так как в нём инвестиции в природный газ не включены ни в число «зеленых», ни даже «переходных».

Между тем Франция заявила, что будет бороться за признание ядерной энергетики зеленой технологией в соответствии с правилами устойчивого финансирования ЕС.

«Это настоящая политическая борьба», — сказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, подчеркнув «решимость Франции» получить в соответствии с таксономией маркировку «зеленых» инвестиций для ядерной энергетики.

Siren-Com Бруно Ле Мэр

Выдвигая отдельное предложение по газовой, ядерной и другой «переходной» деятельности, Еврокомиссия фактически ставит щекотливый вопрос странам — членам ЕС и Европейскому парламенту, которые выступают в качестве созаконодателей.

« Еврокомиссия намерена выдвинуть отдельное законодательное предложение в четвертом квартале 2021 года, в частности, в отношении того, как определенные виды экономической деятельности, в первую очередь в энергетическом секторе, способствуют декарбонизации », — говорится в проекте предложения Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении EURACTIV.

По словам исполнительной власти ЕС, «это внесет ясность в дебаты» и позволит законодателям продолжить работу в рамках декабрьского саммита, на котором лидеры ЕС признали роль природного газа как «переходной технологии» в борьбе с изменением климата.

В марте 2021 года Еврокомиссия предложила считать «зелеными» только угольные ТЭС, перешедшие на природный газ. Но это предложение не удовлетворило советников ЕС по зеленому финансированию, которые призвали Брюссель сопротивляться политическому давлению с целью ослабить правила, заявив, что на карту поставлено их доверие.

С точки зрения Еврокомиссии, перекладывание решения на усмотрение Европейского парламента и стран — членов ЕС «будет иметь ряд преимуществ».

"С одной стороны, это позволит законодателям провести прозрачное обсуждение вклада природного газа и ядерных технологий в достижение целей декарбонизации, уважая право государств-членов определять свой энергетический баланс надлежащим образом. С другой стороны, он своевременно разъяснит инвесторам, как следует относиться к таким инвестициям с точки зрения экологических соображений », — говорится в проекте документа Еврокомиссии.

Защитники окружающей среды рассматривают такой двухэтапный подход как прагматический вариант решения, позволяющий снять остроту дискуссии и перейти к менее спорным аспектам таксономии.

« Перенос срока обсуждения ископаемого топлива на данном этапе является политической необходимостью из-за огромного давления со стороны лоббистов ископаемого топлива на Еврокомиссию, чтобы заставить их «озеленить» свою деятельность », — сказал Генри Эвистон, представитель Всемирного фонда дикой природы по вопросам устойчивого финансирования.

« Однако ЕС должен быстро разъяснить, что ископаемое топливо не является экологически чистым. Здесь на карту поставлено доверие к «Европейскому зеленому курсу» », — добавил он.

Газ

По мнению Всемирного фонда дикой природы, Еврокомиссия должна полностью исключить ископаемое топливо из таксономии и отложить обсуждение включения в таксономию биоэнергетики и лесного хозяйства, чтобы иметь больше времени для разработки критериев, заслуживающих доверия с научной точки зрения.

Понятно, что руководство ЕС планирует включить лесное хозяйство и биоэнергетику в правила, которые должны быть представлены 21 апреля 2021 года. Затем он обновит критерии таксономии для лесного хозяйства и биомассы после следующего пересмотра Директивы по возобновляемым источникам энергии, который, как ожидается, будет представлен в июне 2021 года.

Биоэнергетика — особенно чувствительная тема для стран Северной Европы, в которых на долю биомассы приходится значительная часть потребления возобновляемой энергии.

В Европарламенте мнения резко разделились. Ранее в апреле 2021 года группа депутатов Европарламента во главе с бывшим премьер-министром Польши Ежи Бузеком призвала Европейскую комиссию признать роль газа в качестве переходной технологии. Письмо подписали 80 депутатов Европарламента от пяти различных политических групп.

Но зеленые и социалисты категорически против этого шага.

« Мы открыто заявляли, что не хотим, чтобы ископаемый газ был включен в таксономию , — сказал Пол Танг, голландский депутат Европейского парламента от социалистов и демократов (S&D). — Это действительно противоречит научно обоснованному подходу и не является путём вперед ».

Nuclearelectrica.ro Центральный пост управления АЭС Чернаводэ, Румыния

Что касается ядерной энергетики, Тан сказал, что группа S&D «на данном этапе в основном настроена против ядерной энергетики» из-за проблемы ядерных отходов.

« Для нас это должно быть научно обоснованным, поэтому было бы очень странно включать ядерную энергию в таксономию. Это немного похоже на ископаемый газ: если есть долгосрочные последствия для устойчивости, то как АЭС можно включить в таксономию? » — сказал он.

Внутренний научный орган Еврокомиссии, Объединенный исследовательский центр (JRC), 2 апреля 2021 года опубликовал долгожданный отчет по ядерной энергетике, в котором говорится, что она должна претендовать на получение статуса зеленой технологии в соответствии с таксономией.

Два комитета экспертов теперь будут внимательно изучать выводы JRC в течение трех месяцев, прежде чем Еврокомиссия примет окончательное решение.

По словам Танга, Еврокомиссия запустила сложный процесс обсуждения ядерной проблематики и различные органы должны вынести рекомендации по её решению.