



Жорж де Латур. Едоки гороха. 1620-е

«Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал… диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно…» — М.Е. Салтыков-Щедрин. «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Разговор в одном явлении.

Европейские ученые обнаружили, что добавление в ежедневный рацион гороха, чечевицы, фасоли и нута и их выращивание в большем количестве может привести к более питательному и эффективному производству продуктов питания с большими экологическими преимуществами.

Об этом пишет The Guardian 13 апреля 2021 года.

Исследователи рассчитали единицу «питательной плотности» для разных типов сельскохозяйственных культур. Они обнаружили, что замена зерновых на бобовые в европейских севооборотах дает более богатую питательными веществами продукцию как для животных, так и для людей. Благодаря тому, как растут бобовые, сокращается использование синтетических удобрений и загрязнение окружающей среды.

Это исследование является одним из выводов, направленных на достижение некоторых целей плана ЕС «От фермы к вилке», который является частью Европейского зеленого курса, направленного на сокращение использования синтетических удобрений на 20% и выбросов парниковых газов на 50% до 2030 года.

«Переход к здоровому питанию может повысить экологическую устойчивость», — сказал доктор Дэвид Стайлс, преподаватель экологической инженерии в Университете Лимерика и ведущий автор исследования, опубликованного в научном журнале Frontiersin Sustainable Food Systems.

Маттиас Стом. Чечевица. XVII

Бобовые — одна из самых богатых питательными веществами сельскохозяйственных культур на рынке — они богаты белком, клетчаткой, железом и калием — и являются более здоровой альтернативой злакам и мясу. Интерес к ним среди населения начинает расти: более 40% британцев стремятся сократить количество мяса в своем рационе, а 14% населения считают себя «флекситарианцами» (придерживаются гибкой вегетарианской диеты).

В то время как традиционные европейские культуры, такие как овёс, ячмень, пшеница и рапс, требуют синтетических удобрений для получения азота — важного питательного вещества для их роста — бобовые растения производят собственный азот из воздуха. Они также оставляют в почве азот, готовый для последующего выращивания культур.

Стилс также заявил следующее:

« Азот, полученный от синтетических удобрений, доминирует в углеродном следе при выращивании сельскохозяйственных культур. Если мы сможем сократить это за счет увеличения производства бобовых, мы автоматически значительно сократим выбросы парниковых газов ».

Согласно исследованию, введение бобовых в традиционные севообороты в Шотландии сократило использование синтетических удобрений до 50%.

« Это показывает значительное сокращение использования удобрений , — сказал Стайлз. — Но эти культуры не так распространены в Европе. В настоящее время они покрывают лишь около 1% суши ЕС. Тогда как в других странах, например, в Канаде, этот показатель составляет более 20% ».

Камиль Писсарро. Сбор гороха. 1887

ЕС получает большую часть своих богатых белком культур, импортируя соевые бобы из Южной Америки, что способствует вырубке лесов в регионе-производителе.

Исследователи сравнили 10 последовательностей севооборотов на промежутках времени от трех до пяти лет в различных климатических поясах Европы, включая Италию, Румынию и Шотландию. Они подсчитали количество белка, клетчатки и энергии, произведенных при севообороте бобовых, по сравнению с урожаем традиционных культур.

Исследователи обнаружили, что замена зерновых бобовыми улучшает питание человека при меньших экологических издержках, помогая предотвратить изменение климата, окисление и нарушение уровня минеральных веществ.

«Государственное вмешательство могло бы помочь в достижении некоторых из целей стратегии «От фермы к вилке», — сказал Стайлз. — И это тоже должно быть ориентировано на потребителей, потому что фермеры не собираются сажать эти культуры, если на них нет спроса».

Аннибале Карраччи. Поедатель бобов. 1584 — 1585

Доктор Дон Смит, специалист по экофизиологии сельскохозяйственных культур из Университета Макгилла в Канаде, который не участвовал в исследованиях, заявил следующее:

«Это исследование пытается охватить гораздо более широкий диапазон вопросов, чем это обычно бывает, и оно позволяет достичь некоторых очень важных результатов. Выводы, сделанные учёными, должны стать очень полезным руководством для всего агропродовольственного сектора в отношении повышения устойчивости».

Стайлс и его команда планируют провести еще более широкие исследования по всей Европе.