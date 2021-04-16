Братские могилы без венков — в Челябинске закрыли легендарное кладбище
В информационной повестке Челябинска и области на уходящей неделе (12−18 апреля) были темы, которые собирали на форумах и в соцсетях множество комментариев. 15 апреля стало известно о назначении нового главы Челябинской митрополии. Им стал епископ Алексий (Орлов). Увы, не обошлось без трагедии, в том числе с гибелью детей. Также активно обсуждали отзыв лицензии у банка «Нейва». А ещё жители региона жаловались на горячие батареи в квартирах при плюс 20 градусах на улице. При этом тема закрытия Лесного кладбища, на котором находятся братские могилы советских воинов, не вызвала большого резонанса. И, наверное, зря…
О ситуации с кладбищем на своей странице в Facebook рассказал челябинский журналист Роман Грибанов. Он поведал о том, что собирался возложить цветы на могилу Героя Советского Союза, лётчика Василия Луценко. Обычно он и его семья это делали 9 мая, но в 2021 году решили соблюсти данную традицию пораньше, 12 апреля, в День космонавтики. Но сделать этого не удалось. Оказалось, что Лесное кладбище уже месяц обнесено капитальным глухим двухметровым забором.
«Забор сделан на совесть — железные стяжки на сварке, щебень с пенобетоном на стыках, могилы героев окружены от людей надёжно, внутрь кладбища можно пролезть только через узкую щёлочку», — отметил Грибанов.
Журналист предположил, что кладбище будут ремонтировать, однако на заборе не нашёл об этом никакой информации. «И главное, ни малейших следов ремонтной техники — только бетонные плиты по периметру, мешающие людям поклониться праху героев. Забор своим видом испохабил и монумент «Скорбящие женщины», — считает журналист Грибанов.
Коснулся он и состояния «Скорбящих матерей». По его словам, монумент сейчас пребывает в запустении. Дорожки изломаны, плитка выщерблена, мусор, а также «дурацкое граффити». Да ещё теперь в пяти шагах от него возник «наглый капитальный забор».
«9 мая челябинцы не только будут возлагать цветы, но, глядя на это бетонное двухметровое безобразие, клясть последними словами тех, кто это допустил», — уверен Роман Грибанов.
Лесное или, как ещё его называют, Братское кладбище находится в Советском районе Челябинска. На нём, в том числе и в братских могилах, покоятся советские воины, умершие в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны. Последний приют здесь нашли порядка 200 человек.
Стоит ли говорить, что это место для города более чем знаковое? К 30-летию Великой Победы над каждой могилой установили мемориальные плиты с именами всех умерших. На каждой плите размещена бронзовая звезда. Также на кладбище находится мемориал «Память», открытый 9 мая 1975 года. Это и есть «Скорбящие матери». Две женщины держат в руках каску солдата.
В праздничные дни жители и гости Челябинска возлагают здесь цветы. Возле «Скорбящих матерей» это получится сделать и 9 мая 2021 года. А вот к братским могилам уже не пройти. Причину журналистам объяснила глава управления культуры Челябинска Элеонора Халикова. Она отметила, что кладбище находится в аварийном состоянии и ему необходим капитальный ремонт. А пока его законсервировали.
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Также выяснилось, что о сроках проведения ремонта говорить пока рано. Вначале нужно где-то найти 50 миллионов рублей, необходимых на его проведение. В управлении культуры журналистам честно признались, что такой суммой на эти цели пока не обладают.
Таким образом, уже понятно, что к 9 мая 2021 года Братское кладбище не откроют. Пользователи соцсетей и интернет-форумов выражают своё возмущение по поводу того, что на капремонт такого значимого для города объекта не могут найти средства. А некоторые и вовсе не верят в то, что планируемые работы могут обойтись в такую серьёзную сумму.
«Возьмите мётлы, грабли, соберите мусор, посейте траву и будет уже вид… Какие 50 млн??? Совсем ударились головой…» — полагает некий аноним на портале 74.ru.
Ещё один форумчанин считает, что все работы на кладбище заключаются в том, чтобы оштукатурить и покрасить. Для этого нужно пару тонн цемента и две машины песка. «Какие там 50 миллионов?» — удивился гражданин.
«Проблемы по постройке коттеджа и проблемы по финансированию летнего отдыха у некоторых людей. Точно обозначена сумма, которой не хватает», — предположил в ответе ему другой форумчанин.
«Вот такая истинная память о героях Отечественной войны. Зато миллиардные парады проводят в День Победы», — негодует ещё один посетитель.
Впрочем, допустим, что на капитальный ремонт действительно необходимо 50 миллионов рублей. Возможно, даже больше — инфляция, знаете ли. Но лично у меня есть другой вопрос. Проблемы на кладбище копились не год, не два и не три. Наверное, можно было заранее продумать финансово-сметные вопросы и провести необходимые ремонты с минимумом неудобств для посетителей. Например, с 15 мая по 15 октября 2020 года, чтобы не мешать челябинцам возложить венки и цветы к могилам тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Можно же было? А почему не удалось?