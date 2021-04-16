В информационной повестке Челябинска и области на уходящей неделе (12−18 апреля) были темы, которые собирали на форумах и в соцсетях множество комментариев. 15 апреля стало известно о назначении нового главы Челябинской митрополии. Им стал епископ Алексий (Орлов). Увы, не обошлось без трагедии, в том числе с гибелью детей. Также активно обсуждали отзыв лицензии у банка «Нейва». А ещё жители региона жаловались на горячие батареи в квартирах при плюс 20 градусах на улице. При этом тема закрытия Лесного кладбища, на котором находятся братские могилы советских воинов, не вызвала большого резонанса. И, наверное, зря…

Serg174 Памятник «Скорбящие матери» на Лесном кладбище в Челябинске

О ситуации с кладбищем на своей странице в Facebook рассказал челябинский журналист Роман Грибанов. Он поведал о том, что собирался возложить цветы на могилу Героя Советского Союза, лётчика Василия Луценко. Обычно он и его семья это делали 9 мая, но в 2021 году решили соблюсти данную традицию пораньше, 12 апреля, в День космонавтики. Но сделать этого не удалось. Оказалось, что Лесное кладбище уже месяц обнесено капитальным глухим двухметровым забором.

«Забор сделан на совесть — железные стяжки на сварке, щебень с пенобетоном на стыках, могилы героев окружены от людей надёжно, внутрь кладбища можно пролезть только через узкую щёлочку», — отметил Грибанов.

Журналист предположил, что кладбище будут ремонтировать, однако на заборе не нашёл об этом никакой информации. «И главное, ни малейших следов ремонтной техники — только бетонные плиты по периметру, мешающие людям поклониться праху героев. Забор своим видом испохабил и монумент «Скорбящие женщины», — считает журналист Грибанов.

Коснулся он и состояния «Скорбящих матерей». По его словам, монумент сейчас пребывает в запустении. Дорожки изломаны, плитка выщерблена, мусор, а также «дурацкое граффити». Да ещё теперь в пяти шагах от него возник «наглый капитальный забор».

Ural-66 Памятник «Скорбящие матери» на Лесном кладбище в Челябинске

«9 мая челябинцы не только будут возлагать цветы, но, глядя на это бетонное двухметровое безобразие, клясть последними словами тех, кто это допустил», — уверен Роман Грибанов.

Лесное или, как ещё его называют, Братское кладбище находится в Советском районе Челябинска. На нём, в том числе и в братских могилах, покоятся советские воины, умершие в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны. Последний приют здесь нашли порядка 200 человек.

Стоит ли говорить, что это место для города более чем знаковое? К 30-летию Великой Победы над каждой могилой установили мемориальные плиты с именами всех умерших. На каждой плите размещена бронзовая звезда. Также на кладбище находится мемориал «Память», открытый 9 мая 1975 года. Это и есть «Скорбящие матери». Две женщины держат в руках каску солдата.

В праздничные дни жители и гости Челябинска возлагают здесь цветы. Возле «Скорбящих матерей» это получится сделать и 9 мая 2021 года. А вот к братским могилам уже не пройти. Причину журналистам объяснила глава управления культуры Челябинска Элеонора Халикова. Она отметила, что кладбище находится в аварийном состоянии и ему необходим капитальный ремонт. А пока его законсервировали.

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Ural-66 Лесное кладбище в Челябинске

Также выяснилось, что о сроках проведения ремонта говорить пока рано. Вначале нужно где-то найти 50 миллионов рублей, необходимых на его проведение. В управлении культуры журналистам честно признались, что такой суммой на эти цели пока не обладают.

Таким образом, уже понятно, что к 9 мая 2021 года Братское кладбище не откроют. Пользователи соцсетей и интернет-форумов выражают своё возмущение по поводу того, что на капремонт такого значимого для города объекта не могут найти средства. А некоторые и вовсе не верят в то, что планируемые работы могут обойтись в такую серьёзную сумму.

«Возьмите мётлы, грабли, соберите мусор, посейте траву и будет уже вид… Какие 50 млн??? Совсем ударились головой…» — полагает некий аноним на портале 74.ru.

Ещё один форумчанин считает, что все работы на кладбище заключаются в том, чтобы оштукатурить и покрасить. Для этого нужно пару тонн цемента и две машины песка. «Какие там 50 миллионов?» — удивился гражданин.

«Проблемы по постройке коттеджа и проблемы по финансированию летнего отдыха у некоторых людей. Точно обозначена сумма, которой не хватает», — предположил в ответе ему другой форумчанин.

«Вот такая истинная память о героях Отечественной войны. Зато миллиардные парады проводят в День Победы», — негодует ещё один посетитель.

Ural-66 Списки похороненных в братской могиле на Лесном кладбище в Челябинске

Впрочем, допустим, что на капитальный ремонт действительно необходимо 50 миллионов рублей. Возможно, даже больше — инфляция, знаете ли. Но лично у меня есть другой вопрос. Проблемы на кладбище копились не год, не два и не три. Наверное, можно было заранее продумать финансово-сметные вопросы и провести необходимые ремонты с минимумом неудобств для посетителей. Например, с 15 мая по 15 октября 2020 года, чтобы не мешать челябинцам возложить венки и цветы к могилам тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Можно же было? А почему не удалось?