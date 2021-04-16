Белый дом объявил 15 апреля о санкциях против нескольких российских организаций и выслал десять российских дипломатов в ответ на так называемое «российское вмешательство» в президентские выборы в США и кибератаки на американские компании и правительственные учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предупреждением о том, что Россия будет «решительно сопротивляться агрессивному поведению» США. Она сказала, что Соединенные Штаты не желают мириться с объективным фактом, что в этом многополярном мире Соединенные Штаты больше не обладают гегемонией, а также рассчитывают на введение санкционного давления и вмешательство во внутренние дела России. Соединенные Штаты должны понять, что они должны заплатить цену за ухудшение отношений между Россией и США.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили под соответствующей публикацией газеты «Жэньминь жибао» множество одобрительных комментариев в адрес России.

«Раньше «Красивая страна» (Америка по-китайски звучит как «красивая страна». — Ш.Ц.) была культурным бандитом, теперь культура ушла, остался один бандитизм», — отметил один из пользователей.

(сс) The National Guard Солдаты Национальной гвардии США

Многие комментаторы отметили, что в то время, как США громче всех кричат об угрозах со стороны разных стран, сами они в действительности представляют наибольшую угрозу для всего мира.

«Внезапно в голову пришла картина, как огромный русский мужик гонится за черным медведем, чтобы его побить», — заявил другой пользователь.

«Наконец-то. Оказывается, Россия может стоять на своём!!!» — заявил Лу Ибин.

«С народом-воином непросто иметь дело», — заметила «Нахальная старая тётя9085»

«Каждый раз, когда вижу, что Россия твердо противостоит США, чувствую себя круто», — сообщил MrLonely_Glay.

Многие комментаторы предложили всем странам, находящимся под санкциями США, объединиться, чтобы дать отпор зазнавшимся американцам и показать им, что бывает с такими высокомерными странами, как они.

«Россия очень жесткая, она осмеливается выступать против США в лоб», — подметил «Благословенный поросенок 123 123».

«Свихнувшийся старик без стыда и совести» — вот так как нельзя лучше можно охарактеризовать значение слова «Бай Дэн» (имеется в виду президент США Джо Байден. В данном случае «Бай» можно перевести как «седой» или «бесполезный», а «Дэн» как «потерянный», «беспомощный» или «подавленный» — Ш. Ц)», — остроумно заметил один из комментаторов.

Gage Skidmore Джо Байден

Другой комментатор добавил, что, как только Байден пришел к власти, ему уже было понятно, что он не жилец, поэтому он старается как можно больше оставить после себя хаоса, чтобы запомниться всему человечеству хоть чем-то.

«Откуда у них берется смелость связываться сначала с нами, а потом с Россией, откуда такая самоуверенность?» — задал с негодованием вопрос «Небесно-голубой».

"Россия снова стала мишенью!» — заметил «История любви».

«Каждый раз, когда по новостям видишь, что Россия прямо и решительно дает отпор США, на душе становится очень хорошо», — написал Чжоу Вэньчао.

Очень многие комментаторы заметили, что есть всего несколько стран, на которые США не осмеливаются нападать — это Россия, Иран, Северная Корея и Китай. И им необходимо объединиться против общего врага.