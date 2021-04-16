Министр окружающей среды Японии 14 апреля призвал Китай досрочно реализовать планы достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предложил Японии прежде всего следить за собой. По его словам, несмотря на то, что «Киотский протокол» по изменению климата назван в честь Киото, Япония отказывается принять вторую очередь обязательств по протоколу и отказывается внести должный вклад в сокращение глобальных выбросов парниковых газов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Будучи развитой страной, Япония достигла пика выбросов углерода намного раньше, чем Китай, но объявила о своем обязательстве по достижению углеродной нейтральности только после Китая. Теперь пора отразить это в практических действиях. Я настоятельно призываю Японию в первую очередь следить за своими собственными делами и как можно скорее отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, и ответственно решить проблему сброса воды с «Фукусимы», — заявил Чжао.

Претензии Японии глубоко поразили возмущенных пользователей китайской сети, которые оставили тысячи разгневанных сообщений под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

Выброс парниковых газов

Прежде всего пользователи оказались возмущены тем, что Япония смеет упрекать Китай в загрязнении воздуха парниковыми газами в тот момент, когда сама она готовится сбросить многие тонны радиоактивной зараженной воды с АЭС «Фукусима» в океан, потравив не только океанических обитателей, но и население всей Земли.

«Японию бомбили атомными бомбами не без причины», — заявил пользователь «Действительно очень милая птичка».

Целый ряд других комментаторов добавили, что США и Япония являются двумя странами, у которых напрочь отсутствует даже намек на совесть. Иначе объяснить поведение этих государств невозможно.

«Пусть маленькая Япония сначала выпьет до дна все свои радиоактивные сточные воды», — отметил «Медицинский салон красоты».

«Нужно каждый день спрашивать, пила ли сегодня Япония ядерные сточные воды», — добавил «Счастливый маленький Маруко».

«Значит, нам предъявляют, что мы, видите ли, тут воздух углеродом отравляем. Давно вы свою тритиевую воду пили?» — согласилась Сяо Чжао.

«Стоят тут с грязной задницей и спрашивают нас, почему у нас не вымыто?» — поддержал «Что делать, если нельзя выбрать имя».

В общем, пользователей возмутил подход, согласно которому от Китая требуют исполнить свои обязательства на 40 лет вперед, а Япония в это время будет заниматься отравлением Мирового океана самыми опасными в мире отходами.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

«Гадкие, гнусные и главное — бесстыдные! Кто поубивал в море всех китов? Кто вторгался в другие страны и напал на Перл-Харбор? Возмездие неизбежно», — заявил Хай и Цин.

«Все говорят о 2060 годе. Какого черта? Они хотят, чтобы Китай выполнил обещания раньше срока, чтобы помешать его планам по улучшению жизни людей? Может, дело в том, что отец говорящего вытащил говорящего это из утробы матери раньше срока, когда его мозг еще не до конца сформировался, и теперь хочет того же самого Китаю? Иначе как объяснить этот бред, что он несет?!» — возмутился «Огневая мощь».

Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобного рода заявлениями Япония пытается отвлечь внимание от проблемы сброса радиоактивной воды АЭС «Фукусима» в океан и перевести повестку на «экологические проблемы Китая».