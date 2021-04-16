Страсти нарастают: китайцы заподозрили Японию в умственной неполноценности
Министр окружающей среды Японии 14 апреля призвал Китай досрочно реализовать планы достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предложил Японии прежде всего следить за собой. По его словам, несмотря на то, что «Киотский протокол» по изменению климата назван в честь Киото, Япония отказывается принять вторую очередь обязательств по протоколу и отказывается внести должный вклад в сокращение глобальных выбросов парниковых газов.
Претензии Японии глубоко поразили возмущенных пользователей китайской сети, которые оставили тысячи разгневанных сообщений под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.
Прежде всего пользователи оказались возмущены тем, что Япония смеет упрекать Китай в загрязнении воздуха парниковыми газами в тот момент, когда сама она готовится сбросить многие тонны радиоактивной зараженной воды с АЭС «Фукусима» в океан, потравив не только океанических обитателей, но и население всей Земли.
Целый ряд других комментаторов добавили, что США и Япония являются двумя странами, у которых напрочь отсутствует даже намек на совесть. Иначе объяснить поведение этих государств невозможно.
В общем, пользователей возмутил подход, согласно которому от Китая требуют исполнить свои обязательства на 40 лет вперед, а Япония в это время будет заниматься отравлением Мирового океана самыми опасными в мире отходами.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобного рода заявлениями Япония пытается отвлечь внимание от проблемы сброса радиоактивной воды АЭС «Фукусима» в океан и перевести повестку на «экологические проблемы Китая».