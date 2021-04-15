НАТО потянулся к Гитлеру?
Греческий журналист Левтерис Хараламбопулос возмущен тем, что он называет сборищем неонацистов, которые «маскируются» под почитателей европейского десанта. Мероприятие «Kreta memorial» запланировано на 17−23 мая 2021 года, на греческом острове Крит. Организатор — Europeam Paratrooper Association. Событие приурочено к 80-й годовщине операции «Меркурий» — стратегической десантной операции Германии в ходе Второй мировой войны и проводится, как гласит афиша, с целью «почтить бессмертную память» тех, кто участвовал в ней.
Из России зачастую кажется, что скрытое почитание фашизма — это удел определенной части прибалтийских и западноукраинских маргиналов, делающих на восхвалении преступлений гитлеровцев свой грязный политический капитал. Но в данном случае мы имеем дело с совершенно легальной «ведущей военной ассоциацией подготовки парашютистов в Европейском союзе», обладающей официальными регалиями, около-натовской организацией. Организация European Paratroopers Association на своем сайте живописует свои достижения, мастерство и связи. Всё, казалось бы, нормально. И вдруг появляется на сайте ЕРА афиша мероприятия, которую в российском СМИ нельзя ни публиковать, ни даже цитировать, потому что это является прямым прославлением нацизма. Причем не «считается», а действительно является. Греческий журналист пишет о том, что организация «маскируется» — хотя всё довольно откровенно. Да, они не демонстрируют свастику, но всё остальное, включая манифест своего «братства» с фашистскими упырями, в наличии.
Ещё не так давно это казалось невообразимой фантастикой, и даже сейчас трудно поверить, что подобное мероприятие, проводимое, как пишут в его же анонсе, в память о гитлеровских солдатах, рекламируется вот так открыто, не на закрытой страничке маргинальной группки, а на официальном сайте крупной известной организации. Зарекомендовавшей себя обширными международными связями — как указывается на ее сайте.
Почему она существует — это один вопрос. Очень интересно другое: почему это внезапно перестало быть преступлением? Почему мероприятие, призванное «почтить» погибших во время Критской операции гитлеровцев, объявляется совершенно открыто, так, как будто это нормальное, достойное явление — для сторонних наблюдателей вполне себе будничное. Ну, собрались и собрались.
До сих пор съезды в честь нацистов встречались с широким осуждением, на них не зазывали на общеевропейском уровне. Понятно возмущение греческого журналиста действиями властей страны, которых он призывает отреагировать на наглую провокацию. Но хочется спросить — все ли отставные натовские и европейские парашютисты доразвили свою толерантность до готовности зиговать в честь гитлеровских подонков? И почему они не выходят массово из организации, которая позволяет себе подобные анонсы?
Ниже — перевод статьи Левтериса Хараламбопулоса «Нацистам нет места на Крите, и власти уже должны были им это сказать» (издание In. gr).
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В нашей коллективной памяти «Битва за Крит» сохранилась благодаря героизму простых жителей острова, которые не бежали от гитлеровских солдат и оказали им сильнейшее сопротивление в сложной и неравной борьбе. А теперь вдруг оказывается, что в глазах различных крайне правых и неонацистов вторжение на Кипр — это событие, которое следует «чтить». То есть «почтить» вторжение виновных в военных преступлениях. Потому что именно такие совершения совершали нацисты в битве за Крит, чтобы отомстить критянам: они сожгли деревни и убили их жителей.
Именно немецкие солдаты 3 июня 1941 года полностью разрушили деревню Канданос в Ханье и казнили 180 ее жителей. Поставив после надписи вечное оскорбление своих жертв, в котором говорилось: «Здесь стоял Канданос. Разрушен, чтобы отомстить за убийство 25 немецких солдат».
Сегодня некая «европейская организация парашютистов» организует групповой визит на Крит в дни празднования 80-летия битвы за Крит, визит в честь немецкого нападения. И хотя они представляют себя просто «парашютистами», на деле такие организации являются рассадниками европейских ультраправых и неонацистов. Это — их идеология, поэтому они спешат отмечать такие юбилеи. Одно непонятно: неужели нет ни одного компетентного человека, который спокойно дал бы им правильный ответ?
Разве МИДу не следует забывать о таких «приземлениях» ультраправых из-за границы? Разве министерство гражданской защиты не должно постоянно отслеживать деятельность ультраправых, собирать информацию, отслеживать их международные связи? И местные критские власти и другие ответственные люди ничего не понимают? Разве они не слышали, что какие-то люди готовятся к массовому мероприятию, бронируют отели, устраивают туры?
Есть вещи, с которыми нельзя играть. Особенно с памятью о зверствах нацистов и сопротивлении им. Из уважения не только к истории, но прежде всего ко всем тем, кто, когда пришло время, не колебался и решил защищать свою землю и свободу. Чтобы захватчики получили сообщение: этот народ — сопротивляется.
80 лет спустя поклонники нацистских захватчиков — крайне правые и неонацисты должны знать, что если они ступят на Крит, их встретят так же, как когда критяне сопротивлялись тем, что у них было: ножами, лопатами и даже граблями.