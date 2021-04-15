Греческий журналист Левтерис Хараламбопулос возмущен тем, что он называет сборищем неонацистов, которые «маскируются» под почитателей европейского десанта. Мероприятие «Kreta memorial» запланировано на 17−23 мая 2021 года, на греческом острове Крит. Организатор — Europeam Paratrooper Association. Событие приурочено к 80-й годовщине операции «Меркурий» — стратегической десантной операции Германии в ходе Второй мировой войны и проводится, как гласит афиша, с целью «почтить бессмертную память» тех, кто участвовал в ней.

Фашисты расстреливают гражданских. Крит

Из России зачастую кажется, что скрытое почитание фашизма — это удел определенной части прибалтийских и западноукраинских маргиналов, делающих на восхвалении преступлений гитлеровцев свой грязный политический капитал. Но в данном случае мы имеем дело с совершенно легальной «ведущей военной ассоциацией подготовки парашютистов в Европейском союзе», обладающей официальными регалиями, около-натовской организацией. Организация European Paratroopers Association на своем сайте живописует свои достижения, мастерство и связи. Всё, казалось бы, нормально. И вдруг появляется на сайте ЕРА афиша мероприятия, которую в российском СМИ нельзя ни публиковать, ни даже цитировать, потому что это является прямым прославлением нацизма. Причем не «считается», а действительно является. Греческий журналист пишет о том, что организация «маскируется» — хотя всё довольно откровенно. Да, они не демонстрируют свастику, но всё остальное, включая манифест своего «братства» с фашистскими упырями, в наличии.

Ещё не так давно это казалось невообразимой фантастикой, и даже сейчас трудно поверить, что подобное мероприятие, проводимое, как пишут в его же анонсе, в память о гитлеровских солдатах, рекламируется вот так открыто, не на закрытой страничке маргинальной группки, а на официальном сайте крупной известной организации. Зарекомендовавшей себя обширными международными связями — как указывается на ее сайте.

Почему она существует — это один вопрос. Очень интересно другое: почему это внезапно перестало быть преступлением? Почему мероприятие, призванное «почтить» погибших во время Критской операции гитлеровцев, объявляется совершенно открыто, так, как будто это нормальное, достойное явление — для сторонних наблюдателей вполне себе будничное. Ну, собрались и собрались.

До сих пор съезды в честь нацистов встречались с широким осуждением, на них не зазывали на общеевропейском уровне. Понятно возмущение греческого журналиста действиями властей страны, которых он призывает отреагировать на наглую провокацию. Но хочется спросить — все ли отставные натовские и европейские парашютисты доразвили свою толерантность до готовности зиговать в честь гитлеровских подонков? И почему они не выходят массово из организации, которая позволяет себе подобные анонсы?

Ниже — перевод статьи Левтериса Хараламбопулоса «Нацистам нет места на Крите, и власти уже должны были им это сказать» (издание In. gr).

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В нашей коллективной памяти «Битва за Крит» сохранилась благодаря героизму простых жителей острова, которые не бежали от гитлеровских солдат и оказали им сильнейшее сопротивление в сложной и неравной борьбе. А теперь вдруг оказывается, что в глазах различных крайне правых и неонацистов вторжение на Кипр — это событие, которое следует «чтить». То есть «почтить» вторжение виновных в военных преступлениях. Потому что именно такие совершения совершали нацисты в битве за Крит, чтобы отомстить критянам: они сожгли деревни и убили их жителей.

Именно немецкие солдаты 3 июня 1941 года полностью разрушили деревню Канданос в Ханье и казнили 180 ее жителей. Поставив после надписи вечное оскорбление своих жертв, в котором говорилось: «Здесь стоял Канданос. Разрушен, чтобы отомстить за убийство 25 немецких солдат».

«Вот Канданос. Разрушен, чтобы отомстить за убийство 25 немецких солдат»

Сегодня некая «европейская организация парашютистов» организует групповой визит на Крит в дни празднования 80-летия битвы за Крит, визит в честь немецкого нападения. И хотя они представляют себя просто «парашютистами», на деле такие организации являются рассадниками европейских ультраправых и неонацистов. Это — их идеология, поэтому они спешат отмечать такие юбилеи. Одно непонятно: неужели нет ни одного компетентного человека, который спокойно дал бы им правильный ответ?

Разве МИДу не следует забывать о таких «приземлениях» ультраправых из-за границы? Разве министерство гражданской защиты не должно постоянно отслеживать деятельность ультраправых, собирать информацию, отслеживать их международные связи? И местные критские власти и другие ответственные люди ничего не понимают? Разве они не слышали, что какие-то люди готовятся к массовому мероприятию, бронируют отели, устраивают туры?

Расстрелянные греческие жители Крита

Есть вещи, с которыми нельзя играть. Особенно с памятью о зверствах нацистов и сопротивлении им. Из уважения не только к истории, но прежде всего ко всем тем, кто, когда пришло время, не колебался и решил защищать свою землю и свободу. Чтобы захватчики получили сообщение: этот народ — сопротивляется.

80 лет спустя поклонники нацистских захватчиков — крайне правые и неонацисты должны знать, что если они ступят на Крит, их встретят так же, как когда критяне сопротивлялись тем, что у них было: ножами, лопатами и даже граблями.