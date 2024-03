Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest опубликовал на редкость правдивый анализ ситуации, складывающейся вокруг Юго-Востока Украины. Издание весьма авторитетное, оно является составной частью аналитического центра The Center for The National Interest, основателем которого в 1994 году выступил бывший президент США Ричард Никсон.

Речь идёт о статье аналитика компании Wikistrat Грега Лоусона (Greg Lawson) под названием «Стратегический кризис вокруг Украины может погубить Тайвань». Суть публикации раскрывает её подзаголовок «Наши лидеры рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться».

Кстати, компания Wikistrat была основана в 2010 году в Израиле, а штаб-квартиру имеет в Вашингтоне. Wikistrat специализируется на геостратегическом анализе и бизнес-консультировании.

Вернёмся к статье Грега Лоусона. Основной тезис его публикации состоит в том, что Соединённые Штаты подвергают себя чрезмерному риску, активно вмешиваясь в ситуацию на Юго-Востоке Украины. Объясняя жёсткую позицию России по вопросу о членстве Украины в НАТО, автор предлагает посмотреть на всё это с позиции российских интересов и считает это «огромной стратегической ошибкой» США.

Приведём цитату: «Представьте себе, что Россия или Китай делают это с Соединёнными Штатами, заключая военный союз с Мексикой и размещая там большое количество своей военной техники. Мы видели, что произошло с Хрущёвым и Кубой».

Грег Лоусон верно рассуждает. Не далее как 18 марта 2021 года президент России Владимир Путин в ходе приветственного выступления на концерте в «Лужниках» в честь государственного праздника — Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сказал следующее: «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано».

Говоря о «щедрых подарках России», Владимир Путин имел в виду суверенные государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, которые ранее были частью СССР, а до него частью Российской империи.

Грег Лоусон также верно оценивает военный потенциал Российской Федерации: «Прежде всего, Россия — великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая может убить десятки миллионов американцев в короткие сроки. Надо принять это… И это не гипербола».

Да, между Россией и Соединёнными Штатами установлен стратегический паритет. Однако надо учитывать, что в вопросе модернизации своих стратегических ядерных сил Москва явно обошла Вашингтон.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции 29 января 2021 года: «В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70%, стратегических ядерных сил — 86%».

По оценкам военных экспертов, по модернизации морской компоненты ядерной триады США отстают от России на 12−15 лет, по модернизации сухопутной компоненты — на 8−12 лет. В такой чувствительной сфере, как гиперзвуковые вооружения, Вашингтону тоже нечем похвастаться — отставание от Москвы как минимум на 3−5 лет. Поэтому более точным названием статьи Грега Лоусона было бы такое: «Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США».

В своей публикации Грег Лоусон также указывает на опасность для США увязнуть в конфликте на Юго-Востоке Украины, чем неминуемо воспользуется Китай и захватит Тайвань: «Китай получит прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением. Многие наши военачальники уже опасаются китайского вторжения на Тайвань».

Следует заметить, что Китай всё увереннее ведёт себя с Тайванем, справедливо считая его китайской территорией. Например, 12 апреля 2021 года НОАК отработала один из сценариев нанесения массированного ракетного авиационного удара по острову Тайвань. В нём впервые было задействовано 25 единиц авиатехники: 12 истребителей и 4 стратегических бомбардировщика, а также два противолодочных самолёта и один самолет ДРЛО.

Решимость российского военно-политического руководства защитить население Донбасса в случае вооружённой агрессии Киева против ЛДНР очевидна. Это видно и по жёстким комментариям российского МИДа.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 13 апреля 2021 года заявил следующее: «Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет». Так он отреагировал на решение США направить в Чёрное море свои эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt «в знак поддержки Украины» со стороны США в связи с обострением ситуации в Донбассе. Кстати, 14 апреля стало известно: посольство США в Анкаре уведомило Турцию о том, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину, состоявшийся 13 апреля 2021 года, говорит о намерении американской администрации снять напряжение в сложившейся ситуации, однако он пока не свидетельствует об искренности намерений Вашингтона улучшить отношения с Россией.

Публикация Грега Лоусона в журнале The National Interest трезво оценивает обстановку на Юго-Востоке Украины и российско-американские отношения. Такого трезвого подхода явно не хватает значительной части американского истеблишмента.

Не исключено, что реализма администрации Джо Байдена добавит вызов посла США Джона Салливана в Кремль 13 апреля и его беседа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Надо полагать, что Салливан был ознакомлен со словами Владимира Путина на случай, если Соединённые Штаты просто затевают дипломатическую игру для выигрыша времени с целью получить стратегическое преимущество по ситуации на Юго-Востоке Украины.

Как говорится, «по делам их узнаете их». Курирующий американское направление замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 апреля прямо сказал: «США являются нашим противником, делают всё для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие».

Слово «партнёры» уходит из лексикона. Россия стала называть вещи своими именами. Соединённым Штатам стоит серьёзно подумать, как им поступать в дальнейшем, ибо они «рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться».