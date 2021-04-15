Учитывая неутешительные результаты внедрения вакцины против COVID-19 в Европейском союзе и его невнятные заявления, подрывающие доверие к вакцине AstraZeneca, легко понять, почему правительства отдельных стран ЕС взяли дело в свои руки, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательстваДалибор Рохач в статье, вышедшей 14 апреля в Foreign Policy.

Спутник V

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в попытке обеспечить своей стране собственные препараты дошел до крайности. В январе, задолго до того, как вакцины были готовы к отправке, этот «диктатор» заключил сделки на поставки 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» и 5 млн доз китайской Sinopharm, минуя процессы закупок Европейской комиссии и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В общей сложности в Венгрии, где проживают 9,7 млн человек, введено 4,2 млн доз, то есть в этой стране процесс вакцинации прошло больше людей, чем во всех других государствах — членах ЕС.

Его примеру последовали и в других частях Европейского союза: канцлер Австрии Себастьян Курц, по некоторой информации, завершил переговоры о поставке около 1 млн доз российского препарата «Спутник V».

(сс) Österreichische Außenministerium Канцлер Австрии Себастьян Курц

Читайте также: «Верность Америке важнее жизни ваших граждан» — Австрия закупит «Спутник V»

Более того, процесс получения разрешения на применение вакцины европейскими регулирующими органами и перспективы ее производства в ЕС недавно в ходе переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

На первый взгляд, в том, чтобы искать средства борьбы с пандемией на востоке, нет ничего такого уж явно безумного. Как выяснилось в ходе недавнего опроса общественного мнения, проведенного в Словакии, «Спутник V» занял второе место после Pfizer как наиболее «заслуживающая доверия» вакцина против COVID-19, опередив Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Если учесть, что, по всей видимости, имеет место совпадение между людьми, выступающими против прививок, и пророссийски настроенными жителями региона, доступность «Спутник V» может сыграть ключевую роль в вакцинировании скептиков и достижении коллективного иммунитета к новому патогену.

Тем не менее российская вакцинная дипломатия несет в себе значительные риски для стран, которые в нее вовлечены. На данный момент «Спутник V» показал себя более эффективным в дестабилизации правительств стран Восточной Европы, чем в защите их населения от коронавируса.

Прежде всего, это вопрос эффективности и безопасности вакцины. Хотя широко цитируемое исследование журнала Lancet, — показывающее, что эффективность против симптоматического COVID-19 составляет 91,6%, — обнадеживает, у EMA, вероятно, есть веские причины не спешить с тем, чтобы санкционировать использование российского препарата. У агентства не было достаточной информации о вакцине, необходимой для начала непрерывного обзора, до начала марта. Стандартной практикой является проверка условий, в которых производится вакцина, и дополнительная информация о клинических испытаниях, проводимых в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Однако по мере того, как EMA стала выполнять свою работу, на поверхность стали выходить «красные флажки». Так, Агентство по лекарствам Словакии (ŠÚKL) оценило образцы из партии, закупленной правительством Словакии, и пришло к выводу, что содержимое ампул отличалось от вакцины, использованной в исследовании Lancet. Партии, произведенные на разных заводах, казалось, были несовместимыми. К тому же на препаратах отсутствовала необходимая информация, в том числе сведения о стабильности вакцины и ее сроке годности.

Показательно еще и то, что, несмотря на наличие в России чрезвычайно эффективной и простой в производстве вакцины, уровень вакцинации в стране не слишком высокий, найти объяснение этому непросто: только 4,7% граждан страны получили хотя бы свою первую дозу по сравнению с 15,5% в ЕС.

Эти цифры могут свидетельствовать о крайне космополитическом и альтруистическом мировоззрении российских властей, которые посчитали более приоритетной задачей отправку препаратов другим странам. Однако более вероятно, что эти цифры указывают на крайний уровень недоверия населения России к вакцине (которое, возможно, оправданно, а может быть, и нет) или полное пренебрежение Кремля к своим гражданам в его стремлении к достижению геополитических целей, или и то и другое.

Кроме того, лидерство Венгрии в области вакцинации, достигнутое в первую очередь благодаря прививкам из Китая и России, не привело к лучшему сдерживанию распространения вируса по сравнению с соседними странами — как раз наоборот. Хотя в последнее время количество ежедневных случаев заболевания снизилось, количество новых случаев на душу населения по-прежнему остается одним из самых высоких в мире, а ежедневная смертность близка к своему рекордному пику. Точно так же Сербия ускорила собственную программу вакцинации с использованием вакцин китайского и российского производства в начале этого года, однако в середине марта стране опять пришлось уйти на карантин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Затем есть еще и политический вопрос. Вместе с вакциной «Спутник V» поставляется и определенный «багаж», с которым правительствам стран Восточной Европы, опасающимся оказаться в долгу перед Россией, оказывается непросто справиться. Руководствуясь традиционными геополитическими соображениями, Польша отказалась от использования российской вакцины, тогда как к китайской Sinopharm Варшава отнеслась скептически из-за отсутствия надежных данных. Чешские лидеры, в первую очередь «пророссийский и прокитайский» президент Милош Земан, проявили интерес и к той, и к другой вакцине, хотя правящая коалиция Чехии разделилась по этому поводу.

Как ни странно, хотя чешский президент играет лишь церемониальную роль в конституционной системе страны, Земан начал продвигать повестку дня необычайно решительно. Так, в марте он заявил в интервью, что противники использования российской вакцины, — прямо упомянув министра здравоохранения Яна Блатного и главу SÚKL Чешской Республики Ирену Сторову, — несут прямую ответственность за смерть чешских граждан. По его словам, «решение заключается в увольнении обоих», что является прерогативой премьер-министра, а не главы государства.

Тем не менее несколько недель спустя премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пошел ему навстречу и заменил Блатного врачом Петром Аренбергером, который уже начал изучать пути, с помощью которых российская вакцина может быть куплена и одобрена для экстренного использования в Чешской Республике. Обострив ситуацию 12 апреля, Бабиш уволил министра иностранных дел Томаша Петричека, критиковавшего отношения правительства с Россией.

События в Чехии очень похожи на то, что происходило в Словакии. В конце февраля тогдашний премьер-министр Игорь Матович закупил 2 млн доз вакцины «Спутник V», поставив лидеров коалиции своей партии перед свершившимся фактом перед словацким военным самолетом, который только что вернулся из Москвы с первыми 200 тыс. доз. Сделка была заключена за спиной министра иностранных дел страны, стойкого атлантиста и сторонника ЕС Ивана Коркока, которому не оставалось другого выбора, кроме как уйти в отставку.

В разразившемся кризисе коалиции Матович согласился оставить свой пост и возглавить министерство финансов. В результате правительство было быстро восстановлено под руководством нового премьер-министра Эдуарда Хегера, который оставил на своих местах большинство ранее занимавших посты министров, включая Коркока.

Однако на этом сага о «Спутнике V» не закончилась. Матович продолжал выступать с нападками на руководство словацкой ŠÚKL, которое хотело передать EMA решение вопроса о безопасности и эффективности вакцины. На прошлой неделе, предположительно, в качестве бывшего премьер-министра, Матович отправился в Москву, снова оттеснив Коркока и словацких дипломатов в России. Более того, впоследствии он также посетил Орбана в Будапеште.

Пресс-служба правительства Словакии Премьер-министр Словакии Игор Матович

И, вопреки устоявшейся практике, его в ходе этого визита не сопровождал ни посол Словакии, ни любой другой дипломат. Напротив, в его «свите» находился венгерский националист, член парламента Словакии от партии Матовича, Юрай Гимеши. В видео, выложенном на Facebook, Орбан подчеркнул, что эффективность вакцины «Спутник V» для Словакии оценит современная лаборатория в Венгрии.

Вполне возможно, что, пойдя на этот ошеломляющий акт вакцинной «дипломатии», министр финансов намного превысил полномочия своего ведомства. Что еще более важно, это был акт внутреннего политического поджигательства, поставивший и министра иностранных дел, и премьер-министра в безвыходное положение. Такое развитие событий также стало причиной появления беспрецедентного открытого письма нынешних послов страны, которые назвали импровизацию Матовича «оскорблением словацкой дипломатии, … унижением Словакии и угрозой ее национальным интересам».

Пока неясно, приведет ли «Спутник V» к окончательному расколу хрупких правящих коалиций Словакии и Чешской Республики. Тем не менее издание The New York Times полностью ошибается, когда называет недавние события «неудачей» российской дипломатии по вакцинам. Когда два правительства Восточной Европы оказываются деморализованными: с поста уходит один прозападный министр иностранных дел, а другой оказывается между молотом и наковальней, едва ли Кремль мог бы надеяться на более выгодный исход.