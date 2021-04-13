Заявление главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка о том, что граждане России на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898

"Переплевалась я вся от той Турции. Пропади она пропадом и со своей дешевизной! Грязная, ужасная страна! Жратва несъедобная, народ отвратительный, грубый. Всюду толпы-толпы-толпы. Нет, я туда больше ни ногой! Куда уж лучше съездить на наш юг! Хоть Крым, хоть Краснодарский край, хоть Абхазия. Только туда теперь!» — пишет Нина Ф.

Многие пользователи негативно отозвались об отдыхе на территории Турции, и поэтому они совершенно не расстроились, когда узнали, что власти ограничили авиасообщение с этой страной. Другие же, наоборот, оказались раздосадованы, ссылаясь при этом на низкий уровень сервиса в Крыму.

«Готов заменить — это значит предоставить такой же отдых, как в Турции, по соотношению цена/качество? Но Крыму далеко до этого, очень далеко!» — считает Konstantin D.

Некоторые комментаторы отметили, что сравнивать отдых в Крыму и в Турции глупо. Люди считают, что это два совершенно разных вида времяпровождения. Граждане отметили, что Крым, в отличие от своего конкурента, предоставляет более увлекательный вид отдыха.

«Крым не про отельный отдых. Крым для активных путешественников. И не надо сравнивать Турцию и Крым — это два разных вида отдыха. А в Турции дорого и, судя по всему, будет ещё дороже через пару лет. В Крыму отдыхают в проверенных местах и всё норм», — отметила Ольга Б.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вход в санаторий Дюльбер. Крым

Часть людей отметила, что полуостров до сих пор не наладил работу коммуникаций, в том числе телефонной связи. Поэтому люди жалуются, что испытывают затруднения в переговорах с материком, когда попадают в Крым.

«Блин, они до сих пор связь там сотовую не могут нормально настроить. Российские операторы оказываются все в роуминге, с соответствующими ценами. Приходится заморачиваться и местную «Волну» брать и т. п.», — пишет Александр Б.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что не стоит выбирать между Турцией и Крымом, а лучше отдать предпочтение отдыху на территории множества санаториев, расположенных по всей Российской Федерации.

«У нас у самих летом достаточно солнечно. Не вижу смысла летом куда-то переться и платить десятки тысяч, чтобы поплескаться в соленой водичке. Уж лучше на эти деньги в это время года в какой-нибудь хороший санаторий сгонять», — написал Aleksandr P.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Дюденский водопад. Турция, Анталия.

Нашлись и те, кто предложили людям самый простой и доступный вариант отдыха — деревенский. Граждане уверены, что это достойная замена курортам.

«Ни отдых в Крыму и тем более в Турции не нужны! Отдыхаю в деревне! Вот где отдых! Река, лес, грибы, ягоды! А деньги можно потратить и на более нужные вещи, чем катиться куда-то на курорты!» — поделился своим мнением Виталий Б.

Напомним, 13 апреля глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо Турции, с которой закроют авиасообщение, могут отдохнуть в Крыму.