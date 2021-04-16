Космические цены и много заборов: хотят ли туристы в Крым?
Временное ограничение на авиасообщение между Россией и Турцией, о котором объявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, дало надежду российским курортам на туристический бум на майские праздники. Вот только готовы ли регионы к такому буму и готовы ли сами туристы тратить деньги в Крыму и в Сочи, а не в Турции?
Власти Крыма и Краснодарского края, двух традиционных для жителей России летних курортов, тут же отреагировали на информацию о закрытии авиасообщения с Турцией на позитивной ноте — в регионах готовы к туристическому буму.
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И в этом же посте сообщил о том, что «в последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой крымских водохранилищ за счёт осадков, при том, что для водопотребления сейчас в основном используется вода из подземных источников». И это при том, что сами крымчане уже который месяц получают воду исключительно по графику.
Свои сомнения в том, что туристы, один раз сменившие Турцию на Крым, будут возвращаться на полуостров снова и снова, активно выразили в комментариях под постом пользователи.
«А с общественным транспортом не надо проблему решать? Он же многих и отталкивает от повторного посещения полуострова. Убитые, грязные автобусы, пробки, очереди в кассы, неквалифицированный персонал, хамство, пьяные водители, на многие рейсы не купить электронные билеты, городской транспорт ещё хуже…» — пишет svetlanalavrenchuk.
«И главное, ещё больше взвинтить цены на всё! Чтобы люди, когда откроют Турцию, даже не подумали про Крым. Я уже не говорю про воду», — отмечает пользователь misha_duka.
«Нам до Турции ещё расти и расти», — пишет malii_tania.
«Тогда вам туда! Ждите, когда откроют. А с таким отношением к Крыму вам здесь делать нечего», — отвечает egor_surozh.
«Владимир Андреевич, у нас нет ничего, что есть в Турции. Космические цены на отдых в Крыму в прошлом году заставили людей отказаться от поездок сюда в этом году!!! Заборов к проходу к морю с каждым годом всё больше!!! Мне кажется, вам нужно немного иначе взглянуть на этот вопрос», — написал diakonskij25.
Сомневаются крымчане и в том, что эпидситуация в Крыму так уж улучшилась, как представляют власти.
«Сезон не за горами, а у нас в Крыму что-то не улучшается обстановка, к сожалению», — написала пользовательница под постом главы Крыма Сергея Аксёнова в Facebook.
«Если Аксёнов не примет меры, будет локдаун», — уверен другой пользователь.
В то же время министр курортов и туризма республики Вадим Волченко не видит предпосылок для существенного роста турпотока в Крым — но только потому, что этот показатель, по его мнению, и так «в разы» больше, чем в Турцию.
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Так же спокойно отнесся к закрытию Турции и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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«Если у нас в крае режим повышенной готовности, какие могут быть отдыхающие, противоречите сами себе?» — комментируют пользователи возможность отдохнуть на Кубани на странице Кондратьева в Instagram.
«В крае режим готовности продлён… Местные, сидите дома… Зато отдыхающих пусть будет ещё больше…» — пишет taniana4.
«Теперь пробок будет в два или четыре раза больше, а вот полос на трассе к морю не будет больше…» — считает semenovsvatoslav1.
«Очень люблю отдыхать на Черноморском побережье. Не важно, в каком местечке, городке или посёлке. Прекрасная природа, благоприятный климат, но отдых омрачается отсутствием сервиса и дороговизной. Об этом все говорят и все знают, но с мертвой точки практически ничего не сдвигается. Очень много заброшенных пирсов посреди пляжей — почему бы их не обыграть и не использовать для отдыха людей? Не жалко отдавать деньги за своей отдых. Жалко, отдав деньги, получить разочарование», — пишет nata4791_m.
Не уверены в том, что российские туристы готовы променять Турцию на Крым или Краснодарский край, и туроператоры.
«Закрытие авиасообщения с Турцией негативно отразилось на бизнесе. Эти люди по России однозначно не поедут. Люди хотят немного другого, они насытились Россией, Крымом, они для других эмоций едут», — рассказала ИА «Крыминформ» руководитель турагентства «Бон Вояж» Анна Осина.
Впрочем, и у Крыма, и у Краснодарского края всегда были и будут свои поклонники. Так, в Крыму ещё до закрытия Турции прогнозировали до 8 млн туристов в 2021 году. В Краснодарском крае же отдыхают всесезонно, и на майские праздники, например, в Геленджике уже забронировано почти 70% мест размещения.