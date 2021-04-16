Временное ограничение на авиасообщение между Россией и Турцией, о котором объявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, дало надежду российским курортам на туристический бум на майские праздники. Вот только готовы ли регионы к такому буму и готовы ли сами туристы тратить деньги в Крыму и в Сочи, а не в Турции?

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Власти Крыма и Краснодарского края, двух традиционных для жителей России летних курортов, тут же отреагировали на информацию о закрытии авиасообщения с Турцией на позитивной ноте — в регионах готовы к туристическому буму.

«Закрытие Турции — шанс для крымского турбизнеса. И нам крайне важно подготовиться к потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадут в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие. Для этого у нас сегодня всё есть: и обновлённая инфраструктура, и традиции крымского курорта, и опыт последних лет, в том числе и прошлого года. Есть даже достаточные для этого водные ресурсы», — написал в своём instagram-аккаунте спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

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И в этом же посте сообщил о том, что «в последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой крымских водохранилищ за счёт осадков, при том, что для водопотребления сейчас в основном используется вода из подземных источников». И это при том, что сами крымчане уже который месяц получают воду исключительно по графику.

Цитата из видео на YouTube Аянское водохранилище. Крым

Свои сомнения в том, что туристы, один раз сменившие Турцию на Крым, будут возвращаться на полуостров снова и снова, активно выразили в комментариях под постом пользователи.

«А с общественным транспортом не надо проблему решать? Он же многих и отталкивает от повторного посещения полуострова. Убитые, грязные автобусы, пробки, очереди в кассы, неквалифицированный персонал, хамство, пьяные водители, на многие рейсы не купить электронные билеты, городской транспорт ещё хуже…» — пишет svetlanalavrenchuk.

«И главное, ещё больше взвинтить цены на всё! Чтобы люди, когда откроют Турцию, даже не подумали про Крым. Я уже не говорю про воду», — отмечает пользователь misha_duka.

«Нам до Турции ещё расти и расти», — пишет malii_tania.

«Тогда вам туда! Ждите, когда откроют. А с таким отношением к Крыму вам здесь делать нечего», — отвечает egor_surozh.

«Владимир Андреевич, у нас нет ничего, что есть в Турции. Космические цены на отдых в Крыму в прошлом году заставили людей отказаться от поездок сюда в этом году!!! Заборов к проходу к морю с каждым годом всё больше!!! Мне кажется, вам нужно немного иначе взглянуть на этот вопрос», — написал diakonskij25.

Сомневаются крымчане и в том, что эпидситуация в Крыму так уж улучшилась, как представляют власти.

«Сезон не за горами, а у нас в Крыму что-то не улучшается обстановка, к сожалению», — написала пользовательница под постом главы Крыма Сергея Аксёнова в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Если Аксёнов не примет меры, будет локдаун», — уверен другой пользователь.

В то же время министр курортов и туризма республики Вадим Волченко не видит предпосылок для существенного роста турпотока в Крым — но только потому, что этот показатель, по его мнению, и так «в разы» больше, чем в Турцию.

«Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажут, возможно лишь дополнительное увеличение спроса», — сказал Волченко в беседе с Интерфаксом.

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Так же спокойно отнесся к закрытию Турции и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На Кубани мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов», — прокомментировал кубанский губернатор.

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«Если у нас в крае режим повышенной готовности, какие могут быть отдыхающие, противоречите сами себе?» — комментируют пользователи возможность отдохнуть на Кубани на странице Кондратьева в Instagram.

«В крае режим готовности продлён… Местные, сидите дома… Зато отдыхающих пусть будет ещё больше…» — пишет taniana4.

«Теперь пробок будет в два или четыре раза больше, а вот полос на трассе к морю не будет больше…» — считает semenovsvatoslav1.

Крымский мост

«Очень люблю отдыхать на Черноморском побережье. Не важно, в каком местечке, городке или посёлке. Прекрасная природа, благоприятный климат, но отдых омрачается отсутствием сервиса и дороговизной. Об этом все говорят и все знают, но с мертвой точки практически ничего не сдвигается. Очень много заброшенных пирсов посреди пляжей — почему бы их не обыграть и не использовать для отдыха людей? Не жалко отдавать деньги за своей отдых. Жалко, отдав деньги, получить разочарование», — пишет nata4791_m.

Не уверены в том, что российские туристы готовы променять Турцию на Крым или Краснодарский край, и туроператоры.

«Закрытие авиасообщения с Турцией негативно отразилось на бизнесе. Эти люди по России однозначно не поедут. Люди хотят немного другого, они насытились Россией, Крымом, они для других эмоций едут», — рассказала ИА «Крыминформ» руководитель турагентства «Бон Вояж» Анна Осина.

Впрочем, и у Крыма, и у Краснодарского края всегда были и будут свои поклонники. Так, в Крыму ещё до закрытия Турции прогнозировали до 8 млн туристов в 2021 году. В Краснодарском крае же отдыхают всесезонно, и на майские праздники, например, в Геленджике уже забронировано почти 70% мест размещения.