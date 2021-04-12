В России 12 апреля празднуется День космонавтики. Китайский телеканал CCTV решил в этот день отдать дань уважения китайским космонавтам, включая первого китайского космонавта и космонавта-героя генерал-майора Ян Ливэя, который 15 октября 2003 года совершил космический полет на корабле «Шэньчжоу-5».

Иван Шилов ИА REGNUM Космическая программа КНР

"Они во имя Родины полетели в космос, оставляя в необъятной вселенной раз за разом китайский след. Ожидается, что в ближайшие три года в рамках пилотируемого космического проекта Китая будет выполнено 11 запусков, а в космос выйдет еще больше астронавтов. Слава китайским космонавтам!» — делает соответствующую публикацию телеканал на своей страничке в социальной сети Sina Weibo.

Публикация вызывала бурный отклик в среде китайских пользователей Сети. Очень многие повторили последние слова, написанные в публикации, и воздали славу китайским космонавтам, но некоторые были более многословны.

«Слава космическим героям, желаю, чтобы космическая промышленность моей Родины взлетала все выше и выше», — заявил пользователь «Спокойный Шанцю».

«Китайцы вновь и вновь обозначают свое присутствие в море звезд», — вторит «Борщ забвения».

Кто-то вспоминает, как он, будучи школьником, в прямом эфире вместе с преподавателями смотрел, как китайский луноход «Юйту» впервые садился на Луну в 2013 году.

«В 2003 году, когда дядя Ян Ливэй полетел в космос, я был еще школьником, а теперь я сам учу школьников отдавать дань уважения космонавтам», — делится своими воспоминаниями комментатор по имени «Не будь жирным мальчиком».

Dyor Первый космонавт КНР Ян Ливэй

Пользователь «Чуаньци Сяовэй» заметил, что, чествуя тех, кто выходил в космос, нужно не забывать и тех, кто всю свою жизнь положил на то, чтобы космическая отрасль Китая развивалась, а космонавты имели возможность летать, при этом сами никогда в космосе не бывали.

Кто-то вспомнил по этому случаю китайского космонавта Дэн Цинмина, который 20 лет тренировался, но так и ни разу не вышел в космос, оставаясь на резервных ролях.

«Во всемирный День космонавтики мы должны отдать дать уважения космическим героям! Спасибо вам за то, что вы сделали!» — отметил пользователь Ван Сяовэй.

К слову, он стал, наверное, единственным, кто среди китайских комментаторов вспомнил, что 12 апреля всё-таки День космонавтики, но никто не упомянул о мировых и прежде всего советских первопроходцах в этой области. Равно как и CCTV решила умолчать, чем же знаменателен день 12 апреля.

Напомним, что 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества человек отправился в космос, преодолев земное притяжение благодаря торжеству человеческого духа и подчиненного ему технического гения. Им стал советский космонавт Юрий Гагарин. Это знаменательное событие не только для России, но и для всего человечества.