Лидер рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Владимир Потанин снова попал в медиаповестку РФ. И если ранее он фигурировал в ней в свете взыскания с «дочки» «Норникеля» 146,2 млрд рублей компенсации вреда природе, причиненного из-за разлива дизельного топлива, то сейчас, наоборот — уже госбюджет готов выделить средства на один из проектов с участием фирмы Потанина. «Интеррос» совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ещё одной коммерческой компанией планируют построить российский «Куршавель» на территории Сочинского национального парка. В новый курорт запланированы вливания из государственного бюджета — на них планируется возводить инфраструктуру, которая, как известно, в любой стройке — одна из самых дорогостоящих частей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

В апреле 2021 года стало известно, что в Сочи планируется создать ещё один горный курорт. Местом строительства выбрана территория Сочинского национального парка. В госкорпорации «ВЭБ.РФ», которую возглавляет бывший замглавы российского правительства Игорь Шувалов, сообщили, что в проект всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи планируется инвестировать около 80 млрд рублей.

Уточнялось, что инженерная и транспортная инфраструктура для него будет возведена за счет бюджетных источников, но сумма вливаний из бюджета пока неизвестна.

Проект позиционируется как развитие олимпийского наследия в Сочи, развитие его как горноклиматического курорта и развитие внутреннего туризма. Реализовать его планируется за четыре года, стартовав в 2021 году. В его состав включат центр бальнеологии и курортологии, горнолыжный центр с 80 км трасс, санатории, пансионаты, СПА-отели, водолечебницу с минеральными бюветами. Инвесторы рассчитывают, что со временем поток туристов составит до 1,5 млн человек ежегодно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

Участники соглашения: кто снимет сливки с проекта?

Кто же конечный бенефициар амбициозной стройки с бюджетным вливанием? Соглашение о взаимодействии по проекту подписали трое: от «ВЭБ.РФ» — член правления Александр Тарабрин, от «Интерроса» — гендиректор одного из юрлиц Сергей Батехин, а от «Васта Дискавери» — гендиректор Сергей Бачин.

Выясним подробнее, что за фирмы и кому они принадлежат.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Васта Дискавери» создано в ноябре 2019 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сергей Бачин не только директор, но и единственный владелец данной фирмы, базирующейся в Подмосковье. По открытым данным, за 2020 год чистая прибыль компании составила 15,245 млн рублей. В активе ООО — 99% доли красноярского туроператора ООО «Панарктик стар», созданного в апреле 2020 года. Владелец 1% — ООО «Органик проект», в котором Бачину принадлежит 52,5%. По открытым данным, и «Органик проект», и «Васта Дискавери» числились учредителями АО «Авиакомпания «Камчатка», созданного около полугода назад — в октябре 2020 года. Красноярский актив — «Панарктик стар» возглавляет Егор Похващев, который совместно с Еленой Похващевой был владельцем московского туроператора «Тролль тревел», ликвидированного в ноябре 2020 года.

В активе Сергея Бачина также участие в создании «Курорта Кардывач». Соответствующее ООО просуществовало год и в октябре 2015 года было ликвидировано. Также Бачин совместно с ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» был совладельцем ликвидированного на сегодня ООО «Финстрой капитал».

Sergei Kazantsev Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи

У ООО «Органик проект», в котором Бачину принадлежит 52,5%, есть доли в нескольких десятках компаний, включая камчатское ООО «Парк «Три вулкана», гостиничное ООО «Коприно плаза» в Рыбинском районе Ярославской области, ООО «Озерный край» в том же районе (покупка и продажа земельных участков). Примечательно: «Озерный край» с сентября 2020 года возглавляет Дмитрий Родионов. Он же в ЕГРЮЛ указан как председатель муниципального совета Глебовского сельского поселения всё того же Рыбинского района Ярославской области (с октября 2020 года).

Совместно с ООО «Холдинговая компания Интеррос», которую возглавляет Сергей Батехин, Бачин выступает соучредителем подмосковного АНО «Павловская гимназия».

ООО «Холдинговая компания Интеррос» учреждено в апреле 2015 года для исследования конъюнктуры рынка. Её уставный капитал превышает 13,75 млрд рублей. Единственным владельцем с 28 января 2021 года является кипрская фирма «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД».

Комментируя подписание соглашение, Сергей Бачин заявил, что «Долина Васта» станет логичным постолимпийским развитием «Роза Хутор».

Напомним, в 2003 году для строительства горнолыжного курорта была создана компания «Роза Хутор». Ею владеет «Интеррос». На курорте «Роза Хутор» в 2014 году прошли соревнования по 15 спортивным дисциплинам в рамках XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. При общем объёме инвестиций 69 млрд рублей кредит, выданный госкорпорацией «ВЭБ.РФ», составил 55,7 млрд рублей.

(сс) Sergei Kazantsev Горнолыжный комплекс «Роза Хутор»

Президент и основатель группы «Интеррос», в которую также входит «Роза хутор», — Владимир Потанин, возглавивший список «200 богатейших бизнесменов России 2020».

Отметим, тем временем другой российский миллиардер — Аркадий Ротенберг оказался владельцем целой сети крымских санаториев. Как сообщает издание РБК, речь идёт о бывших советских санаториях.