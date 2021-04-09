В Оренбургской области болезненная тема дорог, видимо, надолго «поселилась» в соцсетях. Обсуждению этого вопроса конца и края не видно. Сами пользователи признают, что ежегодно всё возвращается на круги своя, и каждый год население возмущается.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Практически все соцсети облетел пост жителя Оренбурга о том, что возле ДК «Газовик» автомобиль угодил в яму на дороге: «Если быть точнее, то это был «кратер». Произошёл провал грунта дорожного полотна, вследствие чего автомобиль получил сильные повреждения. Как водится, ограждений никаких не было, они появились сегодня утром. Если мне не изменяет память, то капитальный ремонт этого участка дороги проводился в прошлом году — хочу выразить свою благодарность дорожникам. Итог: авто не на ходу, и впереди долгие судебные тяжбы с администрацией города».

Случай с автором поста нашел моментальный отклик у оренбуржцев. «Нефиг гнать и ворон считать. А то вы прям не знаете, что у нас плохие дороги. Сейчас самая оптимальная скорость 20−30 км/ч. И как можно было не увидеть такую воронку?» — сказал Дмитрий С.

«Да тут даже на велосипеде на малой скорости мало не покажется», — ответил ему Андрей Б.

«Скорее всего, за кем-то ехал и не увидел яму. А потом залетел. Сегодня чуть не врезался в тачку, потому что смотрел на дорогу, а не по сторонам. Слов нет, одна злость», — оставил запись Денис С.

«Налоги платим, а дорог нет», — написала Дарья Т.

«Метро???» — спрашивает Виктор Б.

«Хотели построить метро, но выделенных денег хватило только на это», — иронизирует Антон И.

«Заткнуть ж… й подрядчика и «приемника» в этот «кратер», — считает один из комментаторов.

Скриншот из группы vk.com/orenclab56 Яма на дороге в Оренбурге

Другой пользователь выразил мнение, что пора создавать какую-то структуру по надзору за качеством дорог.

«Все, что сделано за время правления нового губернатора и мэра, все разваливается. Дороги — это просто отдельный разговор. Все центральные дороги, которые откапиталили и на которых был сделан ямочный ремонт, развалились за одну зиму. Я такого ужаса не видел. Проехать невозможно. Мэр и губернатор не справляются со своими обязанностями. Они только «неугодных» могут убрать, чтоб не мешали город и область разваливать», — констатировал один из оренбуржцев.

«Охренеть! Автор, сочувствую. А дороги и правда с каждым годом всё хуже и хуже делают, а как начинают говорить, какие суммы выделяют на этот ремонт, аж глаза из орбит выходят», — считает Наталья К.

Неоднозначную реакцию вызвала запись депутата горсовета Оренбурга Екатерины Калегиной в Instagram. «Хватит издеваться над жителями города! Надоело прыгать через лужи! Мы достойны уважения!» — заявила она и разместила фото, где в ярко-желтых резиновых сапогах стоит в большой луже.

«Есть у меня мечта, простая, женская или даже девичья, нереализованная — хочу в шляпке и туфельках пройтись по улочкам нашего родного города. Много хочу? Не достойна? Не заслужила? Почему? Чем мы хуже других? Почему, получая миллиарды из федерального и областного бюджетов, мы не получаем качественные дороги? Почему о некоторых дорогах и тротуарах просто забывают, не включают в планы, программы, реестры, и эта халатность сходит с рук виновным? Почему некоторые дороги города финансируются по остаточному принципу? Почему нет четких критериев включения дороги в программу ремонта? По какому принципу рассматривается включение в перечень дорог, подлежащих ремонту?» — задается политик вопросами.

Ряд подписчиков оценили пост депутата в соцсети как хороший пиар-ход. «Каждый хайпится как может», — иронизирует один из комментаторов. «Исправлять ситуацию нужно, а не лужи мерить!!!» — считает Ирина Т.

Между тем многие поддержали политика и откликнулись на призыв сообщить о проблемных дорогах. «Харьковская, Ваана Теряна, Одесская — путь к школе и на работу — пытка и русская рулетка: сколько колес доедет до цели», — пишет один пользователь.

«Беляевская ул. Это просто кошмар и ужас, люди на дороге оставляют и колёса, и бамперы, и другие части автомобиля! Утром образуется пробка из-за того, что люди пытаются хоть как-то объехать эти огромные выдолбленные в асфальте ямы!» — оставлена еще одна запись.

Скриншот с личной страницы депутата горсовета Оренбурга Екатерины Калегиной в Instagram

«Берёзка, Ташкенская, Дзержинского, Пролетарская и ещё очень много улиц», — добавил другой подписчик.

«Беляевская, Амурская — одни ямы», — жалуется оренбурженка.

«Надо для начала распустить все правительство города. Набрать настоящих специалистов, создать независимую группу по экономической безопасности, наделить их полномочиями, выделить деньги на ремонт дорог всего города и осуществлять контроль, и в случае хищения средств сажать в тюрьму. Нужен ежедневный контроль и честный аукцион на ремонт дорог. Но вы, власть, боитесь создать такую группу, потому что украсть нельзя будет. Так что все то, что вы делаете и делает правительство, — это всё клоунада. Спуск к Уралу сделать два года не могут, хотя, если бы осуществлялся контроль и проводилась оценка качества ремонта на каждом этапе строительства, поверьте, все было бы хорошо. Мы сидим с образованием и без работы. А таких честных не берут работать и не дают полномочий. Так что, жаль, но проблем в городе будет еще больше с каждым годом. Пока вы не создадите такую группу (не прикормленных друзей и подруг), так и будет. Это злит народ, все ненавидят администрацию за то, что превратили город в город пазиков, пивнух, аптек и «Пятёрочек», — считает Юрий.

На странице news.orenburg в Instagram появился пост о том, что в Оренбурге ремонтировать плитку на улице Советской будут до 1 июня: «Оренбуржцы во время прогулок на Советской опять расстраиваются, глядя на облик главной улицы города. Плитка после зимы местами разрушена». Летом 2020 года глава муниципалитета Владимир Ильиных в интервью отмечал, что плитка — это неподходящий вариант для покрытия улицы, нужен асфальт. Но через пару месяцев плитка стала появляться на тротуарах прилегающих улиц с пояснением, чтобы все было в одном стиле с улицей Советской. Получается, что менять покрытие на пешеходной улице на материал, который не надо будет переделывать каждый год, уже не собираются.

В ответ посыпались эмоциональные комментарий. «Для чего ее ремонтировать? Весь май ремонтировать будут. Людям не пройти. Снимите ее и закатайте асфальт. Надоели уже со спуском к Уралу и Советской», — сказал подписчик.

«Асфальтом закатать, и всё. Эта плитка некачественная», — поддержал другой горожанин.

«Сколько денег закапывают. В прошлом году сделали дороги! Причём возле ТЦ «Север» прямо после таблички, что дороги выполнены по проекту БКД, яма по колено. Потратили миллиарды. Сделали спуск к реке, пешеходные зоны с фонарями. Зима прошла, и все в неудовлетворительном состоянии стало. Сейчас до ноября будут опять ремонтировать! А там зима. Может, я что-то не понимаю, но мне кажется, что в этом круговороте это какая-то афера», — отметил оренбужец.

(сс) Ovasiliev Улица Советская. Оренбург

«Это уже традиция — каждый год менять плитку на ул. Советская!» — написал Олег.

«Вот, как-то не удивлена!!! Советская, набережная и теперь дороги, из года в год одно и то же. Прокуратура, ау-у-у, где вы??? Задрали просто уже», — взывает Людмила.

«Уже и смотреть, и слушать, и читать противно, просто невозможно. Где наши крутые юристы, адвокаты, которые могли бы привлечь к ответственности этих рукожопых. Хватит уже списывать деньги на свои коттеджи, яхты. Люди, это наши деньги с наших налогов!» — сказал горожанин.

Активист оренбургского отделения ОНФ Дмитрий Болдырев на своей странице в соцсети завил, что не выдержали езды по бездорожью водители мусоровозов. Они написали коллективную жалобу мэру Оренбурга.

«Судя по документам, которые попали ко мне, работники регоператора устали ждать чуда. Надежды, что город обратит внимание на дорогу, ведущую на полигон, тают вместе с покрытием улицы Автомобилистов», — сообщил активист.

По его словам, изо дня в день работники регооператора «Природа» рискуют своими жизнями и жизнями других участников движения, лавируя между ямами, осуществляют передвижение по опасным участкам дороги. Соцсети пестрят сообщениями о пробитых колёсах и поломках машин. Мусоровозы не стали исключением, они тоже стали чаще ломаться. Ломаются и графики вывоза мусора. Жалобу подписали 200 водителей.

«Тут пора жителям города писать коллективную жалобу на дороги», — отметил Дмитрий Ю.

Комментируя жалобу водителей мусоровозов мэру, Рудольф Ш. считает, что эта мера не будет работать. «Что и кто ему сделает? Сладкого не дадут на ночь, если только! Что там у нас с надзирающими органами? Им некогда! Они на жалобы ответ только месяц писать будут».

Michael Gil Ямы на дороге

Между тем дороги в Оренбурге в плачевном состоянии. Люди недоумевают, что при объявленных беспрецедентных средствах, выделяемых на ремонт, на улицах царит бездорожье. С весенней оттепелью город поплыл. При этом чиновники признали, что на ряде дорог отсутствуют ливневки. Горожане считают, что при больших объемах, выделяемых из бюджета на ремонт и строительство дорог, надо подходить с умом к реконструкции. Лучше капитально и с учетом ливневок сделать одну улицу и так, чтобы на долгие годы, чем размазать асфальт на несколько дорог, который через зиму смоется.