«Лучше в думу, чем в Матросскую Тишину»: соцсети о «губернаторопаде»
В группах в соцсетях, посвящённых Ульяновской области, главной темой стало прошение губернатора Сергея Морозова о добровольной отставке. Оно подано президенту Владимиру Путину в связи с решением главы региона принять участие в выборах в Госдуму. Сотни комментариев, которые сыплются под постами о заявлении губернатора, в целом разделились на две части: у одних эта новость вызвала радость, у других — огорчение. Есть те, кто находится в растерянности, боясь, как бы жизнь в регионе с приходом нового губернатора не ухудшилась.
В местных СМИ выдвигают различные версии, кого назначат врио. В числе кандидатов — представители КПРФ: в частности, называются сенатор от Московской области, уроженец Удмуртии Алексей Русских и депутат Госдумы, лидер ульяновских коммунистов Алексей Куринный.
Справка ИА REGNUM. Сергей Морозов трижды переизбирался на пост губернатора Ульяновской области. Дважды его кандидатуру вносили президенты России: в марте 2006 года (на тот момент — Владимир Путин) и в феврале 2011 года (Дмитрий Медведев), по итогам рассмотрения Законодательное собрание Ульяновской области утверждало Сергея Морозова в качестве губернатора. 18 сентября 2016 года народным голосованием он избран губернатором при явке 52,29% и поддержке 54,34% проголосовавших избирателей.
Судя по многочисленным комментариям, одни искренне расстроены. Другие радуются, что заканчивается «16-летняя эпоха Морозова», считая, что «пора, пора», «дождались», «скатертью дорога», «ура!», «наконец-то».
Другие сожалеют, признаваясь, что «грустно как-то стало», «не по себе от таких новостей». И благодарят главу региона за работу, заверяя, что «мы за вас», хотя и «искреннее жаль». Многие желают Сергею Морозову «удачи и успехов» в новом статусе.
Большие опасения жителей связаны с тем, кто может заменить Морозова на посту, поэтому «не знай радоваться, не знай ещё туже пояса затягивать», как бы «вообще с голоду не помереть».
Пользователи соцсетей полагают, что с учётом губернаторопада «главное сегодня — вовремя свинтить», чтобы при худшем сценарии не оказаться в Лефортово или Матросской Тишине. И считают, что «у многих, кто не хочет уходить, находят чемоданы с деньгами». Пользователи также не исключают, что Ульяновская область находится «накануне грандиозного шухера».
Напомним, 8 апреля губернатор Ульяновской области 61-летний Сергей Морозов опубликовал обращение, заявив, что планирует баллотироваться в Госдуму. В связи с чем «попросил президента принять его отставку с поста «по собственному желанию». По его словам, в Государственной думе он сможет принести «больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона».
Отметим, что в марте 2021 года Сергей Морозов заявлял о готовности выдвинуться на новый губернаторский срок при наличии «воли населения» и«поддержки федеральных властей, в том числе лично президента».