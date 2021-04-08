В группах в соцсетях, посвящённых Ульяновской области, главной темой стало прошение губернатора Сергея Морозова о добровольной отставке. Оно подано президенту Владимиру Путину в связи с решением главы региона принять участие в выборах в Госдуму. Сотни комментариев, которые сыплются под постами о заявлении губернатора, в целом разделились на две части: у одних эта новость вызвала радость, у других — огорчение. Есть те, кто находится в растерянности, боясь, как бы жизнь в регионе с приходом нового губернатора не ухудшилась.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Морозов

В местных СМИ выдвигают различные версии, кого назначат врио. В числе кандидатов — представители КПРФ: в частности, называются сенатор от Московской области, уроженец Удмуртии Алексей Русских и депутат Госдумы, лидер ульяновских коммунистов Алексей Куринный.

Судя по многочисленным комментариям, одни искренне расстроены. Другие радуются, что заканчивается «16-летняя эпоха Морозова», считая, что «пора, пора», «дождались», «скатертью дорога», «ура!», «наконец-то».

» Как деградировал город, так и деградирует. Как уезжала умная молодёжь, так и уезжает. Так теперь и учиться негде, ни один вуз не котируется», — объяснил свою позицию Игорь В.

Kremlin.ru Сергей Морозов

Другие сожалеют, признаваясь, что «грустно как-то стало», «не по себе от таких новостей». И благодарят главу региона за работу, заверяя, что «мы за вас», хотя и «искреннее жаль». Многие желают Сергею Морозову «удачи и успехов» в новом статусе.

«Что бы ни говорили, при Морозове много хорошего тоже было сделано. Мост достроили, вода горячая постоянно, город стал намного чище, многие проблемы были решены», — перечисляет Елена Я.

«Сергей Иванович, зачем? Сколько на вас надежд было, сколько хорошего сделали! Я из обманутых дольщиков, я так на вас надеялась», — переживает Валентина В.

«Сергей Иванович, спасибо вам за всё, что вы сделали для нашего региона! Успехов вам в новой деятельности! Только побед, а мы вам поможем всеми силами», — пишет пользователь под ником myhandsel.

Большие опасения жителей связаны с тем, кто может заменить Морозова на посту, поэтому «не знай радоваться, не знай ещё туже пояса затягивать», как бы «вообще с голоду не помереть».

«Очень жаль, что вы нас бросаете! А главное — на кого? Областью руководить должен сильный человек, а не то получится, как у нас в Димитровграде: после вас были не мэры, а бледная тень», — считает пользователь с ником eklistova.

«Хоть я к власти и не очень отношусь, но жалко, что дядька уходит! Плохого-то от него не видели! Теперь жди, кто придет и чем занят будет», — пишет Дмитрий С.

Пользователи соцсетей полагают, что с учётом губернаторопада «главное сегодня — вовремя свинтить», чтобы при худшем сценарии не оказаться в Лефортово или Матросской Тишине. И считают, что «у многих, кто не хочет уходить, находят чемоданы с деньгами». Пользователи также не исключают, что Ульяновская область находится «накануне грандиозного шухера».

Тюрьма

«Не просто всё так… Пензенского губернатора задержали. И наш губернатор резко подаёт в отставку…» — отмечает Александр Ч.

«Лучше в Думу, чем в Матросскую Тишину», — поддержал тему Владимир Я.

«Похоже, Путин не дал добро Морозову на новую пятилетку», — делает вывод Игорь Д.

«Уходить тоже надо уметь красиво», — напоминает Анна В.

Напомним, 8 апреля губернатор Ульяновской области 61-летний Сергей Морозов опубликовал обращение, заявив, что планирует баллотироваться в Госдуму. В связи с чем «попросил президента принять его отставку с поста «по собственному желанию». По его словам, в Государственной думе он сможет принести «больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона».

Отметим, что в марте 2021 года Сергей Морозов заявлял о готовности выдвинуться на новый губернаторский срок при наличии «воли населения» и«поддержки федеральных властей, в том числе лично президента».