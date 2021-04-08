Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в очередной раз уличил США в лицемерии и использовании лжи, связанной с «правами человека», для того, чтобы переложить с больной головы на здоровую.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«Чем больше Соединенные Штаты «неустанно» выдумывают ложь, связанную с правами человека в Китае, тем сильнее демонстрируют, что у них самих с правами человека совесть нечиста и что они могут только лить грязную воду для отвлечения внимания… Американский фиговый листок прав человека уже давно не в состоянии прикрыть внутреннее зло, что подтверждают история и реальность», — заявил Чжао во время очередной пресс-конференции 7 апреля.

Пользователи китайской платформы блогов Sina Weibo оставили более 500 комментариев по этому поводу, единогласно поддержав представителя МИД своей страны и добавив целый ряд яростных комментариев, направленных против США.

«Америка — это великая держава лжи. Но как бы она ни пыталась отвлечь внимание от себя, это бесполезно. Китай уже давно силен, и его нельзя дискредитировать», — заявил пользователь Императорский зять.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Некоторые пользователи заметили нарастающую напряжённость в отношениях между Китаем и США.

«Каждая очередная пресс-конференция МИДа похожа на схватку. Наше отношение и реакция и обоснованы, и ясны. Но будет ли все это подано американскими и западными СМИ в первоначальном виде?» — задается вопросом пользователь под ником Ноши Мэйнюй.

При этом очень многие сходятся во мнении с представителем внешнеполитического ведомства Китая, что США перекладывают проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя Китай в нарушении прав человека, поскольку у них у самих «рыльце в пушку».

«США несправедливы по отношению к американцам африканского и азиатского происхождения, а также прочим цветным, это известно каждому. Достижения Китая в правовой системе и экономическом строительстве очевидны всем как внутри страны, так и за рубежом. Перед лицом внезапной эпидемии Китай продемонстрировал большую сплоченность и единство. У США же есть множество проблем, решая которые, они пытаются облить Китай помоями», — считает другой пользователь.

Некоторые обитатели китайской сети задаются вопросом, а не является ли нарушением прав китайцев тот факт, что США их безудержно обвиняют в «нарушении прав человека», используя для этого тему «геноцида» уйгуров в Синьцзяне, а также используют Тайвань для подрыва единства Китая.

«Погрязшие в зле сами себя обрекают на гибель! Пришло время поднять антиимпериалистическое и антиревизионистское знамя и вершить справедливость!» — призвал более радикально настроенный пользователь.

«Соединенные Штаты являются источником государственного терроризма, а их преступления неисчислимы. Угнетенные люди во всем мире должны объединиться против бесстыдных политиков и денег, стоящих за США, во имя скорейшего освобождения американского народа», — призвал другой пользователь.

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Очень многие комментаторы считают, соглашаясь с предыдущим пользователем, что именно США являются «самым крупным агрессором и мошенником в мире», который заслуживает смерти.

«Когда США не могут разрешить внутренние противоречия, они устраивают внешние противоречия. Ирак, Сирия и другие из-за этого страдают. Все это народ Китая видел достаточно ясно, чтобы понять, что уступить — значит устроить себе судьбу Ирака. Китай должен стоять до конца», — уверена LydiaDu2676.

Напомним, что еще уходящая администрация президента США Дональда Трампа обвинила Китай в «геноциде уйгуров» в Синьцзяне. Китай возлагал надежды, что администрация Байдена изменит риторику, однако она ее только усилила. Началось давление на Китай со стороны Великобритании, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Турции по целому ряду вопросов, среди которых основное место занимают проблемы «прав человека» в Синьцзяне.