Рост стоимости картофеля и моркови, зафиксированный в России с 30 марта по 5 апреля, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Потому что это выгодно российским капиталистам, буржуям, коммерсантам и другим высокоэффективным менеджерам», — написал Степан З.

Многие пользователи уверены, что такая ситуация сложилась из-за жадности производителей и продавцов, которые в погоне за прибылью совсем не учитывают напряжённую ситуацию в экономике Российской Федерации. Тем не менее нашлись и те, кто уверен, что рост цен лишь сезонный и скоро прекратится.

«Весной всегда овощи дороже, пока свежий урожай не появится», — считает Анжела А.

Некоторые комментаторы указали, что, несмотря на это, у граждан страны зарплата не растёт в зависимости от сезона и поэтому наблюдается разрыв в ценах и возможностях людей.

«А зарплаты десятилетней давности. Стабильны, как монолит, фиг их сдвинешь. Чётко отрегулированы», — пишет Вадим П.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Часть пользователей призвала граждан России вернуться к своим дачным участкам и начать обеспечивать себя картошкой самостоятельно.

«Вот и настало время на дачных участках не дизайнерский ландшафт устраивать, а снова грядки вскапывать!» — предположил Сергей Б.

Другие указали на то, что сажать картофель будут те, у кого не было больших доходов, а богачи и дальше будут наживаться за счёт простого люда.

«Те, кто устраивал дизайнерский ландшафт на дачах, так и продолжат его делать. А вот те, кто отказывался от дачи в пользу отдыха, теперь вернутся к грядкам», — поделился своим мнением Aleksandr K.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Нашлись и те, кто пытается продавать картофель собственного производства за конкурентную цену, но, считают они, людям проще прийти в магазин, чем искать иные способы заполучить насущный овощ.

«У нас принимают картошку по 15 рублей у дачников. Потом её же перепродают в 3 раза дороже. Почему бы не покупать напрямую рублей по 25 хотя бы? Я объявление выставлял, но никто не позвонил даже. Ну, покупайте в магазине по 50 рублей, если вам так проще», — обращается Александр Б.

Напомним, 7 апреля стали известны данные Росстата, согласно которым картофель и морковь в России с 30 марта по 5 апреля продолжили дорожать — на 2,5% и 2,8% соответственно.