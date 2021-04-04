Материал газеты «Известия» о том, что в России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

"Когда-нибудь будет новость о том, что зарплаты выросли?» — задаётся вопросом Татьяна Н.

Многие пользователи оказались раздосадованы появлением подобной новости. Люди отмечают, что уже давно не слышали позитивных новостей экономического характера в России.

«Я как ни открою новости, вижу одно: в России выросли цены на… и далее по списку», — отметил Александр В.

Некоторые комментаторы всё-таки нашли в данной новости позитивное зерно. По их мнению, теперь на дорогах станет свободней, а то из-за количества машин в России якобы уже не продохнуть.

«Ну и супер, меньше машин на дорогах будет. А то уже не пройти, не проехать, не припарковаться. Бедные граждане России уже не знают, куда третью машину поставить», — считает Василий И.

Часть граждан указала на то, что крупный рынок подержанных автомобилей не говорит о большом объёме достатка у населения страны. Наоборот, считают люди, большое количество б/у машин на дорогах говорит о том, что у их владельцев нет денег на новую модель транспортного средства.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM ГАЗ-21 Волга

«Вообще, наличие большого количества подержанных авто, а также пусть и новых, но дешёвых — это показатель страны третьего мира. Поэтому тем, кто крутит шарманку, что, мол, у нас в каждой семье теперь по несколько машин, стоит обратить внимание на то, что это за машины», — пишет Витя О.

Ряд людей выразили своё мнение, согласно которому им совершенно не жалко стан автомобилистов и они готовы пожертвовать ими ради того, чтобы в магазинах не поднимались цены на продукты.

«Единственные, с кого надо дико и нещадно драть налоги, так это автомобилисты, а не повышать цены на продукты и коммунальные услуги», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по продуктовым прилавкам

Нашлись и те, кто посоветовал гражданам держать средства в долларах, чтобы не становиться жертвой обесценивания национальной валюты. Граждане привели в пример опыт соседних стран, в том числе и Белоруссии.

«Цены на вторичке высосаны из пальца. Сейчас народ бегает с рублями и пытается как-то их пристроить. Спекулянты скупают машины и держат их, перепродают дороже на 200−300 тысяч. А наш народ и покупает. В общем, всё то же самое, что было, когда покупали по 3 телевизора в своё время, но плюсом сюда ещё прибавились перекупы. В Белоруссии такого, к примеру, нет, потому что там люди хранят деньги в долларах и не бегают, как в задницу ужаленные, мол, что им делать с рублями», — написал Павел П.

Напомним, 4 апреля газета «Известия» опубликовала материал со ссылкой на экспертов «Авто.ру» о том, что в России выросли цены на некоторые подержанные автомобили.