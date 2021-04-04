Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в ближайшее время в России сложится тенденция к снижению численности населения, а задача властей — переломить её и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети Facebook.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Если довести народ до уровня бедности, то никакого прогноза не надо. Отсюда и снижение численности населения. Лучше бы задумались, как повысить уровень жизни людей, а не набивать свои карманы!» — пишет Лариса Т.

Многие пользователи оказались возмущены заявлением вице-премьера. По их мнению, данные прогнозы не имеют смысла, ведь тут даже к бабке не ходи, всё и так прекрасно понятно: государство принимает недостаточно усилий, чтобы создать благоприятные условия для высокой рождаемости в стране.

«Для улучшения жизни населения ничего не делается, отсюда и все беды. Скоро здесь будет Средняя Азия, т. к. для них есть рабочие места, школы, сады. Для местного населения только шиш без масла», — считает Галина Г.

Некоторые комментаторы уверены, что главная проблема России заключается в непомерно разросшемся чиновничьем аппарате, который тормозит развитие страны. Ему нужно устроить серьёзную ревизию, считают граждане.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

«А снижение численности чиновников она не хочет спрогнозировать?» — задаётся вопросом Лариса К.

Часть пользователей предположила, что снижение рождаемости является логичным процессом, сопровождающим научно-технический прогресс и повышение общего уровня жизни граждан Российской Федерации.

«Это естественно! Научно-технический прогресс, всё автоматизируется, а следовательно, меньше рабочих мест, численность населения снижается за счет повышения уровня жизни. По-моему, всё движется в правильную сторону», — написала Anjela I.

Другие, наоборот, уверены, что ошибаются все, а на самом деле в России произойдёт скачок рождаемости — из-за того, что многие люди, оказавшись запертыми в своих квартирах из-за пандемии коронавируса, обзаведутся детьми.

«Вангую: численность населения возрастёт! Ибо все на карантине этом дурацком сидели, а если изолировать мужчину и женщину в одной квартире, то после этого детки на свет появляются. Изоляция имеет побочные эффекты», — поделился своим мнением Villiam K.

Александр Любимов. Материнство. 1949(фрагмент)

Нашлись и те, кто призвал не ныть по поводу ситуации в России, а обратить своё внимание на соседние государства, где уровень жизни не идёт ни в какое сравнение с тем, какое досталось гражданам Российской Федерации.

«Путин В. В. так много делает для своей страны, но всё равно находятся неблагодарные. Я бы с удовольствием поменялась бы с кем-нибудь из вас местами, вообще по-другому мыслить начнете. У нас в Ташкенте ни надбавок, ни прибавок, а мы и то не вякаем», — отметила Anjali K.

Напомним, 3 апреля на сайте правительства России появилось заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором она привела прогноз, что в ближайшее время в России сложится тенденция к снижению численности населения.