Дело – труба: от коммунального «беспредела до передела» в Чувашии
5 апреля в Чувашии завершается приём заявок на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Чебоксар, в концессию также планируется отдать тепловые сети и котельные Новочебоксарска — в случае прихода инвестора это коснётся половины жителей Чувашии. Единственно известным на данный момент потенциальным инвестором является ПАО «Т Плюс» (филиал в Марий Эл и Чувашии), соглашение с которым может быть подписано 1 мая — в завершение отопительного сезона. Объём вложений оценивается в 15,8 млрд рублей.
Чебоксарские власти ссылаются на критическую изношенность сетей и сверхнормативные потери, что наиболее наглядно показал рост аварий этой зимой, которая выдалась аномально холодной: число аварийных ситуаций выросло с 452 до 655, теплопотери муниципальной «Теплосети» оцениваются почти в 23%. Чувашские власти уверяют, что в результате концессии будет обеспечено «повышение показателей надёжности и энергоэффективности» теплоснабжения, обещая, что среднее изменение платы «не превысит индекс роста потребительских цен».
Однако чебоксарцы воспринимают это настороженно, вспоминая скандальную историю с ООО «Коммунальные технологии» (КТ, ныне банкрот), которому отдали в аренду сети города и которое последние годы срывало объём ремонтных работ. Хотя в тарифах закладывалась инвестиционная составляющая, и жители платили, что называется, по полной. При этом КТ регулярно судилось с властями из-за тарифов, считая их заниженными.
О том, насколько горожан тревожит этот вопрос, свидетельствуют публичные слушания в Чебоксарах, которые прошли в будний день в 9 утра без широкого анонсирования: зал был полон. Жители высказывали мнение, что в результате концессии «вся нагрузка опять ляжет» на горожан, некоторые оценили текущую ситуацию с состоянием тепловых сетей как «беспредел», более критично настроенные опасались, что грядущая концессия может привести к«переделу собственности». Вспоминали и Саратовскую область, где прокурор поручил проверить соблюдение законодательства саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» в части начисления жителям Саратова платы за тепло и горячее водоснабжение.
Что включает в себя концессия
Концессию планируется заключить на 25 лет, с 2021 по 2045 год, с передачей тепловых сетей и котельных Чебоксар и Новочебоксарска, общий объём средств оценивается в 15,8 млрд рублей. Власти ссылаются на то, что в настоящее время в Чебоксарах 58% тепловых сетей старше 20 лет, в Новочебоксарске — 78%. Заявляется, что «Т Плюс» готово реконструировать в Чебоксарах все тепловые сети, в Новочебоксарске — 75%.
В Чебоксарах по концессионному соглашению предлагает передать в эксплуатацию все 46 котельных, 38 ЦТП и насосных станций, 686 км сетей отопления и горячего водоснабжения. По данным властей, концессионеру предлагается обновить все 686 км тепловых сетей, автоматизировать оставшиеся 33 котельные, модернизировать все ЦТП, вывести из эксплуатации шесть котельных и построить семь новых газовых котельных, в том числе четыре — в Заволжье.
По расчётам чиновников, через 25 лет на 52% снизятся потери тепловой энергии в сетях, на 65% сократится количество порывов сетей, на 10% уменьшится расход природного газа на генерацию 1 Гкал тепловой энергии.
При этом руководитель республики заметил, что важно добиться, чтобы планы по реконструкции не отразились на карманах жителей республики. Однако как раз о росте тарифов говорится не так много, как хотелось бы: нет прогнозной раскладки на предстоящие годы ни в абсолютных цифрах, ни в процентном соотношении.
Текущее состояние тепловых сетей
На публичных слушаниях заместитель директора МУП «Теплосеть» Максим Иванов отметил, что в Чебоксарах 32 котельные функционируют более 50 лет, «расчётный износ оценивается в 84%», износ тепловых сетей — 81%.
По его словам, нормативный срок эксплуатации сетей составляет 25 лет, то есть в год надо менять 4% сетей в городе, или 27,4 км. Если «Коммунальные технологии» ремонтировали в среднем 10 км сетей в год, то «Теплосеть» в 2019 году отремонтировала 17 км, в 2020-м — 23 км за 96 млн рублей.
По его словам, в 2019 году было зарегистрировано 452 аварийные ситуации и отключения, в 2020 году — 655, а теплопотери в сетях составляют 22,9%.
Ветераны коммунального комплекса вспоминали, как до прихода «Коммунальных технологий» ремонтировали почти 50 км сетей в год, какой был «мощный цех у муниципального предприятия, в каждом районе были токарные станки для мелкого ремонта, а теперь потеряли производственную базу, станочный парк порезан на металлолом».
Что будет с тарифами
Самый болезненный вопрос — тарифный. И чиновники, и концессионер сразу дали понять бессмысленность разговоров о снижении тарифов. Но как о большом одолжении говорили о том, что «заморозят» на два года тарифы для потребителей МУП «Теплосеть».
Это связано с тем, что потребители в зоне ответственности муниципального предприятия (северо-западный и юго-западные районы) платят на 12% больше, чем клиенты филиала «Т Плюс» (центр города и новоюжный район, где проживает 60% горожан), — в отопительный сезон 1800 и 1600 рублей соответственно (с НДС).
На что Максим Иванов пояснил, что это средняя цена в целом по отопительному сезону. И если переводить в рубли, то сейчас разница для владельцев двухкомнатных квартир площадью 46 «квадратов» в северо-западном районе и новоюжке» составляет 290 рублей. Данную разницу коммунальщики объясняют тем, что себестоимость тепла на ТЭЦ значительно ниже, чем в котельных, к тому же тепло для «Т Плюс» не единственный источник выручки, а «побочный продукт» при выработке электроэнергии.
По его словам, концессионер хочет за 14 лет выравнять плату для потребителей до единого тарифа при ежегодном росте «не более 4%».
При этом первые два года предлагается повышать расходы за тепло только для жителей новоюжного района, «заморозив» на два года тарифы для потребителей «Теплосети». На предложение о том, чтобы пойти навстречу горожанам и снизить тарифы для жителей северо-западного района до уровня цен в «новоюжке», власти и концессионер, помявшись и переглянувшись друг с другом, ответили отказом.
Тарифы: пути решения проблемы
Один из вариантов решения — бюджетные вложения. По расчётам мэрии, ежегодно в течение 15 лет на это потребуется 490 млн рублей. Чебоксарские чиновники открещиваются от таких расходов, традиционно ссылаясь на отсутствие средств. По словам Владимира Филиппова, «сейчас мы имеем возможность вкладывать порядка 190 млн рублей за счёт существующих тарифных источников». Чиновник грозил, что если бы зима была тёплой, а не холодной, то «Теплосети» получили бы 200 млн рублей убытка.
Им вторят в самой «Теплосети», отмечая, что для безубыточной работы предприятия средний тариф надо повысить до 2 тыс. рублей, но он «неподъёмен даже для нас как для жителей города Чебоксары».
К несчастью, продолжали сетовать чиновники, в Чувашии нет государственных программ в части теплоснабжения, а на уровне Федерации они касаются только малых городов. И обе стороны спасение видят в государственно-частном партнёрстве, которое в части тарифов в конечном итоге приводит к методу альтернативной котельной.
Поэтому в декабре 2020 года принято решение об отношении Чебоксар к ценовой зоне теплоснабжения. Было отмечено, что при включении концессионера через 14 лет в Чебоксарах «будет одинаковый тариф на тепловую энергию, и он будет равен тарифу на альтернативную котельную».
Штрафы для концессионера
Несколько раз поднимался вопрос о том, кто и как будет контролировать выполнение концессионных обязательств и как не допустить «дубль 2» после истории с «Коммунальными технологиями», которые работали без должного контроля со стороны чиновников. Выяснилось, что в мэрии не определили ответственных лиц, а в «Теплосети» все надежды возлагают на штрафные санкции, предусмотренные в проекте договора.
Максим Иванов отметил, что в проекте есть две категории штрафов. Если концессионер сорвёт сроки ремонта и реконструкции сетей, например, на 100 млн рублей, то его оштрафуют на 4,5 млн рублей. При этом штраф не освобождает его от обязанности выполнить весь объём ремонтных работ.
Что будет с работниками и имуществом «Теплосети»
В настоящее время на муниципальном предприятии трудятся 998 человек. По словам председателя профсоюза «Теплосети» Олега Краснова, из них под сокращение попадают 163 человека, остальные переходят в «Т Плюс».
Если тепловые сети и котельные уйдут концессионеру, то в составе городского имущества остаются производственные базы, склады и ангары. В мэрии и на предприятии заверяют, что «объекты все ликвидные, применение им найти не составит труда».
Благотворительность, «достойная цитаты»
Отвечая на вопросы, директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков сообщил, что в конечном итоге «потребитель получает качество ресурса, инструменты для контроля качества, единое окно в случае происшествий»:
На вопрос о том, «кто предложил» идти в концессию, Ушаков ответил, что, «наверное, это всё-таки наше решение, так как мы сегодня занимаемся развитием бизнеса, нашей компании».
В ходе обсуждения депутат городского собрания Чебоксар Сергей Муравьев («Справедливая Россия») заметил, что «мы не знаем, что будет через пять лет, а вы нам говорите про 25 лет», предложив основные ремонтные работы предусмотреть в первые годы.
В свою очередь, депутат Константин Степанов высказал мнение, что это власть вместе с депутатами допустила такую ситуацию с теплосетями в городе, получив «то, что заслужили, — социальную напряжённость». По его словам, «эту тему обязательно нужно политизировать».
Депутат выступил «резко против этой инициативы», предложив провести «местный референдум» по данному вопросу.