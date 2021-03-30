«Ситуация в области сотрудничества РАН и НАНБ (Национальная академия наук Белоруссии) катастрофическая», — прозвучало на совместном заседании двух академий — РАН и НАНБ в Москве (30 марта 2021 г.). Если раньше было 12 совместных научных программ, то спустя несколько лет их стало 9, а к 30-му году — будет вообще одна!

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Что делать? На сакраментальный вопрос ученые дают определенный ответ — финансирование в рамках Союзного государства совместных поисковых исследований, развитие сотрудничества в области фундаментальных исследований.

Не дежурные встречи двух академий наук, а создание базы для реального совместного сотрудничества — так видит взаимодействие ученых РАН и НАНБ белорусская сторона.

«Важно выйти на формат Союзного государства для формирования общей программы фундаментальных исследований с единым финансированием этих программ», — заявил на заседании первый заместитель председателя президиума НАНБ Сергей Чижик.

Академик НАНБ Сергей Антонович Чижик

Проектов не должно быть много, но их денежная поддержка должна быть гарантированной и достаточной для реализации масштабных задач в области космоса, нанотехнологий, микроэлектроники, транспорта, фармакологии, вирусологии, атомной энергетики и других передовых направлений науки.

Глава РАН, говоря об источниках финансирования, усомнился в возможности традиционной поддержки в рамках РФФИ, так как эта структура «заканчивает свое существование, поэтому не очень ясно, как будет идти финансирование поисковых и совместных исследований в России».

Впрочем, по словам Александра Сергеева, существуют так называемые ГНТП (Государственные научно-исследовательские программы).

«ГНТП стоит рассмотреть, — считает академик Сергеев, — Они делаются так, что справа должен быть рынок. Заказчик реального сектора говорит — «я вижу рынок, он такой, и чтобы его освоить, мне нужна наука, мне нужно хеджирование рынков». Так появляется ГНТП. Их уже сотни. Они прошли все круги, не будем говорить чего, но пять из них, в том числе по зондированию Земли, внесены в Правительство. Давайте попробуем здесь, может, это бы быстрей пошло».

«Надо выходить на Союзное государство», — заключил глава РАН.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Сотрудничество в рамках ГНТП могло бы идти в наиболее интересных с точки зрения развития экономик стран сферах: например, это могут быть супернакопители электрической энергии, они интересны не только транспорту, но и производственным объектам, или, скажем, исследования в области космоса, нанотехнологий, микроэлектроники.

Сейчас важно создать дорожную карту. И эта работа идет, хотя и не слишком активно. Надо ее интенсифицировать, считают ученые Белоруссии, подчеркивая, что весьма трудно взаимодействовать с российскими министерствами. Поскольку деньги в этих проектах небольшие, то министерствам они попросту мало интересны.

«Имеет место сворачивание деятельности, тогда я не понимаю, что мы обсуждаем? — задал вопрос глава РАН. — Мы говорим о развитии совместной деятельности, но кто-то эту деятельность доводит практически до нуля. Не понимаю…»

«Бюджет настолько мизерен, — был ответ докладчика со стороны НАНБ, — что министерства не хотят заниматься из-за этого согласованием, им это неинтересно. 2 млрд на несколько лет! Именно поэтому нет желания заниматься согласованиями и т.п. в рамках министерств и ведомств. Мы бы были рады получить от государства и РАН дополнительные полномочия. Если бы 3—4 программы мы сумели запустить в 2024 году, то ситуацию можно было бы исправить», — считают в НАНБ.

Где сотрудничество идет наиболее активно, так это в области создания вакцин от COVID-19, рассказал зампредседателя президиума НАНБ Александр Кильчевский. Предполагается создать свою, белорусскую вакцину. Она будет цельновирионной и инактивированной, по подобию одной из трех российских вакцин — КовиВак.

Еще одна область активного взаимодействия — антропологические и геологические исследования в Сибири. Там когда-то взорвался метеорит, в результате чего образовалось много технических алмазов. Делать ювелирные изделия из них нельзя, но они прекрасно работают в промышленности и технике. Это направление вызывает большой интерес у белорусской стороны.

«До встречи в Денисовой пещере», — пригласил коллег к совместной работе вице-президент РАН, академик Валентин Пармон.

Sbras.ru Академик РАН Пармон Валентин Николаевич

Он отметил также, что в Сибирском отделении РАН разрабатываются «системы мониторинга малых АЭС. Масспектрометры, которые разработаны в СО РАН, позволяют считать изотопы, таким образом, отслеживать уровень радиационного загрязнения».

Кроме того, интересными для Белоруссии могут быть российские разработки в области абразивных материалов. Это, в частности, актуально для очистки автомобильных двигателей.

Словом, путей для совместного обоюдовыгодного сотрудничества вполне достаточно, чтобы вывести его из состояния анабиоза.