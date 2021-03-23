«Новое царствование императора Николая Александровича, — вспоминал Спиридович, — принесло с собой общественное оживление, властно выдвинулся новый социальный фактор — рабочий вопрос». Положение рабочих было очень тяжелым. Отношение властей к существовавшей государственной фабричной инспекции было прохладным, а предприниматели предпочитали подкупать их. Указом от 1 (26) марта 1894 года фабричная инспекция была подчинена Департаменту торговли и мануфактур Министерства финансов, инспекторам, кроме прочего, был поручен и надзор за «взаимными отношениями фабрикантов и рабочих».

Цитата из к/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Смерть рабочего

11(23) июня 1894 года был утвержден «Наказ чинам фабричной инспекции», в котором, в частности, говорилось: «Ближайший надзор за внутренним благоустройством и распорядком на фабриках и заводах, как то: наблюдение за правильным исполнением требований законов и изданных в их развитие постановлений за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих, расследование недоразумений и нарушений, возникающих на почве заключенного сторонами договора о найме, содействие к миролюбивому соглашению сторон и возбуждение, в подлежащих случаях, законом определенного преследования — возлагается исключительно на чинов фабричной инспекции». Они же должны были сотрудничать с полицией, в том числе и для недопущения нарушения «внешнего порядка и благоустройства» рабочими. Что касается предпринимателей, то Витте в инструкции инспекторам советовал им пользоваться нравственным авторитетом и предлагал ограничиваться советами, не прибегая к авторитету закона. В результате положение рабочего оставалось фактически без изменений.

В конце XIX века русская деревня задыхалась от безземелья и малоземелья, экономическое ее положение было плачевным, свидетельством чего были недоимки по выкупным платежам. На 1(13) января 1897 года они составили 94 млн руб., на 1(13) января 1898 года — 104 млн руб. В то же время средняя зарплата в Петербурге превосходила таковую же по России. Абсолютное большинство пришедших в Петербург были выходцами из «сельского состояния» (крестьяне, казаки, поселенцы), причем из Петербургской губернии таковых в 1897 году было 57 669, из остальных — 550 464 чел. Обе столицы и особенно Петербург притягивали к себе рабочую силу из деревни. Они лидировали в империи по числу уроженцев других губерний, приходивших в эти города для того, чтобы стать рабочим или получить работу по найму: Петербургская губерния (387 тыс. против 128 тыс.) и Московская губерния (349 тыс. против 310 890).

Приготовление бумажной массы на писчебумажной фабрике акционерного общества Г.И.Паллизен. Санкт-Петербург

Приходившие в город часто становились рабочими, права которых нередко не были защищены ничем, кроме фабричной инспекции, которой в конфликте между трудом и капиталом Витте рекомендовал ограничиваться нравственным авторитетом. По переписи 1897 года в Петербурге было 87 228 фабричных рабочих мужского пола, из них 51 414 трудились в области обработки металлов. В мае 1896 и 1897 гг. в стачках петербургских ткачей приняли участие около 60 тыс. чел. Рост социальной напряженности был очевиден. В 1895 году в Петербурге по «преступлениям против порядка управления» было возбуждено 1569 дел, в 1896 году — 2955 дел, в 1897 году — уже 7818 дел. После майской стачки ткачей в 1896 году, имевшей долгое и массовое продолжение, всем стало понятно, что правительство не может себе позволить больше ограничиваться общими рассуждениями об отношениях между фабрикантами и рабочими. 15 (27) июня 1896 г. министр финансов отправил письмо, адресованное владельцам фабрик и заводов. Оно было секретным, но просочилось в прессу. Кто допустил утечку, было неясно, но это мог быть только ближайший сотрудник Витте. Министр советовал быть уступчивее.

Витте стал инициатором весьма важного нововведения, которое было воспринято либералами и социал-демократами как существенная уступка правительства. 2 (14) июня 1897 года был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности», действие которого распространялось и на предприятия Военного и Морского министерств. Он четко устанавливал понятие «рабочего времени», как дневного, так и ночного. Рабочий день ограничивался 11,5 часа днем и 10 часами ночью, 10 часами днем в субботу и в канун двунадесятых праздников (для нехристиан позволялось вводить другой день вместо воскресенья). В канун Рождества работы должны быть остановлены не позднее полудня. Кроме того, определялось понятие сверхурочной работы, которая могла быть назначена по соглашению с рабочим. Контроль над исполнением закона возлагался на чинов фабричной, горной и правительственной железнодорожной инспекции.

Тем не менее на предприятиях Военного и Морского министерств закон 1897 года фактически не действовал. В среднем здесь работали в две смены по 12 часов. В 1901 году на фабриках и заводах Петербурга погибло 55 человек, зарегистрированных случаев получения «увечий, ран и ушибов от неосторожности на фабриках и заводах» было гораздо больше — 2608. Возможность администрации помочь рабочим по достижении ими состояния, когда они работать не могут, была лишь одна — дать место сторожа. Разумеется, на всех таких мест не хватало, да и не у всех рабочих после определенного возраста или увечий хватало сил и на это. Весьма сложным оставалось и положение крестьянина.

Правительство, зная о неустройстве деревни, не торопилось действовать активно и ограничивалось льготами по выплате выкупных платежей. В 1900 году эти льготы были предоставлены 11 787 сельским обществам и 8836 подворным участкам. Еще около 13 тыс. сельских обществ нуждались в льготах. Недоимки по выкупным платежам стали обычной проблемой Министерства финансов. На 1(13) января 1899 года — 116 млн руб., 1900 года — 119,7 млн руб., 1901 года — 120,5 млн руб., 1902 года — 121,3 млн руб. Министерство ожидало только роста этих показателей. Чрезвычайно сложным было положение крестьянства основных зернопроизводящих губерний — Черноземья. Малоземелье заставляло крестьян соглашаться на кабальные условия аренды земли. Все это вместе с бесправием и низким уровнем сельскохозяйственной культуры стало причиной падения сбора хлебов и картофеля и роста недоимок. Если в 1871—1875 гг. они составили 4 млн руб.(10% оклада), то в начале XX века — уже 55 млн руб.(177% оклада).

Крестьяне засевают поле. 1900-е

Город все больше становился для крестьянства центром, позволявшим получить работу. Процесс урбанизации продолжался вместе с ростом отечественной промышленности. Количество рабочих в Европейской России постоянно росло, чего не скажешь об их зарплате. В 1900 году их число составило 1 481 081 чел., средняя зарплата в год равнялась 193 руб. 41 коп. (в среднем в месяц — 16 руб. 11 коп.). В Петербургской губернии в том же году было 165 404 рабочих, и их средняя зарплата в год была заметно больше — 299 руб .(в среднем в месяц — 24 руб. 91 коп.). Их положение тем не менее было далеко от благополучного. Население Петербурга с пригородами на 15 (27) декабря 1900 года составило 1 439 194 человека, из которых собственно в городе жило 1 248 643 чел. В этом году здесь умерло 36 123 чел., из них детей в возрасте до 1 года — 11 520, от года до пяти лет — 6492. Процент детской смертности в начале XX века в столице империи был чуть ниже, чем в среднем по стране в начале 1890-х.

Данных по врачам в Петербурге за 1901 год нет, но в 1903 году городских думских врачей было 36 (из них 15 женщин) и шесть городских амбулаторий. Они приняли и сделали 254 684 визита к больным за год, то есть на каждого врача приходилось по 7704,55 бесплатного пациента, или 19,38 на каждый день года. В городе по-прежнему не был решен вопрос с очисткой воды. Сточные воды сбрасывались в Неву, откуда и бралась вода. Брюшной тиф, ветряная оспа, корь, скарлатина, дифтерит были самыми распространёнными болезнями. В 1901 году от них умер 1761 чел. Первые места по смертности занимали рабочие районы столицы — Выборгская, Васильевская, Санкт-Петербургская и Александро-Невская части. В 1901 году серьезные волнения охватили уже рабочие окраины столицы.

На этом фоне активизируются организации революционеров. В декабре 1900 года появился первый номер «Искры» — очень важный фактор активизации социал-демократов. В газете сразу же была поставлена задача создания социал-демократии, главной задачей которой будет «соединение рабочего движения с социализмом». Летом 1900 года на съезде в Харькове декларируется создание партии социалистов-революционеров. В начале 1901 года началось формирование коалиции правых марксистов, либералов и народников, которая должна была стать основой общенационального движения против неограниченной монархии. Результатом этого стало начало печатания летом 1902 г. в Штутгарте «Освобождения» — «…органа, исключительно посвященного великому делу борьбы за всестороннее освобождение нашей родины от полицейского гнета, за свободу русской личности и русского общества».

В мае 1901 года волнения начались на Обуховском заводе. Он находился в ведении Морского министерства и производил морскую артиллерию, торпеды, аппаратуру, снаряды большого калибра, бронеплиты и башни для кораблей, 48-линейные полевые гаубицы и горные 3-дюймовые орудия. Заводу придавалось особое значение — он должен был обеспечивать значительную часть армии и флота орудиями, для чего с 1899 года здесь проводилось расширение этого производства. Начальником завода был ген.-м. Г. А. Власьев, его помощником — подполк. К. М. Иванов. Власьев был опытным инженером, он управлял заводом с 1894 года. На заводе работало до 7 тыс. рабочих, средняя зарплата в месяц неквалифицированных рабочих равнялась 10−15 рублям. Большинство рабочих и в первую очередь чернорабочих Петербурга были одиночками, это были пришедшие на заработки в город крестьяне, которые старались сэкономить и отослать деньги в деревню.

Производственный цех ОСЗ

Оплата машинистов была немногим лучше — от 70 до 80 коп. в день. За 26 рабочих дней (при шестидневной рабочей неделе) это означало от 18 руб. 20 коп. до 20 руб. 80 коп. в месяц. Женщины обычно получали неквалифицированную работу, при этом их оплата была меньше, чем у мужчин, на Обуховском заводе, например, она равнялась 50 копейкам в день, то есть 13 руб. в месяц. Этого было совершенно недостаточно для обеспечения прожиточного минимума. Выходом для многих, в том числе работающих, женщин становилась проституция, которая носила явно выраженный социальный характер. В 1903 году в Петербурге было 43 дома терпимости (из них высшего разряда — 9; среднего — 17; низшего — 20), кроме того, полиция открыла два тайных притона. В городе было 3573 зарегистрированные проститутки (из них только 398 в домах терпимости и 3175 одиночек). Абсолютное большинство из них были крестьянками (2590), затем шли мещанки (872). 77 проституток принадлежали к привилегированному сословию. В основном это были молодые девушки: 16−20 лет — 403; 20−25 лет — 1603; 25−30 лет — 1205 и 30−35 лет — 518 чел.

Большая часть рабочих — свыше 91% — не могли себе позволить приобрести квартиру, цены на съем жилья были довольно чувствительными. Рабочие снимали 0,5 койки (в год это обходилось в 31 руб. 81 коп., в месяц 2 руб. 65 коп.). Койка обходилась в 38 руб. 50 коп. в год или 3 руб. 20 коп. в месяц. «Угол», или часть комнаты, стоила 38 руб. 60 коп. в год, или 3 руб. 21 коп. в месяц, комната — 96 руб. 73 коп. в год, или 8 руб. 06 коп. в месяц. Аренда квартиры была совершенно недоступна среднему рабочему — 203 руб. 30 коп. в год, или 16 руб. 94 коп. в месяц. Квартиру могли снять артелью, десяток-полтора земляков, пришедших на заработки. Постоянные рабочие не могли позволить себе жить иначе, как по 3−4 семьи в одной небольшой комнате. «Люди жили как животные. — Вспоминал рабочий Обуховского. — Жилищная обстановка их состояла из самодельной кровати, пары досок на подставках, табурета и одного стола на все семейство, живущее в комнате».

Это была настоящая нужда, реальные картины которой невозможно было скрыть. «Она составляет один из главных источников горя, болезней и мучений столичной бедноты. — Писала современница в 1900 году. — Это так называемые «квартиры», вернее, конуры, тесные, грязные, холодные чердаки, где дети дрожат от стужи, или темные, сырые подвалы с плесенью по стенам, с крошечными оконцами на зловонные дворы, с прогнившим от сырости полом… Такие подвалы отдаются под «углы», т. е. беднота нанимает в них места, в которых можно поставить кровать. Вот, например, комната, где стоит восемь убогих кроватей и помещается восемь взрослых обоего пола и восемь детей разного возраста, итого 16 человек. Плата за такие углы, смотря по числу детей, от 2 р. 50 к. до 5 р. за угол. В общем, квартирная хозяйка получает с жильцов за одну комнату 26 р. 50 к. в месяц».

22 апреля (5 мая) 1901 года на Невском состоялась двухтысячная демонстрация рабочих и студентов, разогнанная полицией. На заводе активизировалась пропаганда социалистов, распространявших свои листовки, — они пользовались заметным успехом у рабочих. 1(13) мая около 70 рабочих станочной мастерской Обуховского завода не вышли на работу, 5 (17) мая 26 из них были уволены вопреки рекомендациям Власьева, который на время покинул Петербург. Увольнения очень быстро вызвали массовое недовольство. Маевка рабочих быстро переросла в стачку и столкновения с заводскими властями и рабочими. Представители рабочих стали требовать от Власьева введения 8-часового рабочего дня, запрета на ночные работы, увеличения оплаты рабочим, восстановления уволенных за прогулы на 1 мая рабочих и установления нерабочего дня 1 мая.

Геннадий Александрович Власьев

Власьев находился в городе и был вызван по телефону на завод. У рабочих он пользовался авторитетом — они считали его добрым и справедливым человеком. Он принял депутацию забастовщиков, обещал рассмотреть часть требований и, поскольку решение зависело не от него, уехал в город, в министерство. Рабочие стали расходиться с криками «Ура!», но вскоре снова прозвучал сигнал к началу забастовки. Во многом в этом был виноват помощник Власьева подполковник Иванов, сторонник жестких мер, который после отъезда своего начальника стал угрожать рабочим увольнениями и наказанием. В результате они окончательно бросили работу и вышли на Шлиссельбургский проспект, здесь сразу образовалась многочисленная толпа — несколько тысяч человек. Заводские власти обратились за помощью к полиции. Был вызван эскадрон жандармов, 52 пеших и 19 конных городовых. Они атаковали, но неудачно. Попав под удары булыжников, которые рабочие извлекали из мостовой, полицейские откатывались назад. Движение конок по проспекту остановилось. Полиция начала применять револьверы (утверждение о том, что первыми стреляли рабочие, не было признано судом доказанным).

Вскоре толпа рабочих двинулась вперед и заставила конную полицию и присланных ей на помощь казаков отступить. Ранения булыжниками получило 17 полицейских. На помощь полиции была вызвана команда матросов, которая дала несколько залпов по рабочим. Появились первые убитые и тяжело раненые. Часть толпы разбежалась, часть отступила во флигеля Карточной фабрики. Вскоре подошла рота вооруженных солдат, которая окружила дома и заблокировала все входы и выходы. Полицейские начали проводить обыски, задерживая людей с грязными руками, что свидетельствовало о том, что они выкапывали булыжники из мостовой и т. п. Фактически арестовывались все мужчины. Всего аресту было подвергнуто 122 человека, включая малолетних в возрасте от 13 до 15 лет и инвалидов. Часть арестованных, как выяснилось, в событиях участия не принимали, участие других не могли доказать. В результате эти люди были освобождены.

Разгон полицией бастующих рабочих Обуховского завода 7 мая 1901 года