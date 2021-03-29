Взрывы, аварии и слёзы счастья: неделя во владимирских соцсетях
«Минута славы» Мурома
Во Владимирской области на минувшей неделе в центре внимания оказался город Муром. 23 марта при сносе здания старого элеватора часть города оказалась без света, отопления и горячей воды: после направленного взрыва здание упало не так, как рассчитывали специалисты, и обломки повредили линии электропередач и теплосети.
В соцсетях о ликвидации аварии отчитывался губернатор Владимир Сипягин:
Отчёты губернатора устроили не всех местных жителей:
«Нам бы специалистов, сантехников с нормальными руками, а не директора департамента. А то наши специалисты медленно работают. Подгонять их никто не хочет».
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Неудача взрывотехников в Муроме получила широкий резонанс и дошла до федеральных СМИ и телевидения. Местные жители, не ожидавшие такой «популярности», в сообществе «Типичный Муром» обсуждали, стоит ли новость такого внимания. Оказалось, некоторые горожане коммунальной аварии не заметили совсем или сочли её незначительной.
«Почему теплотрасса не была защищена от падения обломков? Деревья на провода упали… Это что за апокалипсис устроили, все СМИ страны с утра бубнят!»
«Поговорить же больше не о чем! В мире ничего не происходит, а вот снос элеватора — архиважная тема».
«Ну, как бы полгорода остались без света, тепла и горячей воды. Почему бы и не рассказать о такой проблеме?»
«9 часов не было отопления, на улице 0 градусов, если бы не сказали людям — они бы этого даже не заметили, лишь бы побубнить, уже в прокуратуру ночью собиралось полгорода».
«Почему до первого канала доходят только плохие новости про Муром?»
«Не только Петром с Февроньей прославляться и концертом на набережной!».
«Так-то еще и в Сербии прославились! «Угасили весь город».
«Полгорода, видимо, замёрзли насмерть, раз уже по Первому каналу крутят снос элеватора».
«Детство, прощай…»
«Ну что уж вы ругаетесь, рассчитайте сами таких масштабов действие. Не всегда всё идёт по плану. Всё восстановят, и все будут довольны. Не думаю, что затянется надолго. В целом сработали прекрасно, здание на дорогу не упало. Радуйтесь весне! Какая классная погода! Выходите на улицу!»
«Теперь очередной ТЦ построят?»
«У меня в квартире после взрыва трещина по потолку пошла».
Авария со скорой
В тот же день, 23 марта, в Муроме обсуждали аварию с участием скорой. Видеозапись с авторегистратора одного из очевидцев события опубликовали в соцсетях. На видео машина скорой помощи на полном ходу врезалась в легковой автомобиль, который не уступил ей дорогу на перекрёстке.
«Самое страшное, когда не успевают к ребёнку из-за чудаков с большой буквы М. Да даже если просто не успевают спасти. А потом скорая не успеет к нему или к родственнику».
У комментаторов разгорелась дискуссия, кто виноват в ДТП. Защитники нашлись у обеих сторон.
«Ну, как бы, скорая помощь, как и другая спецтехника, прежде, чем совершить какой-то маневр (проезд на красный, например), обязана убедиться в его безопасности. А не гнать сломя голову, надеясь на реакцию других участников движения».
«Виноват [водитель] на «Рено». При звуковом сигнале он должен был остановиться и пропустить скорую, а он гнал сломя голову».
«Скорая виновата, на «Рено» просто не видит в такой ситуации, значит, и среагировать не смог».
«Надо по сторонам смотреть. А маячок и сирена — это не панацея. Понятно, что у скорой преимущество, но неужели он не мог притормозить и проехать перекресток медленнее? Нет же, ПДД на его стороне, в аварию попал, зато прав! Такие ДТП со скорыми случаются в России практически ежедневно».
«То есть, если скорая торопится на вызов, ей надо с включенными сиреной и маячком перед каждым перекрёстком притормаживать и смотреть, нет ли оленя? Так смысл тогда в спецсигналах?»
Новая глава борьбы с мусором
В Петушинском районе снова подняли тему мусорных полигонов. В этот раз местные власти выступили не против московского мусора, а «соседнего» — из Александровского района. В соцсетях органов местного самоуправления Петушинского района 22 марта было опубликовано письмо с официальной позицией властей, подписанное главой Петушинского района Еленой Володиной и главой администрации Петушинского района Александром Курбатовым.
Согласно новой региональной схеме обращения с отходами, мусор из Александровского района должны везти в Петушинский район на полигон ТКО у деревни Бабанино, так как свалку в Александровском районе закрыли. Также схема предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса «Петушки» в Петушинском районе.
Местные власти не смогли оспорить это решение и теперь протестуют против него:
Отказались разделить радость
Владимир Сипягин 24 марта на личной странице поделился данными экономического развития региона за 2020 год:
Далее последовала публикация о росте валового регионального продукта. При этом комментаторы возразили, что во Владимирской области всё еще много нерешённых проблем:
«К концу марта надо обратить внимание на дорожное покрытие в городе. Растаяло вместе со снегом».
«Как же хорошо стало во Владимирской области!!! Аж слёзы счастья покатились…»
«Получается, учитывая инфляцию и падение рубля, все показатели всё равно демонстрируют спад?»
«Да, напишите. И напишите еще, почему жить лучше не становится. Почему, являясь профицитным регионом по молоку, на молоко такая цена и оно такого качества? И яйца по 100 р. за десяток?»
«С медициной беда. Терапевтов нет, к специалистам запись через «Госуслуги» за 2−3 недели».
«Растет уровень доходов у населения? Какой доход? Люди в нищете живут. Особенно в деревнях и сёлах. Какие места рабочие? Все в Москву ездят на заработки. Потому что там реально платят. А в Петушинском районе пенсионеры себе дрова не могут купить, потому что газ — это очень дорого».
В сообществе «Типичный Владимир» анонимный пользователь считает, что активность Сипягина в соцсетях не делает его ближе к жителям региона, которые хотят ему пожаловаться: