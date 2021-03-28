Надо отдать должное украинскому президенту Зеленскому. С упрямством, достойным куда лучшего применения, он (как, впрочем, и его предшественник) уничтожает в «одной, отдельно взятой стране» все те идеализированные представления, на которых, как считается, держится «свободный», «цивилизованный» мир. Тот мир, куда так отчаянно, не считаясь с потерями, ломится постмайданная Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

И речь идет не только о четырех идеалах ФДР — свободе слова, свободе вероисповедания, свободе жить без нужды и свободе жить без страха. Украинские действия ставят под сомнение и четыре базовые свободы европейской интеграции: свободу движения товаров; свободу движения лиц; свободу движения услуг; свободу движения капитала. Вместо этого украинская власть культивирует «обрыв» любого движения, причем речь идет не только о России, но и, судя по результатам, о Китае (инцидент с Мотор Сичью). И о Евросоюзе, где, по словам Зеленского, «мы не в приоритете». И даже о США, судя по уже становящимся неприличными страданиями Киева в связи с отсутствием телефонного звонка от свежего американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Но не следует «списывать» Киев. Не исключено, что он формирует новую реальность, по образцу которой могут быть изменены правила в значительном количестве слаборазвитых стран постКОВИДного мира. Ведь свобод, как и сладких пряников, никогда не хватает «на всех». Хотя теоретически, по Закону, «все равны». Следовательно, в таком случае надо разобраться с Законом.

На Украине уже давно прижилась практика подменять закон политической целесообразностью. А с конца прошлого года реальностью стало открытое игнорирование требований закона, в том числе и Основного Закона страны.

Можно с самым искренним отвращением относиться к тем персонажам из органа, которые 27 октября прошлого года приняли решение № 13-р/2020, блокировавшее возможность контролировать образ жизни чиновников, их недвижимость, ценности и денежные активы, изменения в имущественном состоянии и прочую богатую грязь. Но нельзя забывать, что это — Конституционный Суд, тот орган, который может наиболее эффективно противостоять авторитаристским потугам персоны, оседлавшей высшее кресло в государстве. Баланс сил называется…

Зеленский, его консультанты и его команда начали нарушать этот баланс осторожно и даже как-то робко. Попытка президента вообще разогнать Конституционный Суд не нашла поддержки даже среди его парламентской фракции, и его «Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» №4288 от 29.10.2020 27 января следующего года был деликатно и как-то скромно отозван.

Хотя это не значит, что Зеленский «испугался». Скорее перед ним встала более актуальная задача. В начале года рейтинг президента критически падал, и с этим надо было что-то делать. Зеленский и сделал: Совет Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины был волюнтаристски наделен функциями судебного органа и правом налагать санкции. И с конца января началось санкционное СНБО-шоу. В основном санкции налагаются на иностранцев, преимущественно на китайских физических и юридических лиц, как «заказанное возмездие» тем, кто пытался получить контроль над украинской «Мотор Сичью». Заказанное в первую очередь Соединенными Штатами: в каждом санкционном случае СНБО поручает министерству иностранных дел Украины «проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Но 2 января этот орган, который еще не так давно называли «пятым колесом» украинской власти, ввел санкции (= закрыл) на три ведущих оппозиционных телеканала. А заодно и на их владельца — гражданина Украины Тараса Козака. 19 февраля санкционированию подверглись еще трое граждан Украины, в том числе один из лидеров оппозиции, «кум Путина» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. С точки зрения внутренней политики и перспектив второго президентского срока именно эти санкции являются ключевыми для ЗЕкоманды и самого президента. Левое крыло «антизеленской оппозиции» таким образом лишилось трансляционных возможностей, а значит, и электоральных перспектив.

Geograph.org.uk Телевизор

С точки зрения действующего законодательства подобные действия не имеют никакого отношения к праву. Ведь, в соответствии с Законом «О санкциях», они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица — нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность». А преступником (террористом) человека может назвать только суд.

Но латентное одобрение со стороны внешних контролеров и вялая реакция оппозиционных медийщиков позволили Зеленскому не только добиться своих целей, но и вернуться к первоначальной задаче — обнулению значения Конституционного Суда.

Президент не смог разогнать КС как таковой. Но 27 марта своим Указом №124/2021 он отменил Указы президента Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Теперь Зеленский имеет возможность «протолкнуть» в состав КС пять своих кандидатур, поскольку там сейчас есть три вакантных места (два по квоте Верховной Рады и одно — от Съезда судей Украины). Что в конечном итоге обеспечит президенту контроль над Конституционным Судом.

Dezidor Здание Конституционного суда Украины

Опять-таки с точки зрения действующего законодательства и Конституции Указ Зеленского никакого отношения к праву не имеет. Конституция Украины и Закон «О Конституционном Суде» дают исчерпывающий перечень оснований для освобождения судьи от должности — их всего девять (Конституция, статья 126) плюс прекращение полномочий в случае смерти. А простого президентского желания в этом списке нет. Как нет и права освобождать судью в списке президентских полномочий — только назначение трети состава КС (статья 106, п.22).

В целом действия Зеленского и его команды напоминают системный лабораторный эксперимент по превращению какого-никакого, но конституционного государства в квазиправовое поле торжествующей политической целесообразности, где никакой роли уже не играет ни юридическая теория, ни судебная практика, ни даже история и логика державостроительного процесса. Судите сами: в своем Указе украинский президент, ничтоже сумняшеся, заявил об «узурпации власти в 2010—2014 годах Виктором Януковичем». Правда, «узурпация»? Но ведь никаких претензий к украинским президентским выборам в 2010 году у мирового сообщества не возникало, и в течение двух дней Виктора Федоровича поздравили большинство мировых лидеров — от Дмитрия Медведева до Барака Обамы.

Kremlin.ru Виктор Янукович

Но в «новой реальности» Зеленского на такие мелочи внимания не обращают. Там тестируют новые форматы будущего, в котором «восемь свобод» (что от ФДР, что от ЕС) даже не просматриваются. И ведь у него может и получиться! Во всяком случае, особого гражданского сопротивления этому лабораторно-правовому насилию нет.

Хотя есть ощущение грядущих крупных неприятностей. Ведь подобного рода социально-исторический опыт можно проводить только в атмосфере военных опасений. Если не истерии. Поэтому перспектива окончания силового конфликта на востоке Украины — это иллюзия. Но это уже другой сюжет…