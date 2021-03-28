РАН: Россия — за климатическую справедливость
«Перевод градусов в рубли», «нет нетто-поглощению», «зачем сжигать овин, чтобы поджарить свинью», «чтобы руки не пахли рыбой, их не надо мыть керосином» — лишь часть образных сравнений, которые прозвучали в выступлениях участников встречи ученых РАН с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
«Мы стартуем мягко», — подчеркнул на встрече в Москве по проблемам низкоуглеродной стратегии глава Минэкономразвития.
Речь шла об обсуждении позиции России, которая в 2019 году подписала Парижское соглашение по климату. По этому документу все страны должны сократить выбросы углерода, чтобы удержать рост средней температуры в пределах 1,5−2°Ϲ.
Однако декарбонизация несет риски экономике стран. В этой связи Россия, выполняя соглашения, должна учитывать интересы развития своей экономики и на этой основе строить низкоуглеродную стратегию. Минэкономразвития РФ подготовило Стратегию долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года в развитие Парижского соглашения, сообщил на встрече глава Минэкономразвития. В этой стратегии во главу угла ставятся интересы экономического развития при учете требований международного соглашения о сокращении выбросов и уменьшении парникового эффекта.
По занимаемой площади Россия — крупнейшее государство в мире, а леса занимают почти половину ее территории, поглощая углекислый газ всей Земли. Это обстоятельство, увы, не учитывается в требованиях мировых климатологов. Более того, наша страна оказывается не первой в мире по поглощающей способности СО2, в чуть ли не во второй десятке!
С таким положением необходимо бороться, считают в РАН. Однако надо точно определиться с критериями оценок, а также наладить систему мониторинга ресурсов, выбросов и т.п. Другими словами, ученым предстоит дать научное обоснование перехода на низкоуглеродные технологии без нанесения ущерба экономике страны.
Конкретно речь идет о создании так называемых карбоновых полигонов, где можно было бы отслеживать выбросы, а также вред и пользу от тех или иных видов технологий, энергетики и промышленности.
Существует такое понятие, как «климатическая справедливость», отметил в сообщении ученый-физик из Томска Сергей Твердохлебов. Он обратил внимание участников заседания на отсутствие такой справедливости по отношению к России.
«Надо предъявить мировому сообществу иную цифру поглощения, — слова докладчика. — Это оценивается в полтора-два миллиарда рублей. Но есть более важная задача — создание Системы мониторинга поглощения. Мы будем в ближайшие годы соревноваться по этим показателям и вести дискуссии. Наш актив — неплохая энергоемкость наших энергоактивов. Наша задача — доказать эффективность. Безуглеродный статус энергетики доказать и организовать возможно».
Прямые выбросы наших предприятий сравнимы и даже лучше, чем у конкурентов, сообщил Сергей Твердохлебов. Это важно показать в низкоуглеродной стратегии. Скажем, болота, которые являются важным элементом поглощения углерода и которых много в России, не учитываются в Парижском соглашении.
«В чем сложность с болотами? Это не антропогенный фактор. Как вы можете это использовать? Это природный фактор. Но Россия может это использовать, почему нет», — уверен докладчик. По его словам, мы являемся легкими планеты. А значит, наш углеродный след меньше, чем у стран, не имеющих такого количества лесов и болот. «Именно поэтому мы аккуратно относимся к постановке амбициозных целей в низкоуглеродной экономике и промышленности». Заявить легко, но это будет закреплено международными документами. И, в конечном итоге, будет вредить экономике России.
Что касается ядерной энергетики, на которую делает сегодня ставку не только Россия, но, прежде всего, Китай, то Европа не относит этот тип энергоносителя к зеленым. Всему причина — радиофобия. Однако, как заявил советник президента НИЦ «Курчатовский институт» Виктор Цибульский, термоядерный синтез — та самая эффективная и абсолютно зеленая в смысле безопасности и нулевых выбросов технология, которая может дать не только выполнение задачи соглашений, но и двинуть промышленность и экономику вперед.
«Можно жарить яичницу в ядерных реакторах» — так образно оценил ученый безопасность атомной энергетики и добавил, что при аварии на Фукусиме от радиации никто не погиб, а жертвами стали те, кого смыло волной цунами, «как корова языком слизнула» — еще один образ ученого.
«Разобрать фобии на атомы и перейти от режима «все или ничего» в режим более или менее опасных реакторов», — призывает и глава Минэкономразвития, считая, что в Глазго на международный форум по климату Россия должна поехать именно с этим тезисом.
Беда в том, что Парижское соглашение не учитывает не только леса России, но и почвы. А почвы, особенно болота, поглощают огромное количество углерода. Вообще по поглощающей способности мы впереди планеты всей — 2,5 миллиарда тонн углерода в год! Из них значительная часть поглощается почвой. Но это не принимается в расчет.
Президент РАН Александр Сергеев призвал коллег по цеху дать точные цифры по поглощению лесами и почвами, учесть, так сказать «вершки и корешки». Чтобы в Глазго доказательно отстаивать позицию страны по цифрам.
Прозвучали слова и о лукавстве Запада. Оказывается, никакой нулевой стратегии в большинстве стран не существует. А нетто-углеродная политика — это лишь бумажный фетиш, который навязывается другим странам. Сами же Британия, Германия и Швейцария в своих национальных стратегиях низкоуглеродного развития говорят лишь о сокращении к 2050 году выбросов СО2. Причем не более, чем на 50%, а то и меньше. Так что лукавит Запад. И не намерен реально выполнять то, к чему под угрозой санкций и штрафов призывает Россию, Китай, Индию и другие страны.
Получается, нетто по углероду — это не нетто, а что-то НЕ ТО! Декларация, но с далеко идущими последствиями для экономик стран, особенно развивающихся, если они решат взять на себя нетто — читай, не те — обязательства по выбросам. А на самом деле нужно все подсчитать. Не только выбросы, но и леса, болота, другие факторы, которые обычно не учитывают при оценке углеродного следа стран. Именно такой подход и будет научным и справедливым по отношению к миру, природе, странам и людям.