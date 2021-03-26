Итак, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в очередной раз произнес в парламенте дежурную фразу о том, что имеет «готовность к ведению переговоров по суверенитету северных территорий» (российских южных Курил), пообещав решить эту проблему, несмотря на сложность вопроса. По словам премьера, разрешение территориального спора между Россией и Японией и заключение мирного договора будет основываться на советско-японской декларации 1956 года. Отметим, что ссылка на совместную декларацию 1956 года есть не что иное, как попытка «завести рака за камень». Ибо «базовая позиция» Японии, о которой говорит Суга, вовсе не в согласии ограничиться вписанным в декларацию «хрущевским компромиссом» о передаче Японии после подписания мирного договора островов Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски. А в получении от России всех южных островов Курильской гряды — наиболее крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды Кунашира и Итурупа, а также Шикотана и Хабомаи с проливами и 200-мильными экономическими зонами. Как уже доводилось разъяснять, парламентская оппозиция, да и влиятельные силы в правящей Либерально-демократической партии Японии не позволят любому японскому премьеру подписать мирный договор с Россией лишь при частичном удовлетворении реваншистских требований на Курильские острова. Не позволили бы и Синдзо Абэ, а уж Суге тем более.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В связи с этим привлекло внимание вчерашнее высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поданное ТАСС под заголовком «Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге с Японией по Курилам». Представитель Кремля заявил: «Мы надеемся, что, как только позволят обстоятельства, это общение (с Японией) на высшем уровне возобновится, и все самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе этого общения». Не секрет, что для Токио «самым актуальным вопросом двусторонних отношений» является получение от Москвы «Кемской волости», то бишь законно принадлежащих России южных Курильских островов. Но ведь президент РФ Владимир Путин разъяснил японцам, что нарушать Конституцию РФ не может и, надо понимать, не желает. Вот и надо прямо заявить японскому правительству, что готовы вести любые переговоры, кроме «территориальных». А не сеять опять вредные для двусторонних отношений иллюзии.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Влидимир Путин

Видимо, дабы не допустить двусмысленного толкования его слов о готовности президента продолжать «диалог с Японией по Курилам», пресс-секретарь упомянул о заинтересованности России в продолжении диалога по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Дескать, острова наши, но мы хотели бы участия японцев в их развитии. Пожелание, прямо скажем, странное, ибо японские власти видят цели совместного хозяйствования совсем в другом. Напомним в очередной раз замыслы Токио по использованию упорно навязываемой Москвой совместной деятельности на Курилах.

После так называемых «сингапурских договоренностей» лидеров двух стран в ноябре 2018 года японская правонационалистическая газета «Санкэй симбун» писала: «Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать здесь особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение».

«Санкэй симбун» тогда открыто раскрывала японский план овладения «в рассрочку» всеми южными Курилами. Читаем: «Мы договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года», — подчеркнул премьер Абэ после переговоров. В этой декларации указано, что после подписания мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан. Между тем, по словам одного из чиновников, в ходе встречи премьер Абэ в очередной раз пояснил курс правительства Японии, который заключается в том, чтобы сначала решить проблему принадлежности четырех островов, а затем заключить мир, и российский лидер «выразил понимание (?!) в связи с этим».

При этом японцы без стеснения упрямо гнули свою линию, уповая на будущую «японизацию» Курил: «Японцы будут ездить на Итуруп и Кунашир, и не исключается возможность того, что в будущем за счет японизации этих островов они станут японскими, о чём будет подписано соглашение с Россией». При этом не скрывалось и не скрывается сейчас, что в Токио рассматривают важным инструментом такой «японизации» именно совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

(сс) Vera.vvo Остров Итуруп

Искренне не могу понять сравнимое лишь с каким-то наваждением неуемное стремление российских властей во что бы то ни стало затащить японцев на Курилы, которые они «законодательно» объявили своими. И это при том, что в Японии не скрывают целей «совместной хозяйственной деятельности», нет, не на Курилах, а на якобы «незаконно оккупированных русскими северных территориях».

Вот как видят «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах японские проправительственные политологи и пропагандисты: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

Не поверю, что в Кремле не слышали об этих заявляемых во всеуслышание планах японского правительства…