Еврокомиссия представила План действий по развитию органического сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии 25 марта 2021 года.

Пабло Пикассо. Фермерша (Бюст) 1908

Главная цель Плана — увеличить производство и потребление органических продуктов питания, для чего предполагается выделить 25% сельскохозяйственных земель к 2030 году, а также значительно увеличить объемы органической аквакультуры.

Органическое сельское хозяйство имеет ряд важных преимуществ:

органические поля имеют примерно на 30% больше биоразнообразия;

органически выращиваемые животные принимают меньше антибиотиков;

органические фермеры имеют более высокие доходы, и их хозяйства более устойчивы;

потребители точно знают, что они получают, когда видят органический логотип ЕС.

План действий соответствует Европейской экологической стратегии «Ферма на благо» и задаче сохранения биоразнообразия.

План действий разработан для того, чтобы предоставить быстроразвивающемуся органическому сектору правильные инструменты для достижения цели увеличения доли земель органического сельского хозяйства до 25%. План содержит 23 действия, объединенных в три направления: 1) увеличение потребления; 2) увеличение производства; 3) дальнейшее повышение устойчивости органического сектора благодаря его сбалансированному росту.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

Еврокомиссия призывает государства — члены ЕС разработать национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства для увеличения своей национальной доли в масштабе ЕС. Между государствами — членами ЕС существуют значительные различия по показателю доли сельскохозяйственных земель, на которых ведется органическое сельское хозяйство, — от 0,5% до 25%. Национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства призваны дополнить национальные планы Общей сельскохозяйственной политики ЕС.

Рост потребления органических продуктов будет иметь решающее значение для поощрения фермеров к переходу на органическое сельское хозяйство и, таким образом, к повышению их прибыльности и устойчивости. С этой целью в Плане действий предлагается ряд конкретных действий, направленных на повышение спроса, поддержание доверия потребителей и обеспечение доступности органических продуктов питания для граждан. Это будет достигаться с помощью информирования жителей ЕС об органическом сельском хозяйстве, стимулирования более широкого использования органических продуктов в общепите посредством государственных закупок и увеличения доли органических продуктов в школах ЕС. Частный сектор также может сыграть значительную роль в этих направлениях, например, награждая сотрудников «биокарточками», которые они могут использовать для покупки экологически чистых продуктов питания.

В настоящее время в среднем около 8,5% сельскохозяйственных площадей ЕС обрабатываются органическим способом, и тенденции показывают, что к 2030 году этот показатель достигнет значений в 15−18%.

Альберт Анкер. Фермеры и газеты. 1867

Ключевые инструменты Плана действий включают организацию информационных мероприятий и создание сетей для обмена передовым опытом, сертификацию фермеров, исследования и инновации, использование технологии блокчейн и других технологий для улучшения отслеживания качества продуктов от поля до стола потребителя, повышения прозрачности рынка, поддержку местных и малых предприятий.

Для повышения осведомленности об органическом производстве Еврокомиссия будет организовывать ежегодный «День органического сельского хозяйства, а также поощрять развитие сетей органического туризма через «биологические районы», в которых фермеры, граждане, туристические операторы, ассоциации и государственные органы станут работать вместе над устойчивым управлением местными ресурсами на основе принципов органического сельского хозяйства.

В Плане действий также отмечается, что производство органической аквакультуры остается относительно новым сектором, но имеет значительный потенциал роста. Новые руководящие принципы ЕС по устойчивому развитию аквакультуры будут побуждать страны Евросоюза и заинтересованные стороны поддерживать рост органического производства в этом секторе.

План также предполагает улучшение показателей органического сельского хозяйства с точки зрения устойчивости. Для достижения этой цели предполагается сосредоточиться на таких проблемах, как

улучшение условий содержания животных;

обеспечение доступности органических семян;

сокращение углеродного следа сельского хозяйства и

сведение к минимуму использования пластика, воды и электроэнергии.

Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883

Еврокомиссия также намеревается увеличить долю НИОКР и выделить не менее 30% бюджета на исследования и инновации в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, связанные с органическим сельским хозяйством.

Исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс так прокомментировал появление Плана:

«Сельское хозяйство является одним из основных факторов утраты биоразнообразия, а утрата биоразнообразия представляет собой серьезную угрозу для сельского хозяйства в целом. Нам срочно нужно восстановить баланс в отношениях с природой. Это касается всей пищевой цепочки. С помощью этого Плана действий мы стремимся повысить спрос на органическое сельское хозяйство, помочь потребителям сделать осознанный выбор и поддержать европейских фермеров в их переходном процессе. Чем больше земли мы выделяем под органическое сельское хозяйство, тем лучше защищаем биоразнообразие на этой земле и в прилегающих районах».

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховски заявил следующее:

«Органический сектор признан как сектор, пользующийся устойчивыми методами при использовании ресурсов, что отводит ему центральную роль в достижении целей Зеленого курса. Для достижения 25% целевого показателя органического сельского хозяйства нам необходимо сделать так, чтобы спрос на органические продукты стимулировал рост сектора, принимая во внимание значительные различия между государствами — членами ЕС. План действий предоставляет инструменты и идеи, способствующие сбалансированному росту сектора. Развитие будет поддерживаться Общей сельскохозяйственной политикой, исследованиями и инновациями, а также тесным сотрудничеством с ключевыми участниками как на уровне ЕС, так и на национальном и местном уровнях».

Поль Сезанн. Фермер. 1891

Комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс сказал:

«Органическое сельское хозяйство приносит много пользы окружающей среде, способствуя оздоровлению почв, уменьшая загрязнение воздуха и воды и улучшая биоразнообразие. В то же время, когда в последнее десятилетие спрос растет быстрее, чем производство, органический сектор приносит своим игрокам экономические выгоды. Новый План действий по органическому сельскому хозяйству станет решающим инструментом для определения пути к достижению целей по органическому производству (25% земель) и значительному увеличению объемов органической аквакультуры, закрепленных в стратегиях ЕС — «Биоразнообразие» и «От фермы к вилке». Кроме того, новое Стратегическое руководство по устойчивому развитию аквакультуры ЕС, которое вскоре будет принято Еврокомиссией, будет способствовать дальнейшему её развитию».