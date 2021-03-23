Заявление официального представителя оборонного ведомства Луганской Народной Республики Якова Осадчего о том, что у линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков запрещённой в России радикальной националистической организации, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 23 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

«Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ. — ИА REGNUM) — это фашистские формирования. Пока не уничтожат этих нацистов, мира не будет», — пишет Геннадий Г.

Многие пользователи не удивились возвращению в зону конфликта нацистских боевиков. Граждане уверены, что ситуация накаляется и вскоре может случиться обострение, которое перетечёт в полноценные боевые столкновения сторон.

«Ну, этим-то, понятно, нужна война и убийства, всё к этому идет. Такие боевики есть только в отсталых банановых местах, коим Украина и является», — поделился своим мнением Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы указали на то, что последний раз крупные боевые действия закончились милосердием со стороны самопровозглашённых республик. Теперь же, уверены граждане, вероятная война станет однозначно последней.

«В первый раз пощадили, сегодня такого снисхождения уже может не быть!» — считает Александр Т.

Ряд граждан выразили уверенность, что приход радикалов к границе республик означает отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Люди считают, что пора дать украинским политикам понять, что они совершают фатальную ошибку.

«Карателям ВСУ фашистского режима Украины хочется попасть в очередной Иловайск или Дебальцево? Попадут. Только их оттуда уже выпускать не будут. И никаких новых минских соглашений», — предположил Илья Б.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Часть людей отметила, что обострение ситуации происходит по всему миру и особенно в местах интересов Российской Федерации. В этом, уверены граждане, замешан Вашингтон.

«В Сирии всё стихает, поэтому надо на Украине спровоцировать, пока марионетки и предатели у власти. Коллективный убийца-Запад предсказуем», — пишет Спартак Д.

Отдельные комментаторы указали на то, что Киев, скорее всего, ждёт сигнала из Вашингтона, чтобы начать крупномасштабные боевые действия в Донбассе. Граждане уверены, что Украина делает акцент на молниеносном ударе и свято верит, что ей это удастся, но бойцы ЛНР и ДНР не сидят сложа руки и активно готовятся к встрече с врагом.

«Я думаю, в ближайшее время со стороны Украины будет большая провокация. Вполне возможен блицкриг! Ждут, наверно, сигнала из Вашингтона!» — написал Коля Н.

Напомним, 22 марта официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил журналистам, что у линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной националистической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.