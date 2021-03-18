Решение депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» отозвать законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 18 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Ага, грызите, называется, на здоровье теперь всех прохожих! Главное — права собак учитывать! Идиотизм!» — поделилась своим мнением Валентина С.

Некоторые комментаторы выразили своё негодование по данному поводу. Другие, наоборот, оказались рады. Они считают, что законы нужны, но они должны накладывать ответственность на тех, кто решает завести питомцев.

«Разумное решение. Закон нужен и строгий, чипирование всех животных, выкинул животное, наказывать большим рублем. Только так и будет порядок», — считает Лана К.

Часть граждан предложила обратить свой взор на иностранный опыт, где для бродячих животных организованные специальные приюты.

«Почему нельзя сделать государственные приюты в городах, как во всех развитых странах?» — задаётся вопросом Людмила К.

Приют для животных

Нашлись и те, кто указал на российскую специфику, из-за которой данная проблема так просто не может быть решена.

«Законы не работают. Собаки бегают по городу днём стаями и продолжают кусать людей. В любом небольшом городе собакам воля, и не надо сравнивать с Европой. Дач и посёлков много, и за всем не уследишь», — пишет Юра Б.

Напомним, 16 марта пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила журналистам, что депутаты решили отозвать законопроект своих коллег по фракции, в котором предлагалось наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных.