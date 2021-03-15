Сообщение прокуратуры Магаданской области о том, что ведомство начало проверку по факту действий водителя, который в Магадане высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 14 марта в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Кондуктор и пассажир

«Первая мысль после принятия закона: «Теперь платить никто не будет», — поделилась своим мнением Тамара О.

Многие пользователи пришли к выводу, что принятый недавно закон, который подразумевает наказание за высаживание детей-безбилетников из транспорта на мороз, стал поводом для того, чтобы несовершеннолетние больше не платили за проезд.

«У нашего государства достаточно денег, чтобы сделать бесплатный проезд для детей до 16 лет и компенсировать эти затраты перевозчикам», — написал Александр С.

Некоторые комментаторы удивились тому, что родители школьника в Магадане не озаботились тем, чтобы у ребёнка были средства на транспортной карте.

«Объясните мне, пожалуйста, почему у школьника не оказалось денег на карте? Почему родители так безответственно относятся, что не могут вовремя пополнить эту карту? Я не приветствию действия тех, кто высаживает на мороз детей, если им нечем платить за проезд, но где ответственность родителей за то, чтобы ребёнок мог без проблем ездить на транспорте?» — задаётся вопросом Валентина Ц.

Нашлись и те, кто напомнил о том, что в СССР проезд на транспорте тоже был платный. Люди отметили, что нет ничего страшного в этом, главное, чтобы в обществе было понимание того, что о детях следует заботиться и не высаживать их на мороз.

«Слушайте, конечно, надо проявлять заботу о детях. Вспоминая своё детство, помню кассовые аппараты, в которые надо было опустить 8 копеек и оторвать билетик. Кондукторов, которые ловили «зайцев». Милицию, которая приезжала и составляла протокол на «зайца». Как вспоминают многие нынче, СССР был социальным государством. Но! В общественном транспорте все ездили за деньги!» — пишет Павел С.

Напомним, 14 марта прокуратура Магаданской области на своём сайте сообщила, что ведомство начало проверку по факту действий водителя, который в Магадане высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте.