Вышла в свет монография историка и журналиста Николая Манвелова и архангельского историка Игоря Гостева «Архангельск в судьбах офицеров и адмиралов Российского Императорского флота 1850−1917. Биографический справочник».

Участник Наваринского сражения 1827 года линкор «Азов», построенный в Архангельске и получивший за этот бой первый в Российском флоте кормовой Георгиевский флаг. Картина XIX века

Монография Н.Манвелова и И.Гостева «Архангельск в судьбах офицеров и адмиралов Российского Императорского флота 1850-1917. Биографический справочник»

Событие имеет значение большее, чем кажется на первый взгляд. Архангельск с 1991 года постепенно утратил многие символы колыбели русского флота, которой он считался во времена Российской империи и СССР. Хотя указ о первом в России адмиралтействе в Архангельске был подписан Петром Первым в 1693 году и здесь были построены первые морские боевые корабли, звание колыбели откочевало в Воронеж, где в 1695 году строились корабли для взятия Азова.

Попытки архангельских губернаторов поставить у Красной пристани в Архангельске боевой корабль или его копию неизменно заканчивались ничем. Губернатор Илья Михальчук запрашивал на предприятиях Северодвинска смету на ремонт и постановку к причалу в качестве музея подводной лодки производства Севмаша, но смета оказалась огромной. Губернатор Игорь Орлов, сам кораблестроитель, несколько раз пытался решить вопрос то с копией шхуны «Запад», то с поморско-норвежской шхуной яхтсмена Евгения Шкарубы. Успехом это тоже не закончилось.

При губернаторе А. Цыбульском в СМИ прошла информация, что место у причала в Архангельске может занять подводная лодка, но каких-то действий затем не последовало. А шхуна финской постройки «Запад», ранее выполнявшая роль символа колыбели флота, в 2010-х сгнила и была разобрана.

План Архангельского адмиралтейства. 1831 год

Еще более печально обстоит дело с археологическим исследованием территории бывших архангельских верфей. На месте первого в России Адмиралтейства в Соломбале ни разу не проводились раскопки, а об Адмиралтейском заводе в Ширше под Новодвинском, где заготавливался набор кораблей, вообще мало кто знает. Территорию второго Адмиралтейства на Ленинградском проспекте в Архангельске, обследованную специалистами-георадарщиками ВНИИСМИ по просьбе Архангельской митрополии, фонда сохранения исторического наследия «Император» в 2019 году, ожидалось, обследуют подводные археологи МГУ, приглашенные областным краеведческим музеем, но этого пока не произошло.

Соломбальское приходское кладбище у церкви Святого Мартина, где похоронены сотни офицеров и служащих Соломбальского адмиралтейства, давно закрыто и находится в запущенном состоянии. В достойном виде содержатся только могилы полярного исследователя П. Пахтусова и кораблестроителя А. Курочкина — они признаны памятниками истории и культуры. Но и в том, что требует относительно небольших средств — в научной работе, Архангельску до последнего времени не было чем похвастать. О колыбели флота издана пара нетолстых книг в мягком переплете.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила полярного исследователя П.Пахтусова на Собомбальском кладбище в Архангельске

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила кораблестроителя А.Курочкина на Соломбальском кладбище в Архангельске

И вот появилась полноценная, «толстая» монография — справочник. Из названия ясно, что она должна стать частью более хронологически широкого справочника, с персоналиями, начиная с XVII века и заканчивая современным периодом.

В плачевном состоянии есть и свои плюсы. При условии нескупого финансирования можно достичь быстрых и больших результатов, которые заметит Россия. Монография по военно-морским офицерам издавалась с помощью ГАУ Архангельской области центр «Патриот». Он же, совместно с минкультом области, краеведческим музеем и общественными организациями, может стать координатором возвращения Архангельску славы колыбели русского флота. Заказать написание монографий, съемку фильмов, проведение археологических исследований.

Сейчас военно-патриотическую работу в Архангельской области курирует заместитель губернатора Сергей Пивков, до губернаторских выборов 2020 года — руководитель фракции ЛДПР в областном собрании депутатов. Политические эксперты считают, что назначение на высокий пост стало результатом договоренностей, позволивших на губернаторских выборах убедительно победить выдвиженцу «Единой России» А. Цыбульскому. Сергей Пивков может освободиться от оценок о своем «политическом» назначении, добившись заметных изменений к лучшему в возврате Архангельску военно-морской славы.