Очаровательная чудачка Дебби Танг покорила читателей со всего мира своим умением превращать обыденные, скучные и иногда жутко неудобные ситуации из повседневности в смешные и жизнерадостные истории. За прошедшие годы художница из Великобритании выпустила две весьма успешные книги, в которых поделилась с единомышленниками частичкой своего внутреннего мира. В «Быть интровертом» мы узнали о том, как непросто бывает тихому и замкнутому человеку в большом, шумном и очень навязчивом мире экстравертов. А в «Быть книголюбом» с головой погрузились в домашнюю библиотеку Дебби и прочувствовали на себе все её «книжные заморочки»: от невинных и милых до удивляющих и порой разрушительных.

Иван Шилов ИА REGNUM «Быть вместе»

К счастью для всех поклонников творчества Дебби Танг, девушка не планирует останавливаться на достигнутом и пробует всё новые темы для своих историй. Последней книгой художницы (выпущенной в России усилиями издательства «МИФ») стала «Быть вместе» — как всегда очаровательный, трогательный и очень забавный сборник бытовых ситуаций, который позволит по-новому взглянуть на отношения между людьми и найти для себя ответ на вопрос «как выглядит любовь?».

В оригинале книга называется «Happily Ever After & Everything In Between». На русский язык это можно перевести как: «История о том, как они жили долго, счастливо — и о том, что было между». Пожалуй, именно эта фраза лучше всего характеризует новую работу Дебби Танг. С первых же страниц художница заверяет своих читателей в том, что счастливые отношения — это не красивая свадьба, дорогие подарки и широкие жесты. Настоящая любовь кроется в мелочах: постоянной поддержке (даже если один из партнёров совершает очевидные глупости), умении иронизировать над совместными неудачами и желании не сдаваться, даже когда становится совсем трудно. Ну и, конечно же, это история о том, насколько важно найти «своего» человека в этом большом мире.

Дебби в этом вполне преуспела. Книга начинается со слов: «Шесть лет назад я вышла замуж за своего лучшего друга», что замечательно иллюстрирует особую связь между двумя главными героями. Они не просто муж и жена, не просто любовники, не просто пара — они нечто большее. Любой из случаев, описанных в комиксе, прогоняется через призму их дружбы и духовного родства, позволяя иначе взглянуть на привычные ситуации и поставить под сомнение красивые, но бездушные клише «идеальных отношений», которые навязывают нам современный кинематограф и поп-культура. Да и в целом «Быть вместе» вполне можно порекомендовать в качестве своеобразного пособия по построению близких взаимоотношений для совсем юных читателей, которым ещё только предстоит ступить на этот непростой путь и, вероятно, совершить не одну ошибку.

Приятно, что из-за такой объёмной, сложной и не всегда однозначной темы Дебби не растеряла своего фирменного чувства юмора и взгляда на мир. Некоторые ситуации заставляют расплываться в глупой улыбке (например, неловкие попытки Джейсона увильнуть от домашней работы), а некоторые бьют наповал и вызывают почти что гомерический хохот (например, необходимость предупреждать свою вторую половину о том, «насколько вонюче ты сегодня пукаешь»). Герои этих историй не пытаются быть теми, кем не являются, и в каждом из них читатель обязательно узнает себя или кого-то из близких друзей. И, что немаловажно, они не стараются излишне романтизировать свой брак. Всё же во взрослых и счастливых отношениях куда чаще находится место смеху, иронии и бытовым неловкостям, чем только страстным поцелуям и возвышенным признаниям в любви.

Пожалуй, единственное, чего мне действительно не хватило в этой книге — это заявленного во всех синопсисах контраста между интровертом и экстравертом, находящимися в отношениях. В дебютной книге Дебби Танг этому уделялось куда больше внимания (что и неудивительно, когда она называется «Быть интровертом»), а к началу событий «Быть вместе» разница между психологическими типами героев словно стерлась совсем. Джейсон и Дебби почти никогда не расстаются, носят похожую одежду и вместе прячутся от большого шумного мира — за уютными кинопосиделками и разнообразными домашними хобби. Они почти никогда не спорят, легко находят компромиссы в любом вопросе и смотрят на мир если не одинаково, то как минимум очень похоже. Но для пущей реалистичности хотелось бы увидеть и парочку «неприятных» моментов в быту этой пары. Хотя бы для лучшего понимания того, что и им приходится идти на какие-то жертвы для поддержания отношений и достижения общего счастья.

Однако если отбросить незначительные придирки, то можно с уверенностью заявить: новая книга Дебби Танг — это очередной успех. Она уютная, смешная, жизненная и наполняющая верой в лучшее. Комикс станет замечательным приобретением для любого человека, находящегося в отношениях, и может стать желанным подарком на любой из крупных зимне-весенних праздников (14 февраля, 23 февраля или 8 марта). Не стоит проходить мимо и одиночкам, пока не находящимся в отношениях. Быть может, история Дебби и Джейсона покажется кому-то излишне «приторной», но в то же время она послужит достойной ролевой моделью в построении своего будущего счастья.