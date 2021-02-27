Счетная палата объявила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года, исполнение бюджета которых составило менее 90%. В их числе оказался Минстрой РФ, объем исполнения бюджета которого составил 80,4%. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе главного строительного ведомства страны агентству Интерфакс, выявленный Счетной палатой низкий уровень исполнения бюджетных расходов обусловлен возвратом средств имущественных взносов РФ в Фонд защиты прав дольщиков, которые учитываются в общем объеме расходов федерального бюджета по ведомству на мероприятия по завершению строительства незавершенных объектов и восстановлению прав дольщиков, а также возвратом субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций по кредитам застройщикам. Возврат же средств имущественных взносов в Фонд дольщиков в декабре 2020 года обусловлен, в частности, длительными сроками проведения регламентных процедур: восстановления проектно-сметной документации по проблемным объектам, прохождения экспертизы, сроками проведения процедур выбора подрядчиков в соответствии с действующим законодательством о закупках, а также сроками составления и направления региональными фондами заявок на финансирование.

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Получается, что ведомство наступило на собственные грабли, которые в прошлом году требовал устранить Владимир Путин, говоря о необходимости сокращения административных процедур для строительной отрасли, не несущих угрозы безопасности объектов, что в итоге должно снизить конечную стоимость жилья. Получается, да не совсем.

В стройведомстве отметили, что в четвертом квартале 2020 года при передаче функций госзаказчика ведомству также были переданы капитальные вложения на 14,9 млрд рублей, объем неисполнения бюджета по которым составил 20%. Передача средств завершилась только в декабре. Таким образом, у Минстроя России отсутствовала возможность принятия оперативных мер по ускорению темпов работ и перераспределению средств, полученных от других распорядителей, между объектами в целях их эффективного использования. Но эти неиспользованные средства восстановлены для использования в этом году. А объем расходов в части выделения субсидий «ДОМ. РФ» соответствует полученным заявкам на возмещение недополученных доходов от кредитных организаций. То есть рынок ипотеки, хоть и вырос на рекордные в прошлом году объемы, но, судя по всему, предложенный государством объем субсидий на возмещение разницы между льготной и рыночной ставками остался невостребованным, либо по причине ограничений выдачи ипотечных кредитов банками, либо по причине нехватки предложения.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

Как известно, именно второй вариант — нехватка предложения на рынке — является обоснованием причин роста стоимости жилья. В свою очередь, строительство большего объема нового жилья уперлось в прошлом году отчасти в пандемийные ограничения, платежеспособный спрос и, главное — в рост себестоимости строительства — подорожали стройматериалы. И на этом факторе планы Минстроя, возможно, могут «погореть» в этом году. Потому как производители стройматериалов — сами себе хозяева. Появились лучшие условия на мировом рынке — гонят продукцию на экспорт, а внутренний рынок пусть «подождёт», либо закупает продукцию по мировым ценам. То есть потребности внутреннего рынка, а главное — поставленные государством задачи, по сути, игнорируются. При этом не сказать, что рост цен на мировом рынке влечет расширение производственных мощностей производителями стройкомлектующих, соответственно, не влечет роста рабочих мест. Как и нельзя сказать, что приводит к росту зарплат. Производителю просто выгодно продавать свою продукцию по более высокой цене, вот он и пользуется случаем. Но самое-то интересное в том, что если, условно, завтра цены на мировом рынке рухнут, то, что начнут делать эти производители? Правильно! Требовать у государства помощи — либо субсидиями, либо стимулированием внутреннего рынка для сохранения спроса на их продукцию. Будут прибегать и к шантажу, мол, нужно сохранять рабочие места, платить зарплаты, не плодить безработных и так далее и тому подобное. При этом забывая о том, что экономика страны — это единый организм. То, что одним сегодня — прибыль, другим — банкротство, а завтра банкротство одних приведет к ухудшению дел других. И государство не может пребывать в вечной роли скорой помощи. Хотя, можно ли это назвать забывчивостью? Может, просто-напросто приватизаторы из 90-х мыслят на уровне «купи-продай» и ничего с этим не поделать — ментальность. Как раз государство и должно следить за этим балансом сил между внутренним рынком и экспортом. Не могут? Значит смогут. Как в Китае. Не так ли? Хорошо же в Китае экономика работает?!

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Пока производители стройматериалов балуются с ценами, до тех пор застройщикам придется менять проектно-сметную документацию, в итоге где-то приходя к выводу, что их объекты просто окажутся невостребованными. Как сообщало на этой неделе издание «КоммерсантЪ», пандемия COVID-19 привела к техническому снижению числа банкротств застройщиков, но осложнила ведение бизнеса для небольших девелоперов, которые продолжают уходить с рынка. Работе мешают рост стоимости стройматериалов, отсутствие доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупателей относительно устойчивости их бизнеса. Эксперты советуют небольшим застройщикам вливаться в бренды федеральных и не исключают, что в некоторых регионах местных девелоперов вовсе не останется. Со ссылкой на данные рейтингового агентство строительного комплекса (РАСК) издание пишет, что по итогам 2020 года в России обанкротились 162 застройщика, которые возводили 374 дома (2,4 млн кв. м). То есть вот вам и новые долгострои, и новые проблемы. Число новых объектов застройщиков-банкротов, по данным РАСК, сократилось на 55%, их общая площадь — на 39%. Это связано не только с суммарным снижением числа новых проблемных компаний, но и с постепенным изменением их среднего портрета. Сегодня типичный застройщик-банкрот — небольшая региональная компания: 29,6% ушедших с рынка в прошлом году строили менее 5 тыс. кв. м жилья. По итогам 2019 года на долю таких девелоперов приходилось 19% банкротств, а в 2018 году — 20,7%. По словам экспертов, которые приводит издание, положение небольших застройщиков осложнило дефицит стройматериалов и заметный рост цен на них из-за оттока продукции на зарубежные рынки. Крупные девелоперы имеют стабильных поставщиков и, соответственно, бесперебойный доступ к сырью. Правда, значительного роста числа банкротств в этом году, по оценке некоторых экспертов, ждать не стоит из-за полученной застройщиками господдержки. Программа льготной ипотеки позволила обеспечить отрасли необходимый уровень ликвидности, направить полученные средства на запуск новых проектов. Но есть мнение, что проблемы у небольших региональных игроков сохранятся, потому как на фоне кризиса многие опасаются приобретать квартиры у таких застройщиков из-за повышенных рисков. Спрос на жилье, по оценке экспертов, начинает снижаться. Крупные девелоперы за счет большого объема продаж в период ажиотажа сформировали подушку безопасности, а мелкие менее защищены, тем более в рамках проектного финансирования, когда они строят сейчас, а деньги дольщиков получают только после завершения объекта. Некоторые эксперты считают, что выходом для небольших региональных девелоперов может стать партнерство или покупка франшизы федерального игрока. Однако некоторые региональные рынки в принципе неинтересны федеральным компаниям. Кроме того, заметим, франшиза вряд ли позволит региональным застройщикам создать собственную подушку безопасности.

Издание озвучивает и такое мнение эксперта, мол, не исключено, что в отдельных регионах из-за сложностей с получением банковских средств и экономической нецелесообразности может вообще не остаться застройщиков, если не предусмотреть господдержку строительства на рынках с низкой рентабельностью. Так-то оно так. Но еще раз заметим, экономика — единый организм, и без комплексной работы на строительном рынке, впрочем, также, как и в любой другой сфере экономики, государство будет постоянно выступать «скорой помощью для больных». Это всегда будут реанимационные меры. И, как мы наблюдаем, вливания в рынок застройщиков в корне не решило проблемы с доступностью жилья.